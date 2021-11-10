‫Newgen تعزز منصتها لأتمتة عمليات تطوير الكود المنخفض بإطلاق iBPS 5.0 SP2

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 نوفمبر، 2021 / PRNewswire / —، أعلنت شركة Newgen Software وهي مقدم خدمات عالمي يمتلك منصة تحول رقمي عن إطلاق إصدار iBPS V 5.0 SP2، وهو عبارة نسخة مطورة من منصة أتمتة عمليات تطوير الكود المنخفض المعهودة في القطاع.

يساعد iBPS 5.0 الشركات على أتمتة العمليات التجارية الحالية باستخدام منهجية تطوير منخفضة الكود. ويتضمن ذلك إجراء تكوين سريع للنماذج لجمع المعلومات والتعامل مع قواعد صنع القرار المعقدة والتوجيه باتباع خطوات وسير عمل العمليات ومحرك قواعد العمل وسهولة التكامل مع تطبيقات المؤسسات الخارجية لتبادل البيانات. والجدير بالذكر أن تصنيف فوربس غلوبال 2000 للشركات يستخدم iBPS 5.0 لأتمتة المئات من العمليات التجارية، بدءًا من الحصول على القروض إلى معالجة مطالبات التأمين والتراخيص الإلكترونية وصولًا إلى الموافقات الائتمانية وتأهيل الموظفين للخروج من إطار الإجراءات الشكلية.

يعزز هذا الإصدار الأخير خيارات التخصيص للمستخدمين النهائيين فضلاً إلى توفير محرك قواعد معزز لتحسين عملية اتخاذ القرارات. وتوفر المنصة كذلك إدخال تحسينات على معالجة البيانات وتعزيز القدرات مع أتمتة العمليات الروبوتية وعمليات النشر في الحاويات وترقية تطبيقات الهواتف المحمولة وغيرها الكثير.

وعبّر فيريندر جيت، الرئيس التنفيذي لشركة Newgen Software، قائلًا: “يسرنا أن نشارك ذلك مع هذا الإصدار المطور، وسيتمكن عملاؤنا من زيادة تمكين فرق تكنولوجيا المعلومات لديهم بتمكين عملية التطوير السريع لتطبيقات الأعمال المعقدة والواعية للسياق التي تركز على العملاء”.

تشمل الميزات الرئيسية المضافة إلى iBPS V 5.0 SP2 ما يلي:

· أتمتة العمليات الروبوتية: تسريع العمليات التجارية باستخدام قدرات أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) الأصلية بما في ذلك استوديو البرمجة النصية ومركز التحكم في الروبوتات؛ لضمان الامتثال في العمليات التجارية بالغة الصعوبة

· إدارة البيانات: تعزيز وتحسين ضوابط رقابة البيانات بهدف التعامل مع البيانات المعقدة والتبادل السلس للبيانات عبر المنصة والتطبيقات

· محرك قواعد الأعمال: تحسين عملية صنع القرارات مع تحسين تنفيذ قواعد العمل الديناميكية وتوفيرها لتصبح جاهزة للنشر باعتبارها خدمات ويب مريحة تستخدم منهجية “REST” لسهولة استعمالها عبر شتى المنصات

· مدير النشر: توصيل خط تدفق بيانات التطوير بحاوية دوكر (خدمات AWS وAzure) للنشر وتحقيق عمليات نشر تتسم بالسرعة وقابلة للتطوير بدرجة فائقة

· ضوابط الأمان: توفير تطبيقات أكثر أمانًا بها مصادقة متعددة العوامل وضوابط أمان لتقييد البرامج النصية الآلية

· تدفق الفيديو/الصوت: طريقة آمنة للغاية للوصول إلى بيانات العملاء داخل التطبيق من خلال مشغل تدفق الوسائط المتعددة المتكامل لمحتوى الصوت والفيديو

نُبذة عن شركة Newgen Software Technologies Limited

تُعد شركة Newgen المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة، وتتضمن أعمالها عمليات الأتمتة الأصلية وخدمات المحتوى، فضلًا عن إمكانياتها في مجال إدارة الاتصالات. وعلى الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية المعترَف بها في المجال من Newgen من أجل تطوير واستخدام تطبيقات الأعمال السحابية المعقدة والقائمة على المحتوى والتي تتسم بإشراك العملاء. وتتيح المنصة العديد من الاستخدامات بدءًا من طلبات الإعداد إلى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، والعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر القطاعات المختلفة. وبذلك تطلق Newgen العنان للبساطة بسرعة وسهولة.

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للتواصل:

ميناكشي أوروا

meenakshi.arora@newgensoft.com