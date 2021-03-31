‫HI-NANO: تقنية Hisense الجديدة تعمل على تعطيل كوفيد-19 بمعدل يصل إلى 93.54٪

باريس, 31 مارس 2021 /PRNewswire/ — تم اعتماد تقنية HI-NANO من Hisense على أنها فعالة في استمالة فيروس كورونا الجديد (سارس-كوف-2) بمعدل تثبيط يبلغ 93.54٪ من قِبَل شركة Texcell، وهي منظمة أبحاث تعاقدية عالمية. تم إجراء الاختبار في مختبر Texcell في باريس في فبراير 2021. أيضًا، تم التحقق من قِبَل مجموعة SGS الرائدة في العالم للاختبار، يمكن لـ HI-NANO إزالة أكثر من 99.37٪ من فيروس إنفلونزا H1N1 في غضون ساعتين في غرفة تبلغ مساحتها 30 مترًا مكعبًا. كشركة تكنولوجيا مسؤولة، تهدفHisense (في بورصة شينزين.000921) إلى خلق هواء صحي ونظيف للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

تعمل تقنية Hisense HI-NANO على تعطيل نشاط الفيروسات والبكتيريا

مولد أيون HI-NANO هو عبارة عن تقنية تم تطويرها بشكل مستقل من قِبَل Hisense، والتي تم تطبيقها في العديد من سلاسل منتجات تكييف الهواء من Hisense، بما في ذلك Fresh Master و Silentium Pro و Energy Pro و New Energy و Easy Smart و Wingsand إلخ.

وهو يقوم بتوليد أيونات مزدوجة عالية الكفاءة والتركيز تصل إلى 1 مليون/سم مكعب. تفقد البكتيريا والفيروسات نشاطها بعد امتصاصها بواسطة الأيونات المزدوجة، مما يؤدي إلى تأثير مثبط.

نقاط القوة لتقنية HI-NANO:

كفاءة عالية: يطلق HI-NANO ضعف إلى ثلاثة أضعاف عدد الأيونات عند مقارنته بمولدات الأيونات العادية. تم التحقق من أداء التطهير الفيروسي بمعدل إزالة 90٪ في ساعة واحدة و 99٪ في ساعتين.

يطلق ضعف إلى ثلاثة أضعاف عدد الأيونات عند مقارنته بمولدات الأيونات العادية. تم التحقق من أداء التطهير الفيروسي بمعدل إزالة 90٪ في ساعة واحدة و 99٪ في ساعتين. آمن وغير ضار: ينتج فقط نصف الأوزون (0.007 ملجم/متر مكعب) مقارنة بمولدات الأيونات العادية، والذي يسبب ضررًا ضئيلًا للبيئة.

ينتج فقط نصف الأوزون (0.007 ملجم/متر مكعب) مقارنة بمولدات الأيونات العادية، والذي يسبب ضررًا ضئيلًا للبيئة. متين: المولد قادر على الحفاظ على أداء عالي الجودة لمدة 20 عامًا.

سيتوفر مكيف الهواء Hisense Fresh Master المجهز بتقنية HI-NANO في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وصربيا وأوكرانيا وروسيا ورومانيا وبولندا والدنمارك قريبًا في مايو 2021.

بصفتها شركة تكنولوجية مدفوعة بالابتكار، فقد ابتكرت Hisense سلسلة مكيفات الهواء الخاصة بها بميزات عالية التقنية مثل إزالة الفيروسات، وتجديد الهواء، وتقليل الضوضاء، والمساعدة على النوم التي تلبي المتطلبات الفردية. وقد حققت شركة Hisense مبيعات عالمية بلغت 5.15 مليون وحدة في عام 2020، لتحتل المرتبة السابعة. لقد كانت واحدة من أفضل العلامات التجارية لمكيفات الهواء مبيعًا حول العالم.

التقنيات الخضراء المطبقة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

لا تدخر Hisense أي جهد من أجل تزويد عملائها بأحدث منتجات تنظيف الهواء، بل إنها تُركِّز أيضًا على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل بيئة مناخية أفضل.

تطور التكنولوجيا الخضراء لشركة Hisense في منتجات مكيفات الهواء:

يمكن أن يؤدي تحسين تقنية عاكس التيار المستمر ثلاثي الأبعاد الكامل إلى تقليل استهلاك الطاقة بأكثر من 30٪.

باستخدام غازات التبريد منخفضة الكربون R32 و R290 المطبقة على المنتجات، يمكن لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن تقل بشكل فعال حتى 1.16 مليون طن.

تؤمن Hisense بأن التكنولوجيا يمكن أن يكون لها تأثير كبير في حماية الهواء الذي نشاركه والحفاظ عليه صحيًا ونظيفًا للجميع. تلتزم Hisense بخلق بيئة معيشية أفضل للجميع حول العالم.

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