‫Kasamar Holdings تعتمد تغييرات بمجلس إدارة شركة الخليج للخدمات البحرية

- ticket title
- Libya: Evidence of possible war crimes underscores need for international investigation
- Burkina Faso Seeks Broad Sahel Anti-Terror Coalition
- Italy: Reject Anti-Rescue Proposals
- Amensty international calls for investigating probable war crimes in Libya
- Italy renews call for cease-fire in Libya
Kasamar Holdings تعتمد تغييرات بمجلس إدارة شركة الخليج للخدمات البحريةMay 17, 2019
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 من مايو 2019 /PRNewswire/ — رحبت شركة Kasamar Holdings، المساهم بنسبة 9,82% في شركة الخليج للخدمات البحرية المحدودة عن طريق شركة Castro Investments بصفتها إحدى فروعها الاستثمارية، باستقالت كل من السيد/ سايمون بيتي والسيد/ ريتشارد أندرسون عضوي مجلس إدارة الشركة.
وقد نوهت Kasamar اليوم عن إعلان الشركة بخصوص تعيين السيد/ مايكل تيرنر والسيد/ دايفيد بلدوين كعضوين في مجلس الإدارة وتتطلع إلى العمل معهما.
وتغتنم Kasamar هذه الفرصة للتعبير عن ثقتها في السيد/ تيم سمرز الذي انضم إلى الشركة حديثًا بصفته رئيس مجلس الإدارة.
وسوف تواصل Kasamar تقييم كفاءة مجلس إدارة الشركة وفريق الإدارة فضلاً عن استخدام تأثيرها ونفوذها حتى تضمن أن الشركة تمتع بمجلس إدارة وفريق إداري متمكن وقادر على المضي بالشركة قُدُمًا.
نبذة عن Kasamar Holdings
شركة Kasamar هي شركة عائلية ترتكز أعمالها على الاستثمار في الممتلكات والأسهم الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي القطاع العقاري ضمن الأسواق المتقدمة وفي الأوراق المالية للشركات العامة المدرجة بالبورصات العالمية. ويمثلها في مجلس إدارة الشركة السيد/ محمد بسيسو.