‫Nasdaq وIraq Stock Exchange توقّعان على اتفاقية جديدة حول تكنولوجيا السوق

ستوكهولم، السويد وبغداد، العراق، 19 يوليو 2019 (GLOBE NEWSWIRE‏) — وقّعتNasdaq Inc ‏(Nasdaq: NDAQ) وIraq Stock Exchange‏ (ISX) على اتفاقية جديدة لتمديد العلاقة التي تجمعهما في إطار تكنولوجيا السوق. كجزء من الاتفاقية، سوف تستمر Nasdaq بتزويد ISX بمحرّك التطابق وتكنولوجيا التداول وإيداع الأوراق المالية (CSD). وتسجّل هذه الاتفاقية الجديدة بداية الفصل التالي من الشراكة بين Nasdaq وISX والتي نشأت في العام 2007 وتمحورت حول التكنولوجيا.

قال Taha A. Abdulsalam، المدير التنفيذي لـ Iraq Stock Exchange: “يسرّنا أن نعزّز شراكتنا الناجحة مع Nasdaq. ويُشكّل استخدام تقنية السوق الخاصة بـ Nasdaq إشارة واضحة للمستثمرين والجهات التنظيمية والأسواق المالية الأخرى بأن العراق ستعمل على تكثيف جهودها لتصبح مركزًا ماليًا مهمًا للأعمال الإقليمية والعالمية.”

بحسب Michèle Carlsson، العضو المنتدب لـ Nasdaq في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، “من خلال الترقية إلى أحدث تكنولوجيا لـ Nasdaq، ستنضم ISX إلى مجتمع بورصات يستخدم تكنولوجيا تداول متعددة الأصول ومتطورة تمتثل للمعايير الدولية”. وأضافت: “نتطلع إلى دعم ISX فيما تستمر بتطوير سوقها والابتكار فيها.”

تدعم تكنولوجيا السوق لـ Nasdaq أكثر من 250 جهة عالمية تضم مؤسسات تُعنى بالبنية التحتية للأسواق وفاعلين في السوق، بما في ذلك وسطاء تجاريون وأسواق مالية وغرف مقاصة ومراكز تداول وإيداع للأوراق المالية وجهات تنظيمية، في أكثر من 50 بلدًا، وتوفر لها حلولاً شاملة وأساسية على صعيد التكنولوجيا.

نبذة حول Nasdaq‏

تُعدّ Nasdaq‏ (Nasdaq: NDAQ) مؤسسة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات التداول والمقاصة وتكنولوجيا التداول والإدراج والمعلومات، إضافة إلى خدمات الشركات العامة. وتمكِّن Nasdaq العملاء، من خلال محفظة حلولها المتنوعة، من التخطيط لرؤية الأعمال الخاصة بهم وتحسينها وتنفيذها بثقة، باستخدام تكنولوجيا مثبتة توفر شفافية ومعلومات معمّقة لممارسة الأعمال في أسواق رأس المال العالمية الحالية. نظرًا إلى أن Nasdaq هي مُنشئة سوق الأوراق المالية الإلكترونية الأولى في العالم، تدعم التكنولوجيا الخاصة بها أكثر من 100 سوق في 50 بلدًا، ومعاملة من أصل 10 معاملات الأوراق المالية في العالم. وتضم Nasdaq عددًا إجماليًا يقارب 4000 شركة مُدرجة بقيمة سوقية تقارب 15 ترليون دولار. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: http://business.nasdaq.com.

حول Iraq Stock Exchange

تم تأسيس Iraq stock exchange (ISX) في 18 أبريل 2004، وفقًا للقانون 74 وبدأت بالتداول في 24 يونيو 2004. عقدت ISX جلستها الأولى في 24 يونيو 2004 باستخدام التداول اليدوي في مزاد مكتوب على اللوحات البيضاء. ولتمكين الشركات من التداول إلكترونيًا، تم طرح التداول الإلكتروني في السوق للمرة الأولى في تاريخ العراق باستخدام منصة Nasdaq في أبريل 2009. ومنذ ذلك الحين، تم استبدال اللوحات البيضاء بمحطات تداول إلكترونية. تجري ISX‏ 5 جلسات تداول من الأحد إلى الخميس، كل أسبوع. وفقًا لقواعد اللائحة، تتضمن مهام ISX ما يلي: تنظيم التداول المستمر بأسهم الشركات المُدرجة ومراقبته والإفصاح عنه وإطلاقه، بالإضافة إلى مراقبة عمليات التداول والأنشطة الخاصة بالملاءة المالية لشركات الوساطة.

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