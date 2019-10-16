‫OMNICOMM تدشن الجيل القادم من مستشعرات مستوى الوقود القابلة للتعديل مع ضمان دقتها بنسبة 99,5%

موسكو، 16 من أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — تفخر شركة OMNICOMM، مقدم الحلول العالمي للوقود وإدارة أساطيل السيارات، بإعلانها عن تدشين منتجين إضافيين ضمن خط إنتاجها من مستشعرات مستوى الوقود وأطلقت عليها “OMNICOMM LLS 5″ مع نسختها المقاومة للانفجار “OMNICOMM LLS-Ex 5″.

تؤثر عوامل مثل طرق التصنيع على خصائص الوقود. ولذا فمن الممكن أن تؤثر الفروق في خصائص الوقود بشكل بالغ على دقة قياسه. ويمثل الأمر مشكلة لدى تعبئة الوقود بمحطات مختلفة أو الانتقال من استخدام الوقود الشتوي إلى استخدام الوقود الصيفي. تستخدم مستشعرات المواسعة خاصية محددة (وهي النفاذية) لحساب مستويات الوقود التي قد تتباين بشكل كبير عن درجة نفاذية الوقود المستخدم خلال المعايرة، ما يتسبب في وقوع أخطاء تصل إلى 30% في حساب مستويات الوقود.

وأما لدى الاستعانة بتقنية “Fuelscan®” من OMNICOMM، فإن مستشعرات “OMNICOMM LLS 5″ و”OMNICOMM LLS-Ex 5” تضمن دقة غير مسبوقة في قياس مستوى الوقود تصل نسبتها إلى 99,5% في جميع الأحوال. تتميز تلك المستشعرات بدقة تصل ضعف نسبة الدقة التي تتسم بها مستشعرات مستوى الوقود المواسعة العادية، وتضع بذلك معيارًا جديدًا في هذه الصناعة.

تمثل “Fuelscan®” تقنية لتحليل الوقود ابتكرتها OMNICOMM للمفاضلة بين النفاذية الفعلية للوقود المعبأ ومستوى النفاذية القياسية للوقود المستخدم خلال المعايرة وذلك بغرض الضبط التلقائي لقراءات المستشعر.

يتميز مستشعر “OMNICOMM LLS 5” ببدن متين مقاوم للأوساخ كما يمتاز بأعلى معدل للحماية من الدخول والتسرب المحتمل (وفق اختبار IP69K)، ما يتيح عمليات الغسيل بالمياه الساخنة ذات الضغط العالي. كما يتميز مستشعر “OMNICOMM LLS-Ex 5” بمعدل حماية مماثل ضد الدخول والتسرب حيث صُمِّم للاستخدام في المناطق الخطرة. يمتاز كلا المستشعرين بمستوى عالٍ من الدقة طوال فترة عمرهما الافتراضي ويعملان على الحد من الحاجة إلى الصيانة وإعادة المعايرة إذ يتسمان بالقدرة على التعويض عن الأخطاء التي تحدث خلال عملية المعايرة الأولية، وهي مشكلة تؤثر على 20% من المستشعرات التي يتم تركيبها. تتوافر المستشعرات مع ضمان خمس سنوات.

وفي هذا الصدد صرح جنس ستروشخندر، نائب رئيس OMNICOMM لعمليات المبيعات والتسويق العالمية قائلاً: “يستعين الجيل الأحدث من مستشعرات مستوى الوقود التي توفرها OMNICOMM بأحدث التقنيات وأكثرها فاعلية لتحقيق دقة قياس نسبتها 99,5% في جميع الأحوال.” وأردف: “يعني ذلك بالنسبة لملاك أساطيل السيارات الدقة الحسابية فيما يتعلق بالوقود والحد من التكلفة الناتجة عن توقف السيارات عن العمل لإجراء عمليات المعايرة. ويستطيع شركاؤنا المعنيين بالتركيب أن يضمنوا ولاء عملائنا عن طريق الوفاء بوعود دقة القياس وخفض الوقت اللازم للصيانة من أجل التركيز على خدمة عملاء جدد والتعويض عن أخطاء المعايرة الأصلية والحد من الوقت والمال المهدرين على المعايرة.”

واختتم حديثه قائلا: “نعمل بصفة مستمرة على تحسين تقنياتنا إلى الحد الأمثل لتقديم أفضل الحلول لعملائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم.”

يتوفر مستشعرا OMNICOMM LLS 5 و OMNICOMM LLS-Ex 5 لعملاء الشركة عن طريق شبكتها العالمية من الشركاء المحليين الذين يربو عددهم على 3000 وكيل. تتوفر المزيد من المعلومات على الرابط www.omnicomm-world.com.

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/1011389/Omnicomm_Logo.jpg

Source: OMNICOMM