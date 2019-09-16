‫Neontri الأوروبية للتقنيات المالية (Braintri سابقًا) تنطلق في السوق الأمريكية

وارسو، بولندا، 16 من سبتمبر 2019 /PRNewswire/ — انطلقت شركة Neontri، المعروفة سابقًا بمسمى Braintri، للعمل في السوق الأمريكية؛ وهي شركة أوروبية رائدة في مجال التقنيات المالية تقدم حلولاً مبتكرة للتشغيل فيما بين المؤسسات. من المقرر افتتاح أول مقرات Neontri للمبيعات في نورث كارولاينا التي تمثل ثاني أهم محاور التقنيات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. تقوم استراتيجية العمل الجديدة على منتجات مسجلة الملكية للتشغيل فيما بين المؤسسات وهي منتجات طورها فريق البحوث والتطوير في Neontri.

يفتح التوسع في الولايات المتحدة أمام الشركة آفاق عهد جديد لتطوير أعمال التقنيات المالية الأوروبية بعد ان أتمت بنجاح صفقة شراء iCompass فضلاً عن تنقيح محفظة منتجاتها التقنية. يقع المقر الأمريكي الجديد في ريلاي عاصمة ولاية نورث كارولاينا ومركز مثلث البحوث. كما تمثل تلك المدينة واحدة من أكبر محاور التقنية والبحوث وأسرعها نموًا في الولايات المتحدة. وسيكفل هذا الموقع للشركة إمكانية الوصول بصورة فعالة إلى العملاء في قطاع التقنيات المالية، وذلك فضلاً عن مقر الشركة الواقع في تشارلوت – ثاني أكبر مركز مالي في الولايات المتحدة بعد مدينة نيويورك.

وقد صرح ماسييج ستيبين، مؤسس Neontri المشارك ورئيسها التنفيذي، قائلاً: “إن افتتاح مقر في الولايات المتحدة إضافة إلى تغيير علامتنا التجارية لهو إيذان ببداية مرحلة جديدة في أنشطة شركتنا. كما نسعى حاليًأ وبقوة لكسب موطئ قدم في الخارج بعد 6 سنوات من النمو الذي شهده نشاط الشركة في سوقها الأم وشرائها iCompass. ويمثل مقرنا في أمريكا أول نقطة انطلاق لنا على مسار تحقيق هذا الهدف. وسوف نخطط، على المدى الطويل، للتوسع في المملكة المتحدة والشرق الأوسط.”

وسوف تقوم استراتيجية التوسع التي تعتمدها Neontri على حلول مسجلة الملكية للتشغيل فيما بين المؤسسات والتي طورها فريق للبحوث والتطوير بالشركة. تتكون محفظة منتجات التقنيات المالية للشركة من منصتها الفريدة لتطوير الخدمات المصرفية المتنقلة وحل “Jiffee” للدفع والتفويض المتنقل وحل “Biffee” المبتكر لمحرك التفريغ ضمن نظام الخدمات المصرفية الأساسية الحائزين على جوائز ضمن فئة المنتجات الثانوية.

يرى العديد من الخبراء، مستندين إلى سهولة الأعباء التنظيمية والطفرة التي يشهدها العالم في انطلاق الشركات الناشئة، أن المنظومة الأوروبية للتقنية المالية أكثر تطورًا وتقدمًا من الناحية التقنية من نظيرتها في أمريكا. وليست Neontri أول شركة أوروبية للتقنية المالية تتوسع صوب السوق الأمريكية. وفي هذا السياق، شهدات السنوات الماضية قيام شركات من الاتحاد الأوروبي تعمل في مجال التقنيات المبتكرة، مثل Revolut و N26 Bank، بتدشين عمليات لها في السوق الأمريكية.

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