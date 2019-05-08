‫Lemnisk Partners و Infosys Finacle تتحدان معًا للمشاركة في ابتكار حلول التسويق الرقمي للبنوك

بنجالورو، الهند، 9 مايو 2019 /PRNewswire / — أعلنت Lemnisk عن شراكتها مع Infosys Finacle. دخلت منصة بيانات العميل الذكية والآمنة للخدمات المالية Lemnisk، في شراكة مع Finacle كجزء من برنامج Finacle FinTech Connect.

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Finacle FinTech Connect هي مبادرة ابتكار للنظام البيئي تجمع بين البنوك و FinTechs و Finacle. تقوم Finacle من خلال البرنامج بإلقاء الضوء حول حلول FinTech الواعدة من جميع أنحاء العالم وتشارك في ابتكارها للمساعدة في تسريع وتيرة الابتكارات وطرحها للبنوك. ستقدم Lemnisk وFinacle من خلال هذه الشراكة حلاً مشتركًا يمكّن المسوقين الماليين من تحسين تجربة إشراك العملاء وتيسير تحويلاتهم لمؤسساتهم المالية من خلال التخصيص 1: 1 والتخطيط لقناة يدعمها الذكاء الاصطناعي.

وقال فينكاترامانا غوسافي “Venkatramana Gosavi”، مدير المبيعات العالمية في شركة Infosys Finacle: “نظرًا لأن البنوك تحرص على إعادة تطوير أعمالها والتكنولوجيا الخاصة بها لتظل متصلة بالعالم الرقمي، فقد أصبح التعاون مع نظام FinTech البيئي ضرورة أساسية. فنحن نرعى من خلال برنامج FinTech Connect نظامًا بيئيًا تعاونيًا يضم البنوك وشركات FinTech الناشئة لتسريع عملية ابتكار هادفة. إن Lemnisk هي أحدث شركة FinTech تنضم إلى نظامنا البيئي ونتطلع إلى العمل معهم.”

وأضاف سوبرا كريشنان ”Subra Krishnan”، الرئيس التنفيذي لشركة Lemnisk: “يسرنا أن نكون الشريك المختار لــ Finacle Fintech Connect 2019. تعمل منصة بيانات العملاء التابعة لـشركة Lemnisk بالفعل على تشغيل بعض مؤسسات BFSI العالمية الرائدة. تعزز الشراكة مع Finacle عروض CDP الخاصة بنا للبنوك وتؤكد رؤيتنا كمزود حلول مركزية. توفر لنا المشاركة في برنامج Finacle فرصة للعمل مع فرق البحث والتطوير في Finacle وتساعدنا أيضًا في عرض منصتنا لعملاء Finacle في أكثر من 100 دولة حول العالم. لذلك، ولذلك فنحن نتطلع إلى عام 2019 أن يكون عامًا مثمرًا للغاية.”

نبذة عن Infosys Finacle

Finacle هي مجموعة حلول مصرفية رقمية رائدة في الصناعة من EdgeVerve Systems، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Infosys. تساعد Finacle المؤسسات المالية التقليدية والناشئة على دعم عملية التحول الرقمي بصورة واقعية لتحقيق تجارب عملاء التي لا تشوبها شائبة، وللوصول للتشغيل النظام الإيكولوجي على نطاق أوسع، إلى جانب التفاعلات القائمة على الأفكار والأتمتة العالمية. واليوم، تعتمد البنوك في أكثر من 100 دولة على Finacle لخدمة أكثر من مليار مستهلك ودعم 1.3 مليار حساب.

تتناول حلول Finacle المصرفية الأساسية والخدمات المصرفية الشاملة والمدفوعات والخزانة والأصول وإدارة السيولة والخدمات المصرفية الإسلامية، وإدارة الثروات والتحليلات والذكاء الاصطناعي ومتطلبات المؤسسات المالية لتعزيز التميز في العمل. يكشف تقييم أفضل 1250 بنكًا في العالم أن المؤسسات التي تدعمها Finacle Core Banking Solution، تتمتع، في المتوسط، بنسبة 7.2 في المائة بنسبة تكاليف إلى دخل أقل من غيرها.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.finacle.com

نبذة عن Lemnisk

Lemnisk هي عبارة عن منصة بيانات ذكية وآمنة للعملاء، مصممة لتسويق الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية. يستفيد المسوقون من Lemnisk لزيادة إشراك العملاء وتوسيع نطاق تحويلاتهم عبر القنوات. وتشمل القدرات الرئيسية ما يلي:

– منصة بيانات عملاء CDP التي تساعد المستخدمين بشكل فريد عبر مصادر وقنوات بيانات مختلفة في حل المشكلات.

– نماذج البيانات المخصصة والخوارزميات التي تم إنشاؤها للخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية الأخرى.

– تزامن ذكي لرحلة كل عميل بناءً على ميله نحو قناة تسويقية بعينها مما يوفر مشاركة أعلى.

– Hyper-Personalization الذي يخلق رسالة تسويقية فريدة من نوعها في الوقت الفعلي ويتيح لكل مستخدم خبرات مختلفة عبر نقاط اتصال تسويقية متعددة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.lemnisk.co

للاتصال:

راهول توماس ماثيو “ Rahul Thomas Mathew”

rahul.mathew@lemnisk.co

مدير التسويق

91-70191-82094+

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شعار: https://mma.prnewswire.com/media/883153/Infosys_Finacle_Logo.jpg