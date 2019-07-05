‫OPPOتطلق هاتف F11 في الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمعايير التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة

يتوفر الجهاز بسعر 1،099 درهماً باللونين الأرجواني المزرق والأخضر الداكن

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يوليو 2019: أعلنت OPPO، علامة الهواتف الذكية العالمية الرائدة، عن توسيع محفظة هواتفها الذكية من السلسلة F في الإمارات العربية المتحدة بإطلاق جهازها الأحدثOPPO F11، القادر على التقاط صور رائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة والمزود بالعديد من التقنيات المبتكرة. الجهاز متوفر في مجموعة مختارة من متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة والدمام بسعر قدره 1،099 درهماً باللونين الأرجواني المزرق والأخضر الداكن.

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يجمع الهاتف الجديد بين المتانة وأحدث البرمجيات، ويضم كاميرا خلفية فائقة الوضوح والجودة تتيح للمستخدمين الشباب التقاط أجمل الصور ومقاطع الفيديو لتسجيل أروع لحظات حياتهم وذكرياتهم.

وقال أندي شي، رئيس شركة OPPO في الشرق الأوسط وإفريقيا: “عملت OPPO لسنوات على تحسين تكنولوجيا تصوير السيلفي، واتخذت في سلسلة هواتف F11 خطوات أبعد لدفع مستخدميها نحو إتقان التصوير في وضع البورتريه، إذ بذلت OPPO جهوداً كبيرة لمساعدة المستخدمين على التقاط صور رائعة في أي مكان وزمان وبكل سهولة ويسر، خاصةً صور البورتريه في الإضاءة الليلية الخافتة. وتلتزم OPPO بتوفير هواتف ذكية ومبتكرة تتيح للمستخدمين الشباب التقاط أجمل الصور والتعبير عن أنفسهم والعالم من حولهم”.

تم تزويد هاتف OPPO F11 بكاميرا خلفية ثنائية رائدة علاوة على تقنية لالتقاط صور البورتريه، ليتيح للمستخدمين اقتناء هاتف ذكي غني بالمزايا الرائعة. وبفضل الكاميرا الخلفية الثنائية بدقة 48 ميجابكسل ووضع التصوير الليلي فائق الجودة ووضع ألوان Dazzle، لا تكتفي سلسلة هواتف F11 بالتقاط صور البورتريه من خلال الكاميرا الخلفية وحسب، وإنما تستبقي على تقليد سابقيها من فئة F “خبير السيلفي”، إذ تتيح هواتف F11 الفرصة لالتقاط صور سيلفي طبيعية ومذهلة كعهدها دائماً.

ويتيح وضع التصوير الليلي فائق الجودة، فيميز تلقائياً بين الوجوه وخلفية الصورة ويركز على الوجوه ويضبط لون البشرة في أوضاع التصوير منخفضة الإضاءة لتحسين جودة الصور. ويعمل هذا أيضاً على تقليل التشويش الكلي ويزيل العلامات البارزة ويحسّن نطاق المدى الديناميكي في الصورة ويعزز سطوع المناطق المظلمة، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور مذهلة في الليل.

تجدر الإشارة إلى أن هواتف OPPO F11 تعمل بنظام “أندرويد 9 باي” (Android 9 Pie) وبواجهةColorOS 6.0. يضم الهاتف الذكي كاميرا منبثقة من الأعلى، ويتمتع بشاشة LCD عالية الوضوح بقياس 6.5 بوصة (1080 × 2340 بكسل)، وتبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5:9 بينما تبلغ نسبة مساحة الشاشة إلى الهاتف 90.9%. ويأتي الهاتف مدعوماً بمعالجMediaTekHelio P70 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت.

أما فيما يخص الألعاب؛ فقد طوَّرت OPPO محرك تسريع الأداء الخاص بها باسم Hyper Boost، حيث تم تحسينه ليتواءم مع ١١ لعبة شهيرة مثل PUBG وAOV. بخصوص تحسين خطة تحريك موارد النظام system resource mobilization plan، فقد تضمن توظيف موارد المكونات الداخلية توظيفاً أكثر فاعلية، مما يؤدي إلى استجابة أسرع للألعاب من دون قطع للاتصال أو تقطيع في اللعبة. وفي الوقت ذاته، قدمت OPPO أداتين مفيدتين هما: Game Space وGoogle Assistant، وذلك لتقديم تجربة لعب شديدة الإثارة والثراء لمحبي الألعاب الإلكترونية.

وفضلاً عن المميزات المذكورة أعلاه، تسعى سلسلة هواتف OPPO F11 كذلك إلى تعزيز تجربة المستخدم الكلية وحل مشكلات الهواتف الذكية الشائعة مثل ارتفاع حرارة الهاتف والبطء وعمر البطارية.

السعر والتوافر

يبلغ سعر الإصدار الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت من هاتفOPPO F11 1،099درهماً وسعر الإصدار الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت 1،199 درهماً، وسيتوفران ابتداءً من منتصف يوليو.

نبذة عنOPPO

OPPOهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPOالشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضلمع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

OPPO المملكة العربية السعودية لن توفر فقط المنتجات المتميزة فحسب؛ بل ستمنح العملاء في المملكة أفضل خدمة عملاء ممكنة. وسيضم فريق عمل OPPO المملكة العربية السعودية أعضاء من ثقافات متعددة للوفاء بمتطلبات السوق المختلفة وإدراك رغبات وتطلعات جميع المستهلكين. وفي ظل إطلاق عملياتها في الرياض في يناير 2019، ستقوم OPPO بتسخير كافة إمكاناتها لتلبية تطلعات ورغبات المستهلكين في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا