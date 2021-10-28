‫HONOR تعلن الانطلاقة العالمية ل HONOR 50 الذي يقدم تجربة تدوين فيديو قوية

شنتشن، الصين، 28 /أكتوبر/2021/ PRNewswire/– أعلنت اليوم العلامة التجارية العالمية للتكنولوجياعن توافر HONOR 50 عالميًا، في فعاليات الانطلاق في العديد من الأسواق حول العالم يعتبر HONOR 50 المزود بقائمة خدمات جوجل للجوال الهاتف الذكي الأول الذي يميز منصة جوال Qualcomm’s SnapdragonTM 778G فضلا عن ذلك، يزيد تصميمه المذهل، وإمكانات التدوين المبتكرة من معايير الهواتف الذكية في هذه الفئة، ويعزز التوافر العالمي ل HONOR 50 من خطط التوسع الخارجي الطموحة عقب انطلاقته الناجححة في الصين في وقت مبكر من هذا العام.

قال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR “تصل حصة HONOR السوقية إلى 16.2%[1] في الصين خلال أغسطس الماضي، مما يعزز ثقتنا في نجاحها عالميًا”. وأضاف، استمرارًا لإرث سلسلة HONOR في دمج الجماليات والتكنولوجيا، يتميز الهاتف الذكي الجديد بمجموعة من الابتكارات الرائعة من خلال الكاميرا الخاصة، وتصميمه، وأداؤه، من خلال التعاون مع شركاء الصناعة الرواد حول العالم.”

وظهرت أغنية العلامة التجارية الجديدة HONOR إذهب لأبعد حد لأول مرة في فعاليات الإطلاق المحلية. ظهرت الأغنية , للمرة الأولى في أغسطس، وغنتها المطربة الشهيرة سونا ريل، وهي متوافرة أيضًا كنغمة رنين في HONOR 50.

نظام كاميرا فريد لتجربة تدوين الفيديو المطلقة

مع تسارع نمو مقاطع الفيديو القصيرة، ازداد تحول الشباب إلى مدونات الفيديو لتسجيل ومشاركة لحظاتهم اليومية مع العالم المحيط، ويرفع HONOR 50 تجربة تصوير مدونة الفيديو لمرة واحدة إلى المستوى الأعلى،

وحيث أنها مزودة بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بزاوية عرض 90o [2]، يمكن للمستخدمين التقاط صور السيلفي ومقاطع فيديو مثالية، مع المزيد من الأشخاص والمشاهد الموجودة في الإطار. كما يتميز بإعدادات كاميرا خلفية رباعية احترافية، ومزود بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل[3]، إلى جانب كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجا بكسل، وكاميرا مماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا عميقة بقة 2 ميجا بكسل، بما يسمح للمستخدمين بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة فائقة، وتفاصيل جميلة حتى في المساء.

ومن خلال منح المستخدمين المزيد من المرونة لتصوير المحتوى من زوايا ومنظورات مختلفة، يستطيع المستخدمون التبديل بين الكاميرات من خلال ستة أوضاع تصوير فيديو متعددة تستخدم الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت، وبالتالي تقديم تجربة تسجيل من الدرجة الأولى يتقنها المحترفون. ومن خلال إتاحة المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالتقاط المحتوى، يمكن للمستخدمين أيضًا تطبيق وضع الجمال، والتقاط الصور من مقاطع الفيديو، واستخدام قوالب قصة الفيديو المحددة سابقًا في جميع الصور التي يلتقطونها. فضلًا عن ذلك، يمكن استخدام سماعات الرأس اللاسلكية[4] المتصلة عبر البلوتوث كميكروفونات لاسلكية أثناء تصوير الفيديو، ويمكن لصناع المحتوى الوصول إلى استقبال صوت أفضل أثناء تصوير مقاطع الفيديو، بما يتيح تجربة مبسطة لتدوين الفيديو.

براعة فائقة وتصميم كاميرا بحلقة مزدوجة

يمثل تجسيدًا لسمة جمالية متميزة وفريدها من نوعها تعكس أحدث اتجاهات التصميم، ويتميز HONOR 50 بإطار فائق النحافة في الأمام وحواف زجاجية لامعة بأبعاد 2.5 على كلا الجانبين العلوي والسفلي للشاشة، بما يوفر سطحًا أملسًا يحقق للمستخدمين تجربة بصرية أكبر وفي متناول اليد.

وعندما يميل HONOR 50 عكس الضوء من زوايا مختلفةن فإنه يلمع ويتلألأ، وبالتالي يصبح مظهر أنيق ومثالي يتناسب مع أي زي.

وتقديرًا للكاميرا الكلاسيكية العاكسة للعدسة المزدوجة، يتبنى HONoR 50 تصميمًا للكاميرا ذات الحلقة المزدوجة المكونة من دائرتين مركزيتين من الخلف، يشبهان زوجًا من العيون لمساعدة المستخدمين رؤية عالم أوسع محيط بهم. وبتصميم مستوحى من الخواتم الكلاسيكية لماركات المجوهرات المختلفة، فإن الدائرة العلوية التي تضم الكاميرا الرئيسية مصقولة بنفس الحلقة المعدنية الكلاسيكية الموجودة على الحافة.

شاشة مذهلة لتجربة مشاهدة غامرة ومريحة

يأتي هاتف HONOR 50 بشاشة منحنية مقاس[5] 6.57 بوصة، و75o [6] تدعم دقة الوضوح العالي الكامل بأبعاد 2340x 1080،. يمكن للشاشة أن تنتج 1.07 مليار لون مميز يغطي 100% من التدرج اللوني DCI-P3، بما يقدم مرئيات مذهلة، وتفاصيل حادة وواضحة، فضلا عن تجربة ألوان غامرة.

وثد زُود HONOR 50 بمعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات عن طريق اللمس يصل إلى 300 هرتز[7]، مما يتيح سرعات عالية في استجابة الشاشة وبالتالي تقديم تجربة مشاهدة فيديو عظيمة، وممارسة الألعاب بمعدل تأخر مدخلات أقل. مع معدل التحديث الديناميكي الذكي، يمكن للمستخدمين ضبط معدل التحديث بناءً على الخطوات التي تظهر على الشاشة، مما يساعد في توفير استهلاك الطاقة.

تعزيز الطاقة مع قدرات الشحن السريعة والمعالج السريع

يتميز الهاتف بتصميم بطارية أحادية الخلية ثنائية الدائرة، مما يمكنه من دعم استخدام متواصل للبطارية ليوم كامل بكب سهولة، حيث تبلغ قدرة البطارية 4.300 [8] ملي أمبير/الساعة. يتميز الجهاز بقدرة 66 وات[9] وتمكن تقنبة الشحن الفائق من HONOR من شحن البطارية حتى 70% خلال 20 دقيقة[10] باستخدام الشاحت المرفق.

ولتعزيز الأداء إلى الحد الأقصى، تم تزويد HONOR 50بشرائح Qualcomm Snapdragon 778G 5GTM بما يحسن أداء كلا من وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 45%، وقدرة معالجة الذكاء الاصطناعي بنسبة 123% [11] مقارنة بالجيل السابق وحيث أنه مزود بوحدة معالجة رسومات Turbo X التي تمثل تقنية فريد لتسريع الرسومات، يوفر HONOR 50 أداءً قويًا حتى أثناء اللعب المكثف.

Magic UI 4.2 لتجربة مستخدم استثنائية وشاملة

يوفر تجربة سلسة ومريحة، كما تم تزويد HONOR 50 ب Magic UI 4.2 محدث يقدم مجموعة إبداعية من المميزات التي تتيح للمستخدمين البقاء على اتصال دائم،

ومن خلال إنشاء تجربة شخصية، وممتعة، وتفاعلية للمستخدمين، يضم HONOR 50 أيضًا مجموعة من الأعمال الفنية الحديثة القابلة للتخصيص والتي تتيح للمستخدمين تخصيص ميزة العرض الدائم لديهم.

اللون والسعر ومدى التوافر

تم تصميم هاتف HONOR 50 لتلبية الأذواق المتطورة للجمهور المهتم بأحدث الصيحات في الموضة، ويتخطى الهاتف الألوان التقليدية ويُتاح من خلال مجموعة من الخيارات العصرية المذهلة، بما في ذلك الكريستال المجمد المستوحى من بلورات الثلج، ويخلق مظهر نهائي حالم يشابه الماس. يأتي HONOR 50 بترميز HONOR الذي يمثل مسار لوني مبتكر يتضمن شعار “HONOR” على الغلاف الخلفي، بالإضافة إلى اللون الأخصر الزمردي الأنيق والأسود اللليلي الخالد [12].

سيكون HONOR 50 (6+128 جيجا بايت) بسعر529 يورو، بينما ستوفر الإصدار 8+256 جيجا بايت بسعر تجزئة 599 يورو.

أثناء الانطلاق، تم الإعلان أيضًا عن HONOR 50 Lit والذي سيسعد المستخدمين بفضل مميزاته الوظيفية التي تعزز تجربة المستخدم بشكل ملحوظ، ويأتي مع شاحن فائق بقدرة 66 زات لتعزيز سرعة شحن البطارية، وشاشة عرض كاملة بحجم، 6.67 بوصة، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، يُتاح HONOR 50 LIte باللون الأزرق الداكن، والفضي، والأسود الليلي12. \سيباع بسعر 299 يورو لإصدار 6+128 جيجا بايت

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR عبر الإنترنت على www.hihonor.com.

نبذة عن HONOR

تأسست HONOR في عام 2013، وهي مزود عالمي رائد للأجهزة الذكية. ونحن ملتزمون بالتحول إلى علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتمكين حياة ذكية عبر جميع المواقف وجميع القنوات، لجميع الأشخاص. من خلال التركيز الإستراتيجي على الابتكار والجودة والخدمة، تكرس HONOR جهودها لتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من استباق قدرات البحث والتطوير والتقنيات المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال مجموعة من منتجات مبتكرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة HONOR عبر الإنترنت على www.hihonor.com أو مراسلة البريد الإلكتروني newsroom@hihonor.com [18]

http://community.hihonor.com/

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http://www.youtube.com/c/ HonorOfficial

Snapdragon هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated .

Snapdragon هي منتج لشركة Qualcomm Technologies، Inc . و/ أو الشركات التابعة لها.

البيانات مأخوذة من مركز رؤية عميل HONOR البيانات تعبر عن الحصة السوقية الأسبوعية [2] 90 درجة تمثل المواصفات المادية للكاميرا، وقد تختلف زاوية التصوير الفعلية. [3] الكاميرا الخلفية الرئيسية يدقة 108 ميجا بكسل. يمكن تجربة التصوير الفوتوغرافي عالي الدقة من خلال وضع “الدقة-العالية” [4] يدعم التسجيل اللاسلكي بعض أنواع سماعات الأذن TWS قد لا يتم دعم بعض أنواع سماعات الأذن TWS للمزيد من المعلومات، تواصل مع خدمة ما بعد البيع لHONOR. [5] تتبنى شاشة HOnor 50 تصميم الزاوية الدائري عند القياس وفقًا للمستطيل القياسي، يبلغ الطول القطري للشاشة 6.57 بوصة (المساحة الفعلية المرئية أصغر قليلًا) [6[] البيانات مأخوذة من معمل HONOR. [7] في واجهات التطبيقات المختلفة، وشاشات اللعب، يمكن أن يختلف قليلًا معدل تحديث الشاشة، ومعدل أخذ العينات باللمس. [8] تعتبر سعة البطارية الموجودة في HONOR 50 ذو قيمة نموذجية، والسعة المقدرة للبطارية توازي 4200 ملي أمبير/الساعة. [9] يدعم HONOR 50 حد أقصى للشحن السلكي يمقدار 66 وات، ويلزم استخدام شاحن وسلك HONOR 50 بقدرة 66 وات. قد تتنوع شرعة الشحن الفععلية بناءً على الأحوال البيئية، والعوامل الأخرى [10] يتم الحصول على بيانات الشحن من نتائج اختبار HONOR Lab. عند درجةحررة25 درجةموة ورطوبة نة 45% لى 80% يُستخدم شاحن HONORوسلك الشحن الأصلي لشحن البطارية من 3% عند انطفاء شاشة الهاتف. قد تختلف بيانات الشحن الفعلية بتغير المنتجات، وعادات الاستخدام، والعوامل البيئية. [11] نحصل على بيانات الاختبار من Qualcomm، وموضوع الاختبار المقارن هو Qualcomm Snapdragon 765G. [12] لا يتاح بيع الألوان في جميع المناطق، لذلك يرجى الرجوع إلى المنتجات الفعلية المباعة محليًا.

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1670308/image_1.jpg