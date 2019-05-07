‫OPPO تدخل تاريخ بطولة ويمبلدون كشريك الهواتف الذكية الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 مايو 2019: باتت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، أول شريك هواتف ذكية رسمي لبطولة ويمبلدون، وذلك عبر شراكتها مع نادي عموم إنجلترا للتنس (AELTC). وستساهم شراكة OPPO مع واحدة من أكثر الأحداث الرياضية العالمية شهرة في تعزيز مساعيها للتوسع عالمياً، إذ تعاونت الشركة مؤخراً مع العديد من الشركاء العالميين، وعملت على تأسيس وجود لها في منطقة الشرق الأوسط عبر افتتاحها مقراً إقليمياً جديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وفي ظل إبرامها عدة شراكات متينة مع عدد من أشهر العلامات الرياضية العالمية بما في ذلك العمل مع نادي برشلونة ومجلس الكريكت العالمي كشريك الهواتف المتحركة الرسمي، باتت اتفاقية الشراكة الجديدة مع نادي عموم إنجلترا للتنس والممتدة على مدار خمس سنوات خطوة OPPO الأولى لتعزيز حضورها في عالم التنس.

وحول هذه الشراكة، قال ألين وو، نائب رئيس OPPO العالمية، رئيس الأعمال التجارية الخارجية: “نحن ملتزمون في OPPO بتحقيق إنجازات مميزة ترسم ملامح جديدة لقطاع الهواتف الذكية. وفي هذا الإطار، أبرمنا هذه الشراكة مع بطولة ويمبلدون التي تحمل شعار In Pursuit of Greatness، بما يتماشى مع مساعينا الحثيثة لتقديم تجربة هواتف ذكية استثنائية للعملاء من جميع أنحاء العالم، ويتجلى ذلك بإطلاقنا لأحدث سلسلة هواتف OPPO Reno، وكذلك إطلاقنا للهاتف الرائد Find X في وقت سابق. ويسرنا أن نكون الشريك الرسمي الأول للهواتف الذكية وأول شريك آسيوي على الإطلاق لبطولة ويمبلدون، والتي تعد نقطة انطلاق قوية لتوسعنا العالمي”.

وأرست شركة OPPO وجودها في منطقة الشرق الأوسط، حيث اختارت الشركة دبي لطرح سلسلة هواتفها الذكية الجديدة OPPO Reno في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون بذلك أول سوق دولية تستقبل هذه السلسلة خارج الصين، حيث يقع المقر الرئيسي للعلامة التجارية. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على التزام OPPO بتعزيز وجودها في السوق الإماراتي وفي منطقة الشرق الأوسط عموماً، حيث واصلت إبرام العديد من الشراكات مع كبار مزودي خدمات الاتصالات على غرار شركتي “اتصالات” و”زين” وغيرهما. وتلتزم OPPO بالمساهمة بدعم منظومة شبكات الجيل الخامس في المنطقة والمساعدة في تصميم الجيل الجديد من تقنيات الاتصال عبر مساهماتها الكبيرة في مجالات البحوث وتطوير البرمجيات والأجهزة ورؤى العملاء العميقة.

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.