‫OPPOتطلق إعلاناً تلفزيونياً من وحي شهر رمضان المبارك يجمع التقاليد الأصيلة بالتقنيات المتطورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 مايو 2019: في إطار سعيها لترسيخ تواجدها وحضورها في منطقة الشرق الأوسط، أطلقت OPPO، علامة الهواتف الذكية الرائدة عالمياً، أحدث إعلاناتها التلفزيونية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والذي يحث على تبني رسالة الشهر الفضيل عبر العمل الجماعي، فضلاً عن استعراض المميزات والإمكانيات الفوتوغرافية لسلسلة هواتفها الذكية OPPO Reno seriesالتي تم إطلاقها مؤخراً.

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وقد أبرزت OPPO عبر إطلاق هذا الإعلان التلفزيوني إدراكاً وفهماًلروح الشهر الفضيل، الأمر الذي سيعزز من وجودها في المنطقة.

ويروي الإعلان قصة صبي صغير يسعى لمشاركة أجواء شهر رمضان المبارك مع شقيقه رائد الفضاء الذي يقوم بمهمة. ولأن شهر رمضان يعتبر فترة مثالية للتآخي ومشاركة اللحظات الدافئة مع العائلة، يسعى الفتى إلى توجيه رسالة لأخيه في الفضاء فيكتب كلمة “معانا”بواسطة المصابيح على سطح المنزل، والتي يستطيع أخوه قراءتها بفضل إمكانيات التكبير المذهلة لهاتف OPPO Reno 10x Zoom الذكي.

يجمع إعلان OPPO التلفزيوني لهذا العام القيم العائلية التي يحتفي بها أهل المنطقة خلال شهر رمضان واستخدام التقنيات الحديثة للجمع بين الناس بغض النظر عن المسافة. وتسعى OPPO من خلال قصة رائد الفضاء إلى تسليط الضوء على مبادرات استكشاف الفضاء التي تقوم بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على الإعلان التلفزيوني، قال أندي شي، رئيس OPPO الشرق الأوسط: “نظراً لأن شهر رمضان المبارك يمثل وقتاً مثالياً لاجتماع العائلات والأصدقاء، سعينا لإنتاج إعلان تلفزيوني مميز من وحي أجواءالشهرالفضيلفضلاً عن تسليط الضوء على الدور الذي تلعبهالتكنولوجيا في تعزيز تواصلنا مع أحبائنا؛ولفت النظر إلى العلاقة بين عادات وتقاليد الشعوب والتقنيات الحديثة. ولا شك أن منطقة الشرق الأوسط تمثل سوقاًبالغ الأهمية لنا في OPPO، إذ حرصنا على تعزيزتواجدنا فيه خلال العام الماضي. وفي إطار التزامنا تجاه سكان المنطقة، أردنا أن نشيد بروح الألفة التي تتجلى خلال الشهر الفضيل، حيث يحتفي هذا الإعلانالقيم الأسرية والحب والتواصل”.

وتتميز سلسلة هواتف OPPO Reno التي تم إطلاقها مؤخراً بتقنية تقريب فائق الوضوح تصل حتى 60 مرة وهيكل كاميرا ثلاثي العدسات يوفرللمستخدمين تجربة تصوير فوتوغرافي لا مثيل لها. وفي ظل تفوقها في مجال تقنيات التصوير عبر الهواتف الذكية، رسّخت OPPO عبر إطلاق هذه السلسلة مكانتها وتفوقها على باقي مصنعي الهواتف الذكية في العالم.

وكانت الشركة قد اختارت إمارة دبي لإطلاق سلسلة هواتف OPPO Renoعالمياً وذلك باعتبار الإمارة تحتضن المقر الإقليمي للشركة التي وسعت مؤخراً نطاق عملياتها إلى المملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، أبرمت الشركة شراكة مع العديد من مزودي خدمات الاتصال الإقليميين لتسهيل إطلاق شبكات الجيل الخامس للأجهزة المتحركة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع:

فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. تقدم OPPO للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

في العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPOالشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وكينيا، ونيجيريا.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا.

واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وإدخال مجموعة R. وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين الشباب في المنطقة.