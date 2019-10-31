‫“HyperPay” هايبر باي أول شركة لخدمات الدفع الالكتروني في الشرق الأوسط التي تتيح لتجارها الإلكترونيين قبول بطاقات ينيون باي “UnionPay” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرياض، المملكة العربية السعودية، 31 من أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هايبر باي، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التقنيات المالية بالمنطقة وفي إطار مساعيها الرامية إلى التطوير المستمر لخدماتها وتوسيع نطاق شبكتها من وسائل الدفع العالمية المتاحة لتجارها، عن أبرامها اتفاقية تعاون استراتيجي مع واحدة من كبرى شركات العالم في مجال البطاقات المصرفية، وهي ينيون باي العالمية “UnionPay International”، لتفعيل إجراءات آمنة وسريعة لعمليات الدفع الإلكتروني الخارجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أقيم حفل الاطلاق يوم الخميس الموافق 10 من أكتوبر الجاري بمقر هايبر باي في الرياض وبحضور مهند عبويني، رئيس هايبر باي التنفيذي وهاني الذيب، المدير العام لفرع شركة ينيون باي العالمية بالمملكة العربية السعودية.

من المنتظر أن يثمر هذا التعاون المهم في تمكين تجار هايبر باي العاملين في مختلف الأنشطة من قبول نظام ينيون باي للدفع الإلكتروني (UPOP) ، مما يؤدي إلى توسيع شبكة عملائهم ومساعدتهم في التوسع داخل السوق الصيني. وقد حظي نظام ينيون باي للدفع الإلكتروني بالاستحسان لما يتميز به من كفاءة وأمان في المدفوعات الإلكترونية العابرة للحدود. وكمثال على ذلك، ازداد حجم معاملات الدفع الإلكتروني المقبولة في الشرق الأوسط باستخدام بطاقات ينيون باي بما يربو على 120% خلال النصف الأول من 2019.

وفي هذا اليوم، صرح مهند عبويني، رئيس هايبر باي التنفيذي، قائلاً: “اكتسبنا سمعتنا وثقة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال سرعتنا في الاستجابة لاحتياجات شركائنا. وسوف تصبح هايبر باي، مع مواصلتنا في العمل على توسيع نطاق شبكتنا من طرق الدفع العالمية، أول شركة لخدمات الدفع الالكتروني في الشرق الأوسط التي تتيح لتجارها الإلكترونيين قبول بطاقات ينيون باي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وستتاح الخدمة لآلاف من تجارنا الإلكترونيين بدءًا بالمملكة العربية السعودية ثم التوسع في الخدمة لتغطي عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

كما صرح هاني الذيب، المدير الإقليمي العام لفرع شركة ينيون باي العالمية بالمملكة العربية السعودية، قائلاً: ” نلتزم في ينيون باي بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني أثناء التسوق بالمحلات التجارية وأثناء التسوق عن طريق الإنترنت لحاملي بطاقاتنا على مستوى العالم عندما يزورون منطقة الشرق الأوسط. ففي المملكة العربية السعودية مثلاً، تُقبل بطاقات ينيون باي بالفعل في أكثر من 60 ألف نقطة بيع وفي نصف عدد ماكينات الصراف الآلي المتواجدة حاليا وفي إزدياد متواصل بالمملكة. وسوف تعزز اتفاقية التعاون المذكورة من قبول ينيون باي إلكترونيًا في جميع أرجاء المنطقة، وبذلك يستفيد تجار هايبر باي الإلكترونيون إذ يستطيعون حاليًا قبول مدفوعات من مستخدمي بطاقات ينيون باي

نبذة عن HyperPay

انطلقت هايبر باي في عام 2014 وأصبحت مقدم خدمات دفع محل ثقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من حلول معالجة المدفوعات الإلكترونية الذكية، مدعومة في ذلك بأحدث المنصات التقنية وأكثرها فاعلية لتخدم مختلف المؤسسات التجارية من أصغرها إلى أكبرها. وتتيح قدرتنا على سهولة الاندماج مع أية منصة لتجارنا بدء قبول مدفوعاتهم سريعًا والارتقاء بهذه العملية إلى الحد الأمثل.

تتمتع هايبر باي بالارتباط السلس بشبكة كبيرة من البنوك المستفيدة من الخدمة في المنطقة، فتمنح التجار القدرة على معالجة المدفوعات الإلكترونية عن طريق مستخدمين متعددين.

نبذة عن شركة ينيون باي العالمية “UnionPay International”

ينيون باي العالمية هي شركة تابعة لمؤسسة شاينا ينيون باي “China UnionPay” التي تركز على تطوير أعمال ينيون باي العالمية ودعمها. وهي أكبر مؤسسة لبطاقات الدفع في العالم لتقديم خدمات الدفع المتنقل والإلكتروني. وقد أبرمت ينيون باي اتفاقيات تعاون مع أكثر من 2000 مؤسسة على مستوى العالم وهو ما يتيح قبول بطاقاتها في 177 دولة ومنطقة وإصدار بطاقاتها في 58 دولة ومنطقة. تقدم ينيون باي خدمات دفع خارجي آمنة واقتصادية وعالية الجودة لأكبر قاعدة من حاملي البطاقات في العالم، كما تضمن سلاسة الخدمات المحلية لعدد متزايد من حاملي بطاقات ينيون باي وتجارها على مستوى العالم.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1018345/HyperPay_UnionPay.jpg