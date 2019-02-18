‫”HABANOS, S.A.” تحافظ على نمو أعمالها وتصل إلى مبيعات إجمالية قياسية قدرها 537 مليون دولار

تحافظ “HABANOS, S.A.” على ريادتها العالمية في سوق السيجار الفاخر

هافانا، 18 فبراير 2019 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “Habanos S.A.”، التي تقوم حصرياً بتسويق 27 علامة تجارية من منتجات هابانوس Totalmente a Mano con Tripa Larga – المصنوعة يدوياً بالكامل معحشو طويل، خلال الدورة الحادية والعشرين لعرض مهرجان ” Habanos”نتائجها الاقتصادية لعام 2018: حيث سجلت الشركة مبيعات إجمالية قدرها 537مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة مع عام 2017.

لعرض البيان الصحفي متعدد الوسائط، يُرجى النقر على الرابط التالي: https://www.multivu.com/players/uk/8499651-habanos-record-turnover-537million-dollars/

“وأكد إينوسينتي نونيز ولويس سانشز-هارغيندي باردو دي فيرا، الرئيسان المشاركان لشركة “Habanos S.A.”,” أن عام 2018، كان للمرة الثانية، عاماً ناجحاً بالنسبة للشركة، “وذلك لأن المبيعات استمرت في النمو في الأسواق المختلفة، من حيث الحجم والقيمة على حد سواء، وفي الوقت نفسه، فقد حافظنا على حصتنا السوقية المقدرة بحوالي 70% من حيث الحجم في الأسواق التي نبيع فيها علاماتنا التجارية.”

وتم في العام الماضي، بيع حوالي 450 مليون قطعة من السيجار الفاخر في جميع أنحاء العالم.

وكانت أهم خمسة أسواق لشركة “Habanos, S.A.” من حيث حجم المبيعات هي إسبانيا والصين وفرنسا وألمانيا وكوبا. وحسب المناطق، فإن أوروبا لا تزال السوق الرئيسية للشركة، مع نسبة 53 % من حجم المبيعات، تليها أمريكا (18%)، آسيا والمحيط الهادئ (15 %) وأفريقيا والشرق الأوسط (14 %).

ويرى ليوبولدو سنترا غونزاليز، نائب الرئيس التجاري، وخوسيه ماريا لوبيز إنكوراب، نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة “Habanos, S.A.” أن “الجودة العالية والحصرية للمنتج، مع أصله الفريد، أدت إلى تحويل الشركة إلى منتج فاخر يحظى بالنجاح في جميع أنحاء العالم.”

ويمنح المهرجان (من 18 إلى 22 فبراير) تكريماً خاصا للذكرى السنوية الـ500 لهافانا. وسيتم تقديم احتفاء خاص لعلامةTrinidad التجارية لاحتفالها بالذكرى السنوية الخمسين، و San Cristóbal de La Habana لاحتفالها بالذكرى السنوية العشرين. Hoyo de Monterrey ستُقدم أول Gran Reserva Cosecha 2013 لها في فيتولا Double Coronas الخاصة بها.

وستكون الإصدارات المحدودة لعام 2019: Montecristo Supremos وAllones No.2 de Ramón Allones و Quai D’Orsay Senadores؛ جنباً إلى جنب مع منتجات شبكة La Casa del Habano وHabanos Especialists: Cohiba Novedosos وSan Cristóbal de La Habana 20 Aniversario. كما سيقدم أيضاً الهوميدور الخاص بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على علامة Trinidad التجارية و Humidor San Cristóbal de La Habana 1519 المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 500 لهافانا.

*(D.O.P.) تسميات المنشأ المحمية

مواد رسومية: https://eshare.yr.com/fl/NkwaAaIafG

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