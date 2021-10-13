‫HUAWEI Quick App يعزز التسويق التجاري بتحويل الأموال إلى إعلانات

شنتشن، الصين، 12 أكتوبر 2021 /PRNewswire / — تدعم خدمة HUAWEI Ads Publisher Service رسميًا التطبيقات السريعة. يعزز البرنامج منصة Huawei القوية وقدراتها في جمع البيانات من أجل مساعدة المطورين على كسب الإيرادات من خلال الوصول إلى محتوى الإعلان المستهدف، والعالي الجودة والقيمة في تطبيقاتهم السريعة.

حركة المرور الهائلة والتحويل العالي

تعد التطبيقات السريعة خالية من التركيب ويمكن الاستفادة من فتحها من أي موقع مثلHUAWEI AppGallery Huawei Quick App Center أو HUAWEI Assistant·Today على أجهزة هواوي المتنوعة وتشمل الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية، والأجهزة اللوحية، ووحدة النظام الصوتي، والرؤى. وفي نفس الوقت، يمكن تحقيق اكتساب المستعملين، وتحفيزهم، والاحتفاظ بهم بسهولة لأن التطبيقات السريعة تسمح بإمكانية الوصول الفوري إلى الخدمات والمحتوى. وتجذب كل هذه المزايا مئات الملايين من المستخدمين النشطين شهريًا. وفي 30 يونيو 2021 وضع المطورون 8,700 تطبيقًا سريعًا في مختلف أنحاء العالم بنمو سنوي بنسبة 190% بينما تجاوز عدد المستخدمين النشيطين لـ HUAWEI Quick App عدد 150 مليون شهريًا بزيادة سنوية بنسبة 114%.

أشكال الإعلانات المكثفة

تدعم HUAWEI Quick App مجموعة متنوعة من أشكال الإعلانات:

الإعلان الأصلي ( Native ad ): يلائم محتوى التطبيق بطريقة سلسة. تظهر هذه الإعلانات بشكل طبيعي، لذلك يرغب المستخدمون النظر بشكل عام إلى محتوى الإعلان.

): يلائم محتوى التطبيق بطريقة سلسة. تظهر هذه الإعلانات بشكل طبيعي، لذلك يرغب المستخدمون النظر بشكل عام إلى محتوى الإعلان. إعلانات المكافئة ( Rewarded ad ): تقدم للمستخدمين مكافآت من داخل التطبيق لمشاهدة مقاطع الفيديو بأكملها.

): تقدم للمستخدمين مكافآت من داخل التطبيق لمشاهدة مقاطع الفيديو بأكملها. إعلانات اللافتات ( Banner ad ): هي صور مستطيلة تشغلها بقعة داخل تخطيط التطبيق، إما في الأعلى أو الوسط أو أسفل شاشة الجهاز. تنعش إعلانات اللافتات تلقائيًا على فترات منتظمة. وعندما يقوم المستخدم بالنقر على إعلان اللافتة، ويُعاد توجيه المستخدم إلى صفحة المعلن.

): هي صور مستطيلة تشغلها بقعة داخل تخطيط التطبيق، إما في الأعلى أو الوسط أو أسفل شاشة الجهاز. تنعش إعلانات اللافتات تلقائيًا على فترات منتظمة. وعندما يقوم المستخدم بالنقر على إعلان اللافتة، ويُعاد توجيه المستخدم إلى صفحة المعلن. إعلان متداخل ( Interstitial ad ): يظهر في الشاشة الكاملة عندما يبدأ المستخدمون، أو يتوقفون، أو يخرجون من التطبيق.

المصادر الإعلانية الواسعة النطاق

عند الوصول إلى خدمة HUAWEI Ads Publisher Service ، يصل مطوري التطبيق السريع إلى كم هائل من المصادر الإعلانية. واستنادا إلى قاعدة المستعملين الكبيرة لأجهزة هواوي، تمكنت إعلانات HUAWEI Ads من دمج مصادر هواوي مع المطورين الرواد في HMS، ووكالات الإعلانات، مما يجعل الأمر سهلًا وسريعًا على المطورين من أجل الحصول على محتوى الإعلان الممتاز والبدء في تحويل أعمالهم إلى أموال.

ويخطط HUAWEI Quick App لتقديم أشكال إعلانية أكثر تنوعًا وأوسع نطاقًا لإثراء أشكال العرض الإعلاني، وإتاحة المزيد من السُبل لربح الأموال. لمعرفة المزيد عن الخدمات الإعلانية من HUAWEI Quick App ، تفضل بزيارة موقعنا HUAWEI Developers .