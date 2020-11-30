‫LTI تختار Temenos لإطلاق منصة الخدمات المصرفية الرقمية في سوق الشمال الأوروبي

– بدعم من Temenos ، منصة LTI للخدمات المصرفية كخدمة تقوم بتحديث الأنظمة المصرفية الأساسية القديمة بسرعة وكفاءة

مومباي، الهند، 2 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — عقدت شركة Larsen & Toubro Infotech (LTI)، وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، شراكة مع شركة Temenos -شركة البرمجيات المصرفية- من أجل إطلاق منصة الخدمات المصرفية الرقمية، بدعم من تقنية شركة Temenos. وستعمل المنصة على تحديث الأنظمة المصرفية الأساسية القديمة في منطقة الشمال الأوروبي، مما يتيح للمؤسسات المالية أن تكون أكثر مرونة وقابلية للتطوير مع تقليل تكاليف التشغيل. ستتمكن البنوك أيضًا من الاستفادة من المنصة من أجل إطلاق منتجات وخدمات جديدة بشكل أسرع.

وبفضل قدراتها الشاملة، تُوفِّر منصة الخدمات المصرفية الرقمية تكاملاً شاملاً مع Temenos Transact و Temenos Infinity و Temenos Payments و Temenos Financial Crime Mitigation بالإضافة إلى حلول التكنولوجيا المالية مثل التقارير التنظيمية والمصادقة وحلول “اعرف عميلك” وخدمات البطاقات، وحلول الدفع المتاحة على سوق Temenos. إن كلاً من LTI وشركتها الفرعية المملوكة لها بالكامل، والتي تُدعى Syncordis Consulting-الخبير الرائد لـ Temenos في المنطقة الأوروبية لأكثر من 15 عامًا- سيقدمان خدمات التنفيذ والإدارة.

تُبشِّر هذه الشراكة بعصر جديد للبنوك الشمالية الأوروبية لأنها تجمع بين خبرة LTI في المجال وفهمها العميق لوظائف Temenos والحلول التقنية المتقدمة التي تعتمد على السحابة الأصلية والغير معتمدة على السحابة، والذكاء الاصطناعي، وواجهة برمجة التطبيقات (API) التي يتمتع بها أكثر من 3000 بنك في أكثر من 150 دولة.

قال سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في LTI، “إن هذه الشراكة بين Temenos و LTI تجلب تجربة لا مثيل لها وخبرة وشغف للابتكار للبنوك والمؤسسات المالية في منطقة الشمال الأوروبي. ستقوم المنصة المصرفية الجديدة القوية القائمة على تقنية السحابة الأصلية من Temenos بتمكين البنوك من توسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات وتحديثها وخفضها تكاليفها بشكل كبير. ومن خلال مجموعة أدوات تسريع Temenos الحصرية الخاصة بنا، نقوم بتضخيم النتائج من خلال توفير وقت أسرع للتسويق والاستمرار في تقديم خدمات تحديث مصرفية متميزة تُمكِّن البنوك من تحقيق قفزة نوعية في رحلة التحول الرقمي”.

قال ماكس شوارد، الرئيس التنفيذي في Temenos, ، “هذا توقيع مهم استراتيجيًا لـ Temenos في دول الشمال. ويسعدنا توسيع شراكتنا مع LTI و Syncordis لكي نُقدِّم إلى السوق منصة الخدمات المصرفية الرقمية من الجيل القادم. نحن نُوفِّر للبنوك إمكانية الوصول إلى الخبرة المصرفية العالمية لشركة LTI جنبًا إلى جنب مع شركائنا عبر حلول Temenos الكاملة المُطبَّقة على الاحتياجات المحددة لمنطقة الشمال الأوروبي. وقد أصبحت تقنية السحابة والذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع وظائف البنك النموذجي للبلد المصرفي الغنية بمثابة الخيار الفعلي للبنوك والمؤسسات المالية في دول الشمال الأوروبي. نحن نقوم بتمكين البنوك من تحديث أنظمتها القديمة، وإثبات منصتها المصرفية في المستقبل مع تقديم خدمات مبتكرة لعملائها”.

LTI هي واحدة من مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات الرائدين في منطقة. الشمال الأوروبي. صنفت دراسة تعهيد تكنولوجيا المعلومات لعام 2020 التي أجرتها شركة Whitelane للأبحاث LTI في المرتبة الثانية من حيث رضا العملاء في جميع أنحاء أوروبا. كما تُعَدّ الشركة من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة بين عملائها في المنطقة.

حول LTI :

LTI (NSE: LTI) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 32 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بتمكين خدماتهم على الأجهزة الجوالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، وخدمات السحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركةLarsen & Toubro Limited، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. يقوم فريقنا المكون من أكثر من 32000 موظف في LTI بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة : https://s-room.clearofchina. com/ أو تابعنا على: https://www.linkedin.com/ company/judcare/

حول Temenos :

Temenos AG (SIX: TEMN) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات المصرفية. يعتمد أكثر من 3000 بنك في جميع أنحاء العالم -بما في ذلك 41 من أفضل 50 بنكًا- على Temenos من أجل معالجة المعاملات المالية اليومية وتفاعلات العملاء لأكثر من 1.2 مليار عميل مصرفي. تُقدِّم Temenos مكتب استقبال مستوحى من السحابة الأصلية، وغير سحابي، ويُدار بالذكاء الاصطناعي، وخدمات مصرفية أساسية، وبرامج إدارة المدفوعات والأموال، مما يُمكِّن البنوك من تقديم تجارب عملاء دون التعامل المباشر وجهًا لوجه وذات قنوات موحدة واكتساب التميز التشغيلي.

ثَبُت أن برنامج Temenos يقوم بتمكين عملائه ذوي الأداء المتميز من تحقيق معدلات تكلفة ودخل بنسبة 26.8٪، وهي نصف المتوسط في هذا المجال، وعائدات على أسهم رأس المال بنسبة 29٪، أي ثلاثة أضعاف المتوسط في هذا المجال. ويستثمر هؤلاء العملاء أيضًا 51٪ من ميزانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم في النمو والابتكار مقابل الصيانة، وهو ضعف المتوسط في هذا المجال، مما يثبت أن استثمار البنوك في تكنولوجيا المعلومات يضيف قيمة ملموسة إلى أعمالهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.temenos.com

حول Syncordis :

تُقدِّم Syncordis مشاريع تنفيذ وتكامل أنظمة عالية الجودة من البداية إلى النهاية بصفتها ممارسِة لـ LTI Temenos. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدِّم Syncordis خدمات تكميلية مثل البرمجيات كخدمة (SaaS) المنظمَّة (معتمدة من PSF) ودعم الإنتاج الذي يغطي جميع منتجات Temenos وأنظمة الجهات الخارجية المحيطة.

كما تُوفِّر مجموعة واسعة من الخبراء من المهنيين المحليين والأجانب كل من الخبرة التجارية والتقنية، وتكييف كل مشروع وفقًا لمتطلبات واحتياجات العميل الفردية. وتتمثل مهمة Syncordis في دفع التميز الرقمي في القطاع المصرفي ومساعدة جميع العملاء على إدراك قوة التحول الرقمي مع توفير مكان رائع للعمل لجميع الموظفين. www. syncordisconsulting.com

الشعار من: https://mma.prnewswire.com/ media/1044154/LTI_Logo.jpg