‫Mnemo Therapeutics تعلن عن مبلغ 75 مليون يورو كتمويل من الفئة الأولى من أجل تسريع الجيل القادم المتكامل من الكار تي ومنصة استهداف علم الوراثة اللاجينية

التمويل بقيادة كاسدين كابيتال (Casdin Capital) ،سوفينوفا بارتنرز ( Sofinnova Partners) ؛ كمستثمر أول مبدئي، ومستثمر لم يكشف عنه

تقدم شركة Mnemo مستضدات تخلقية وتصنيع أفضل وأقوى الخلايا التائية في فئتها قائمة مع خلال أبحاث رائدة من معهد كوري

(Institut Curie ) ومركز السرطان ميموريال سلون كيترينج ( Memorial Sloan Kettering)

باريس، 16 يونيو 2021 /PRNewswire / — أعلنت شركة Mnemo Therapeutics ، وهي شركة تكنولوجيا حيوية تقوم بتطوير أشكال العلاج القوي للخلايا باستخدام محرك جديد لتحديد الهدف والخلايا التائية ( T cells ) أقوى وأفضل تصنيع في فئتها، اليوم عن الانتهاء من التمويل كدفعة أولى بمبلغ 75 مليون يورو (90 مليون دولار). تمت قيادة تمويل الدفعة الأول (السلسلة ألف) من قبل شركة كاسدين كابيتال، والمستثمر العائد شركة سوفينوفا بارتنرز، ومستثمر لم يكشف عنه، بما في ذلك مشاركة من ريدميل، ومؤسسة إيمرسون كوليكتيف (Emerson Collective) ، وإسكندرية فينتشر إنفستمنتس ( Alexandria Venture Investments).

صرح آلان مايوري: “إن شركة Mnemo Therapeutics في مهمة طموحة لتحويل حياة المرضى التي أصبحت ممكنة بفضل القيادة التكنولوجية لمؤسسينا العلميين الدكتور سيباستيان أميجورينا، وباحث المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ( CNRS) في معهد كوري والدكتور ميشيل سادلين من مركز السرطان ميموريال سلون كيترينج. استنادًا إلى الدعم المقدم من مستثمرينا الرئيسيين والخبرة العميقة لفريقنا، أكملنا تمويلًا قياسيًا من الفئة الأولى في فرنسا لتطوير علاجات خلوية قوية ستحقق اختراقات غير مسبوقة للمرضى المصابين بالسرطان الصلب والدم”.

سيسمح التمويل من الفئة الأولى (السلسلة ألف) للشركة بتسريع تطوير استهداف EnfiniT والجيل القادم من مستقبلات المستضدات الخيمرية ( CAR ) من منصة العلاج بالخلايا التائية التي تجمع بين البحث الرائد من معهد كوري ومركز السرطان ميموريال سلون كيترينج ( MSK ). EnfiniT عبارة عن مجموعة تحويلية من التقنيات المبنية حول محرك اكتشاف مستضد تخلقية جديدة (مستضد E) ، قادر على تحديد المستضدات ذات خصوصية الورم الأكبر والتي تكون فريدة تمامًا للخلايا السرطانية. وعند دمجها مع مجموعة التقنيات المملوكة لشركة EnfiniT التي تزيد من ذاكرة خلايا الكار تي (الخلايا التائية من مستقبلات المستضدات الخيمرية – CAR T ) واستمراريتها، فإنها تتيح مجموعة من الخيارات العلاجية التي يمكن أن تقدم استجابات سريرية أعمق من العلاجات الخلوية الحالية. بدعم من تصنيع الخلايا الأفضل في فئتها وذاتي المنشأ والخيفي، ستتمكن منصة EnfiniT من Mnemo من التغلب على القيود الحالية للكار تي (مستقبل المستضد الخيمري التائي)، مما يخلق علاجات خلوية فعالة للغاية وقابلة للتطوير.

صرح أنطوان بابيرنيك، الشريك الإداري ورئيس مجلس إدارة سوفينوفا بارتنرز: “إيماننا بنهج Mnemo الفريد والمتكامل للعلاج بالخلايا دفعنا إلى قيادة جولة البذور في عام 2019. الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحن واثقون من قدرتها على تقديم معيار علاجي جديد عبر مجموعة من الأورام الصلبة وسرطانات الدم، مع القدرة على التأثير على الأمراض المدمرة الأخرى”. كما صرح إيلي كاسدين، كبير مسؤولي الاستثمار ومؤسس شركة كاسدين كابيتال: “يسعدنا الترحيب بمجموعة قوية من المستثمرين الدوليين الذين ينضمون إلينا الآن لدعم قوة ووعود تكنولوجيا Mnemo الرائدة.

حيث يُعد علاج الخلايا مجالًا سريع الحركة ويتطلب الجيل التالي من العلاجات خلايا تائية أكثر ذكاءً وأقوى مع حساسية فائقة لمستضدات الورم المحدد”. ونرى أن شركة Mnemo قد أعجبت بشكل لا يصدق بالقدرات العلمية والتكنولوجية في الشركة. نحن نتطلع إلى دعم الفريق أثناء تقدمهم بشكل كبير في مجال مستقبل المستضد الخميري التائي ( CAR T) وخفض منحنى الوفيات على السرطانات التي يصعب علاجها”.

قام الرئيس التنفيذي المؤسس مايور بتجميع فريق من ذوي الخبرة العالية مقره في باريس، فرنسا، مع موقع في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى تمتع هذا الفريق والمؤسس بتاريخ عميق من الإنجازات الرائدة في علاج مستقبل المستضد الخيمري التائي والالتزام الثابت بتحسين مستقبل المرضى بشكل كبير. من بين مؤسسي Mnemo العلميين:

سيباستيان أميجورينا، دكتوراه (باحث المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في معهد كوري)

ميشيل سادلين، دكتوراه في الطب (مركز السرطان ميموريال سلون كيترينج)

إيزابيل ريفيير، دكتوراه (مركز السرطان ميموريال سلون كيترينج)

جاستن إيكيم، دكتوراه (جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو – UCSF )

بالإضافة إلى مايوري، ويضم فريق إدارة Mnemo كل من:

فرانسوا جوديه، دكتوراه، كبير المسؤولين العلميين

جوزيف سيرو، نائب الرئيس لتقنية المعلومات

ستيفاني أوستريتش، دكتوراه، وماجستير إدارة الأعمال، نائب رئيس العمليات ورئيس إدارة التحالف

صرح ديتر ويناند، رئيس مجلس إدارة شركة Mnemo : “تحقق الشركة تقدمًا هائلاً في أبحاث العلاج بالخلايا مع فريق مثير للإعجاب وطموح من القادة بقيادة آلان بخبرة، مما يوحد بقوة العقول الرائدة في مستقبل المستضد الخيمري التائي ( CAR T) من جميع أنحاء العالم. وفي نهاية المطاف، تمتلك الشركة القدرة على تحسين العلاج بالخلايا بشكل كبير والسماح لها بالوصول إلى إمكاناتها الكاملة لمحاربة الأورام والتغلب على السرطانات المستعصية”.

إيضاح: قدم كل من الدكتور سادلين والدكتور ريفيير خدمات استشارية لشركة Mnemo ولديهما حصص في رأس المال. كما يتمتع الدكتور سادلين بحقوق الملكية الفكرية والمصالح المتعلقة بتقنيات العلاج الخلوي التي رخصتها شركة ميموريال سلون كيترينج (MSK) لشركة Mnemo. وتتمتع شركة ميموريال سلون كيترينج بحقوق الملكية الفكرية والمصالح المالية المرتبطة بها المتعلقة بشركة Mnemo بموجب اتفاقيات الترخيص المبرمة بين شركة ميموريال سلون كيترينج و Mnemo.

نبذة عن Mnemo Therapeutics

Mnemo Therapeutics هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير علاجات قوية للخلايا وابتكار علاجات يمكن الوصول إليها. ومن خلال منصة EnfiniT ، محرك اكتشاف الأدوية الرائد، تطبق Mnemo نهجًا جديدًا ومتكاملًا للعلاج بالخلايا. من خلال التحديد الدقيق لفئة جديدة من المستضدات ذات خصوصية أكبر للهدف والقدرة على إعادة برمجة الخلايا التائية بكفاءة لزيادة النمط الظاهري للذاكرة، وكذلك تحسين هندستها ، سيحول Mnemo استجابة الجسم المناعية للتغلب على المرض.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة https://mnemo-tx.com وتابع Mnemo Therapeutics على تويتر(@ MnemoTx) ولينكدإن.

نبذة عن سوفينوفا بارتنرز

سوفينوفا بارتنرز هي شركة أوروبية رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في علوم الحياة، متخصصة في الرعاية الصحية والاستدامة. تضم الشركة، الواقع مقرها في باريس ولندن وميلانو، فريقًا من المهنيين من جميع أنحاء العالم يتمتعون بخبرات علمية وطبية وتجارية قوية. كما تشارك الشركة بنشاط مع رواد الأعمال الطموحين كمستثمر رائد أو أساسي لتطوير ابتكارات تحويلية لديها القدرة على التأثير بشكل إيجابي على مستقبلنا الجماعي.

وقد تأسست شركة سوفينوفا بارتنرز (Sofinnova Partners ) في عام 1972، وهي شركة راسخة بشكل عميق في مجال رأس المال الاستثماري في أوروبا، وتتمتع بخبرة 50 عامًا في دعم أكثر من 500 شركة وإنشاء رواد في السوق حول العالم. واليوم، تدير شركة سوفينوفا بارتنرز أكثر من 2 مليار يورو. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.sofinnovapartners. com/ .

نبذة عن كاسدين كابيتال

تأسست كاسدين كابيتال ش. ذ. م. م (Casdin Capital LLC ) في عام 2012 وتتمتع بفهم عميق وخبرة ومنظور طويل الأجل لتمويل الجيل التالي من ابتكارات علوم الحياة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.casdincapital.com .