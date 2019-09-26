‫inwi تطلق خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول “money in money” بدعم من منصة أموال Comviva’s Mobiquity®

– تقديم خدمات مالية رقمية سهلة وسريعة وأكثر ملاءمة لملايين المغاربة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 سبتمبر، 2019 / PRNewswire / – أطلقت شركة inwi، شركة الاتصالات المغربية المعروفة بابتكاراتها الرقمية، مؤخراً خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول ‘inwi money‘. تعمل الخدمة على comiquiva’s mobiquity® Money، إحدى أكبر منصات للأموال المحمولة في العالم. توفر الخدمة للمستهلكين طريقة سريعة ومريحة وآمنة لإجراء معاملات مالية متعددة مثل تحويل الأموال من شخص إلى آخر وشراء البث، ودفع الفواتير ومدفوعات التجار.

يمكن للعملاء الوصول إلى الخدمة باستخدام أي نوع من الهواتف المحمولة من خلال تطبيق الهاتف المحمول “inwi money” أو قائمة USSD. الخدمة متاحة باللغتين الفرنسية والعربية. تسهل الخدمة مستويات متعددة من التسجيل بدءً من التسجيل الذاتي لوكلاء التسجيل المدعومة.

يمكن لعملاء ‘inwi money’ إرسال الأموال إلى عملاء ‘inwi money’ الآخرين على الفور في أي وقت وفي أي مكان. تتيح الخدمة أيضًا للعملاء طلب أموال من عملاء “أموال inwi” الآخرين. يمكن للعملاء أيضًا إعادة شحن اشتراكهم المحمول أو اشتراك أشخاص آخرين باستخدام التطبيق. علاوة على ذلك ، يمكن لعملاء العقد سداد فاتورة اشتراك المحمول الخاصة بهم من منازلهم أو مكاتبهم. سيسمح المشغل أيضًا للتجار بجمع المدفوعات باستخدام “أموال inwi”. للدفع للعملاء من التجار تحتاج إلى إدخال رقم جوال التاجر أو مسح رمز الاستجابة السريعة.

صرح نيكولاس ليفي “Nicolas Levi“، الرئيس التنفيذي لشركة “inwi money” قائلًا: “يسعدنا أن نقدم خدمة” inwi money “التي تدعمها منصة mobiquity®Money التابعة لشركة كومفيفا “Comviva”، كما فعلنا في مختلف البلدان الأخرى. تهدف خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول إلى تبسيط حياة الملايين من المغاربة من خلال توفير الخدمات مالية رقمية سهلة وسريعة وأكثر ملاءمة”.

وقال غسان المشرفي، رئيس مجلس إدارة “inwi money”: “من خلال رقمنة تحويل الأموال والمدفوعات، فإننا نشارك في تسريع الاندماج المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد”.

قال رامي موسيلي، نائب الرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كومفيفا، “الهواتف المحمولة اليوم ليست مجرد أجهزة اتصال؛ لقد أصبحت قناة شاملة لنمط الحياة الرقمي. تقوم كومفيفا بتحقيق هذا الواقع من خلال منصة mobiquity® Money التي تتيح لمقدمي الخدمات توفير الخدمات المالية الرقمية للمستهلكين عبر الهواتف المحمولة. في المغرب، نحن نواصل هذه الثورة مع inwi من خلال خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول التي تقدم خدمة مالية سلسة وآمنة على الهاتف المحمول، وتلبية احتياجات المستهلكين عبر القطاعات”.

للمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال:

Sundeep Mehta

علاقات عامة واتصالات شركات

pr@mahindracomviva.com

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/1000905/inwi_Money.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg