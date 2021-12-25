‫Maypharm تطلق مجموعة احترافية جديدة HAIRNA لحل تساقط الشعر

سيول، كوريا الجنوبية ونيويورك، 24 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تُعرف شركة Maypharm كشركة مصنعة لتوكسين البوتولينوم Metox الذي تم إطلاقه مؤخرًا بنجاح مع الجيل الثاني من الميزة التكنولوجية وحشو meNnus PLA لتجديد الكولاجين، يركز الآن على مجموعة احترافية جديدة HAIRNA لحل تساقط الشعر.

يتكون خط إنتاج الشعر الجديد من 5 منتجات، منتج رئيسي هو HAIRNA EXOSOME AMPOULE (5 مل × 5 قوارير) مع حويصلات خارج خلوية، فعال في علاج تساقط الشعر؛ HAIRNA HAIR FILL (2.5 مل)، ضروري لمنع تساقط الشعر والتطبيع وثلاثي إضافي من منتجات HAIRNA الداعمة، وهي HAIRNA SHAMPOO (300 مل) و HAIRNA TREATMENT (200 مل) و HAIRNA TONER (150 مل) للمساعدة في العناية بفروة الرأس وتساقط الشعر مشكلة وعلاج الشعر التالف.

أفيد عن جميع منتجات HAIRNA إلى KFDA وتم التعرف على ثباتها دون أي تهيج خلال جميع التجارب السريرية. على وجه الخصوص، تم اختبار HAIRNA EXOSOME BOOSTER AMPOULE أيضًا لمعرفة كيفية تحسين جلد فروة الرأس والمرونة وتساقط الشعر، وكانت النتائج مرضية.

يحتوي على 37,000 جزء في المليون من الحويصلات خارج خلوية، وهو مكون رئيسي لتخفيف أعراض تساقط الشعر، وهو فعال بشكل مدهش في علاج داء الثعلبة.

إنه منتج يمكن لكل من الرجال والنساء الذين يعانون من تساقط الشعر الوراثي والمتعلق بالتوتر استخدامه مباشرة عن طريق اختراق فروة الرأس باستخدام نظام العلاج بالأبرة الدقيقة (MTS needle)، المصممة خصيصًا لأمبولات HAIRNA، بدلاً من التطبيق الموضعي فقط. كما أن المكون الخارجي نفسه فعال للغاية في تساقط الشعر لأن عملية الامتصاص تبدأ مباشرة من فروة الرأس.

يعمل HAIRNA HAIR FILL بالنحاس والبانثينول وفيتامين ب المركب كمضاد للأكسدة للشعر عن طريق تطبيع دورة نمو الشعر ويمنع تساقط الشعر؛ يمنع الضرر التأكسدي لخلايا بصيلات الشعر عن طريق قمع الجذور الحرة؛ يوفر الترطيب من أجل المرونة وتأثير اللمعان.

تم العثور على فائدة HAIR FILL في تآزر العوامل الخارجية وعوامل النمو والمكونات النشطة التي تقوي حاجز فروة الرأس بالكامل وتمنع تساقط الشعر. بعد موازنة فروة الرأس غير الصحية، يساعد ملء الشعر على تحسين الحالة العامة لفروة الرأس والحفاظ على التأثير لفترة طويلة.

يحتوي HAIRNA SHAMPOO والعلاج (TREATMENT) و TONER على مكونات رئيسية تمنع تساقط الشعر مثل L-menthol و Dexpanthenol و Salicylic Acid، وهي فعالة في تبريد حرارة فروة الرأس، وإزالة الدهون وخلايا الجلد الميتة، والترطيب، وتخفيف أعراض تساقط الشعر.

أعلنت Maypharm عن HAIRNA على لوحة الإعلانات الرقمية المدهشة في تايمز سكوير في نيويورك في ديسمبر 2021.

شركة Maypharm معترف بها جيدًا كموزع جملة ومصنع في جميع أنحاء العالم في أمريكا الوسطى والشرق الأوسط ودول جنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا، على وجه الخصوص، في الصين والمملكة المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والسوق المكسيكي.

“بينما أصبحنا معروفين جيدًا كشركة مصنعة لـ Metox، فإننا نركز تمامًا على اتخاذ مكانة عالمية في HAIRNA الآن. يتوفر HAIRNA Full Line على العديد من المنصات العالمية على الإنترنت، بما في ذلك Amazon و Shopee و Q10 و Lazada.

تفضل بزيارة موقع الويب للحصول على معلومات بالتفصيل: http://www.maypharm.co.kr.

التواصل: maypharm@maypharm.co.kr

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1716186/1st_photo_ Maypharm.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1716187/2nd_photo_TDP. jpg