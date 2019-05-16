‫Kasamar Holdings تعتمد تغييرات بمجلس إدارة شركة الخليج للخدمات البحرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 من مايو 2019 /PRNewswire/ — رحبت شركة Kasamar Holdings، المساهم بنسبة 9,82% في شركة الخليج للخدمات البحرية المحدودة عن طريق شركة Castro Investments بصفتها إحدى فروعها الاستثمارية، باستقالت كل من السيد/ سايمون بيتي والسيد/ ريتشارد أندرسون عضوي مجلس إدارة الشركة.

وقد نوهت Kasamar اليوم عن إعلان الشركة بخصوص تعيين السيد/ مايكل تيرنر والسيد/ دايفيد بلدوين كعضوين في مجلس الإدارة وتتطلع إلى العمل معهما.

وتغتنم Kasamar هذه الفرصة للتعبير عن ثقتها في السيد/ تيم سمرز الذي انضم إلى الشركة حديثًا بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وسوف تواصل Kasamar تقييم كفاءة مجلس إدارة الشركة وفريق الإدارة فضلاً عن استخدام تأثيرها ونفوذها حتى تضمن أن الشركة تمتع بمجلس إدارة وفريق إداري متمكن وقادر على المضي بالشركة قُدُمًا.

نبذة عن Kasamar Holdings

شركة Kasamar هي شركة عائلية ترتكز أعمالها على الاستثمار في الممتلكات والأسهم الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي القطاع العقاري ضمن الأسواق المتقدمة وفي الأوراق المالية للشركات العامة المدرجة بالبورصات العالمية. ويمثلها في مجلس إدارة الشركة السيد/ محمد بسيسو.