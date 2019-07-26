‫IST Networks تبرم اتفاق تعاون مع UiPath لتنفيذ حلول التشغيل الآلي بالروبوتات في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 من يوليو 2019 /PRNewswire/ — أبرمت شركة IST Networks اتفاق تعاون مع شركة UiPath، الشركة الرائدة في سوق التشغيل الآلي عن طريق الروبوت، لعرض خدماتها في منطقة الشرق الأوسط ولتوفر لعملاء IST إمكانية التشغيل الآلي للعمليات الأساسية في شركاتهم بأكملها.وتقدم IST لعملائها حلولاً تقنية فريدة من نوعها على نطاق تجارب المستخدمين منذ عام 2000. تنظر IST إلى اتفاقَ الشراكة الذي أبرمته مع UiPath على أنه أحد أهم الإضافات لمجموعتها من التقنيات والحلول الموجهة لخدمة العملاء؛ إذ انتقت بعناية أفضل مجموعة من تلك التقنيات المتاحة في السوق؛ وذلك لتمكن عملائها من الاستفادة منها؛ فموظفو مراكز الاتصال – على سبيل المثال – من أكثر المستفيدين بشكل مباشر من فوائد التشغيل الآلي؛ حيث يمكنهم ذلك من تشغيل العديد من العمليات المكررة بشكل آلي. وهو ما يسهم في خفض تكلفة الوقت والجهد ومن جهة أخرى قتل الملل والرتابة، وذلك عن طريق استخدام حلول التشغيل الآلي بالروبوت.

يؤدي التنقل بين عدة تطبيقات إلى تشتت انتباه الموظفين القائمين على خدمة العملاء؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى خفض إنتاجية الموظف وربما يُعرض دقة البيانات وسلامتها للمخاطر. ولذلك؛ فإن استخدام هؤلاء الموظفين منصة UiPath للتشغيل الآلي بالروبوت يحررهم من المهام التي تصيبهم بالملل والبلادة وقلة التركيز، ويسهم في رفع كفاءتهم وفاعليتهم بشكل عام، ويمكنهم من التركيز على تطوير مهاراتهم المتعلقة بشكل محوري بالعملاء.

تعد UiPath أحد رواد تكنولوجيا “التشغيل الآلي” ؛ وذلك حيث تدعم اتجاهًا بتخصيص روبوت لكل شخص، كما تعمل على تنفيذ برامج مجانية ومفتوحة للتدريب والتعاون، وكذلك تمكين الروبوتات من تعلُّم مهارات جديدة عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة.

وهناك توجه يدفع الشركة إلى الالتزام بتوفير مهارات العصر الرقمي لما يزيد على مليون شخص، وقد نجحت منصة الشركة للتشغيل الآلي بالروبوتات بالفعل في هذا عن طريق التشغيل الآلي لملايين العمليات الرتيبة والمهام المضجرة في مؤسسات خاصة وحكومية في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما أسهم في تحسين الإنتاجية والارتقاء بانطباعات العملاء ورفع درجة الرضا الوظيفي عند الموظفين.

أما من جهة IST فإنها تعمل على الارتقاء بالكثير من فوائد خدمات UiPath في التشغيل الآلي بالروبوت ليضيف مجالات أخرى إلى مجال مراكز خدمات الاتصال، وتشمل هذه المجالات:” الإدارة المالية وإدارة المحاسبة وإدارة الموارد البشرية، أو أي ما يمكن تشغيله آليًّا بشكل عام في أية إدارة”.

تشمل المهام القابلة للتشغيل الآلي مهام الحسابات المدينة والحسابات الدائنة التي تنفذها الإدارات المالية، وكذلك المهام التي تنفذها إدارات الموارد البشرية والتوظيف وإدارة ملفات الموظفين. وبالطبع سيفيد التشغيل الآلي بشكل عام جميع أنواع المؤسسات بجميع القطاعات.

وقد صرح محمد فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة IST Networks ، قائلاً: “يغمرنا الحماس بشأن اتفاق التعاون الجديد الذي أبرمناه مع UiPath، خاصة ونحن مؤسسة رائدة في دمج النظم، ترتكز أعمالنا على أنشطة مراكز الاتصال والتقنيات المريحة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط. ونشعر بالحماس كذلك بشأن الفوائد التي سيجنيها عملاؤنا الحاليون كثمرة لهذا التعاون؛ حيث سنمكنهم من تحسين عملياتهم وخفض نفقاتهم وزيادة التركيز على أعمالهم بالشكل الأمثل. ومن جهة أخرى فهناك الآن العديد من الفرص الجديدة السانحة أمام IST نتيجة هذا التعاون.

تعد الآن IST أحد رواد السوق في ابتكار تقنيات جديدة مريحة للعملاء وسابقة لعصرها، ونؤمن بأن اجتماع التشغيل الآلي بالروبوتات ومنصة UiPath أحد أهم تقنيات المستقبل.”

وفي هذا الصدد، صرح جان أورسي، نائب رئيس UiPath لاتفاقات التعاون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: “يسعدنا ضم شريك جديد جدير بالثقة كشركة IST Networks ، ويسعدنا كذلك أن نتمكن معًا من تعزيز العمل بتقنية التشغيل الآلي بالروبوتات في القطاعين العام والخاص بمنطقة الشرق الأوسط. ونتطلع إلى توحيد جهودنا وتمكين عملائنا من رفع كفاءة أعمالهم وتعزيز الرضا الوظيفي لموظفيهم عن طريق استخدام منصة UiPath للتشغيل الآلي بالروبوتات.”

لمعرفة المزيد عن منصة UiPath، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.uipath.com.

تواصل IST Networks ، من خلال اتفاق التعاون المبرم حديثًا مع UiPath، بناء مجموعة حلولها سريعة النمو من التقنيات المريحة للعملاء.

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نبذة عن IST Networks

شركة IST هي شركة تعمل في مجال دمج نظم خدمة العملاء وتحظى بسجل من الجوائز، تكرس أعمالها لتنفيذ حلول مريحة للعملاء ومخصصة لخدمة جميع أنواع الشركات العاملة في التخصصات النوعية بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا. يعمل لدى IST ما يزيد عن 250 موظف في ست دول، ما يجعل منها أكبر شركة متخصصة في تقديم الحلول التقنية المريحة للعملاء بالمنطقة.

تشمل مجموعة منتجات وخدمات IST ما يلي:

مراكز الاتصال (المُشغّلة بالتقنية السحابية أوالمُشغّلة بشكل تقليدي) ونظم مشاركة وارتباط العملاء (المُشغّلة بالتقنية السحابية أو المُشغّلة بشكل تقليدي) وحواسب موظفي مراكز الاتصال والتخاطب واللغة (العربية والانجليزية) ونظم أمن المعاملات على الأجهزة المتنقلة والتوقيع الإلكتروني وإدارة القوة العاملة وتوزيع أعباء العمل وتحليلات مسار أنشطة العملاء، بالإضافة إلى تشغيل العمليات آليًا عن طريق الروبوتات والتطبيقات التجارية النقالة وإدارة آراء العملاء والكثير من المنتجات والخدمات الأخرى.

حصلت IST على العديد من الجوائز المرتبطة بمجال منتجاتها خدماتها من قبل خبراء رواد في عدة أنشطة رئيسة. ومن بين تلك الجوائز: جائزة الابتكار والبحوث والتطوير وجائزة تقديم وتنفيذ الخدمات وجائزة تنفيذ المشروعات ورضا العملاء.

www.istnetworks.com