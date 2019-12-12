‫OPPO تتهيأ لإطلاق هواتف ذكية تدعم تقنيات الجيل الخامس ومزودة بمعالجات Snapdragon 865 و Snapdragon 765Gمن Qualcomm

هاتف OPPO الرائد بمعالج Snapdragon 865 يصل الأسواق في الربع الأول 2020

هاتف Reno3 Pro ثنائي الأنظمة بتقنيات الجيل الخامس من أوائل الهواتف الذكية المزودة بمعالج Snapdragon 765G

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر 2019: في إطار مشاركتها بفعاليات “قمة سناب دراجون” Snapdragon Tech Summit السنوية التي تنظمها شركة “كوالكوم” Qualcomm Technologies، أعلنت OPPO اليوم أنها ستكون من أوائل الشركات التي تطلق هاتفاً ذكياً بمواصفات متفوقة يدعم تقنيات الجيل الخامس ويأتي أيضاً مزوداً بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 865 خلال الربع الأول 2020. وأعلنت الشركة أيضاً أن هاتفها الجديد كلياً Reno3 Pro الذي تعتزم إطلاقه هذا الشهر سيأتي مزوداً بمعالج Snapdragon 765G ، الجيل الجديد من معالجات Qualcomm والمعزز بتقنيات مدمجة لاتصال الجيل الخامس، ليكون بذلك أول هاتف ثنائي الأنظمة ويدعم تقنيات الجيل الخامس تطلقه العلامة الرائدة.

وفي هذا السياق، قال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: “يتيح لنا تزويد هواتفنا بمعالج Snapdragon™ 865 إطلاق هواتف ذكية رائدة تدعم تقنيات الجيل الخامس وترتقي بمستويات التجارب التي تقدمها على صعيد الكاميرا والألعاب والذكاء الاصطناعي، لتوفر للمستخدمين حول العالم أداءً فائقاً. وبدوره، سيتيح هاتف Reno3 Pro المزود بمعالج Snapdragon 765G للمستخدمين تجربة اتصال فائقة معززة بتقنيات الجيل الخامس ومنظومة تشغيل الألعاب Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™ وأداءً استثنائياً في هاتف متحرك فائق النحافة. وتخطط OPPO لإطلاق المزيد من المنتجات التي تدعم تقنيات الجيل الخامس مستقبلاً، لتعزز بذلك اعتماد هذه التقنيات على نطاق أوسع حول العالم”.

وتتيح معالجات الجيل الخامس من Snapdragon للهواتف المتحركة لشركة OPPO تزويد هواتفها الذكية الرائدة بشبكة الاتصال الخلوية الأفضل في فئتها والأعلى أداء وكفاءة في استهلاك الطاقة، وبتصاميم جذابة تمنح المستخدمين الجيل القادم من تجارب تصوير الفيديو والصور الفوتوغرافية، إضافة إلى تجارب ألعاب لا تضاهى. وبفضل تزويده بمعالج Snapdragon 765G وتقنية الجيل الخامس المدمجة، وتكنولوجيا المعالجة بقدرة 7 نانومتر، سيتفوق هاتف Reno3 Pro على كافة التوقعات عبر توفير تجربة مذهلة للاتصال من الجيل الخامس للمستخدمين.

ولطالما كانت OPPO ملتزمة بإطلاق هواتف ذكية تدعم تقنيات الجيل الخامس وتعزيز انتشارها حول العالم. ففي شهر مايو الماضي، أطلقت العلامة هاتف Reno 5G رسمياً في سويسرا كأول هاتف متحرك متوفر تجارياً يعمل بتقنية الجيل الخامس في أوروبا. وفي أعقاب النجاح اللافت الذي حققه الهاتف الجديد، قامت OPPO بطرحه لاحقاً على نطاق واسع في كل من أستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا. ونتيجة للتفوق الذي حققه Reno 5G، فازت OPPO و Qualcomm وEricsson في شهر يونيو الماضي بجائزة “أفضل تطوير لشبكة الجيل الخامس في أوروبا”. وتم الكشف عن الهاتف الذكي في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر سبتمبر. ويشكل هاتف OPPO Reno 5G امتداداً لسلسلة هواتف Reno الرائدة والتي تستخدم أحدث التقنيات المبتكرة للارتقاء بمستوى التصوير الفوتوغرافي والترفيه في الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة كلياً وذلك عبر إضافة قوة تقنيات الاتصال من الجيل الخامس فائقة السرعة. وكمساهم رئيسي في توحيد معايير الجيل الخامس، ففي مطلع العام، أطلقت الشركة مشروع (5G Landing Project) بالتعاون مع عدد من المشغلين الشركاء لتسريع الطرح التجاري لخدمات ومنتجات الجيل الخامس في مختلف أنحاء العالم.

وتربط بين OPPO وشركة Qualcomm علاقة تعاون طويلة الأمد. ففي عام 2018، أطلقت الشركة هاتفها الرائد Find X المزود بمعالج Snapdragon 845. ويوفر الجهاز، الذي حققت OPPO نجاحاً هائلاً في السوق الأوروبية من خلاله، تجارب غير مسبوقة للمستخدمين بفضل تصميمه الرائد وقدرات الترفيه والاتصال المبتكرة. وفي عام 2019، كشفت OPPO النقاب عن هاتف Reno 10x Zoom الذكي بميزة التقريب الهجين حتى 10 مرات والمعزز بمعالج Snapdragon 855، وهاتف Reno Ace، المدعوم بمعالج Snapdragon 855 Plus، ولاقى الهاتفان استحساناً واسعاً بين المستخدمين بفضل أدائهما الفائق في التصوير والألعاب.

وفي عصر الاتصال الذكي المعزز بالجيل الخامس، ستواصل OPPO ضخ الاستثمارات في تطوير المنتجات؛ ومشاريع الأبحاث التقنية؛ وإرساء المعايير وسيناريوهات استخدامات الجيل الخامس، إضافة إلى التعاون المستمر مع Qualcomm وغيرها من الشركاء في القطاع لاستكشاف الإمكانات الهائلة لتقنيات الجيل الخامس وتوفير المنتجات المبتكرة التي تلبي تطلعات المستخدمين حول العالم.

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

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فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

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