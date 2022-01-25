‫Growatt تكشف عن نظام بطاريات AXE LV لتمكين تخزين الطاقة الشمسية خارج الشبكة

شينزين، الصين، 24 يناير 2022 /PRNewswire / — تضيف شركة Growatt المنتجة للعاكس الكهروضوئي ونظام تخزين الطاقة الرائد عالميًا نظام بطاريات AXE LV إلى سلسلة منتجات الطاقة الذكية، مما يوسع نطاق الوصول إلى السوق لتلبية الطلب المتزايد على الليثيوم السكني خارج الشبكة أنظمة تخزين البطاريات.

لقد صرحت ليزا تشانغ، مديرة التسويق في شركة Growatt : “يغطي نظام بطاريات AXE LV الجديد نطاقًا واسعًا من السعة تمتد من 5 كيلوواط ساعة إلى 400 كيلوواط ساعة، والتي تلبي الاحتياجات المتباينة من المنازل اليومية إلى الأعمال التجارية الكبيرة والسيناريوهات الصناعية”.

بالإضافة إلى أن نمطية نظام بطارية AXE LV تجعل من السهل تثبيتها بمقابس داخلية، ولا تتطلب توصيلات كبلات إضافية، بينما مع جميع الكابلات الخارجية المدمجة في قابس واحد، يكون توصيلها بالعاكس أكثر بساطة.وباختصار، هذا التصميم الفريد يقلل بشكل كبير من صعوبة التثبيت والوقت.

فيما يتعلق بالسلامة، فإنه يتمتع بحماية متعددة المستويات من العاكس ونظام إدارة البطارية (BMS) ، مثل مراقبة أمن الخلايا والتوازن. وفي الوقت نفسه، وبوصفها بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ( LFP ) خالية من الكوبالت، فإنها تتميز بمقاومتها لدرجات الحرارة العالية، وأمانها القوي واستقرارها ، فضلاً عن أداء أفضل لما يصل إلى 5,000 دورة شحن. كما أن لها عمرًا أطول يصل إلى أكثر من 10 سنوات بينما بطاريات الرصاص الحمضية التقليدية يمكن أن تدوم فقط 2-3 سنوات. وبشكل عام، تتمتع بمزايا أكثر من حيث التكلفة الإجمالية للملكية ( TCO) للعملاء.

أما فيما يتعلق بالتوافق، يمكن استخدام نظام بطارية AXE LV مع جميع محولات سلسلة عامل استخراج الطاقة الشمسية ( SPF ) خارج الشبكة من Growatt . علاوة على ذلك، فهي تعمل أيضًا بشكل مثالي مع محولات التخزين سلسلة SPH و SPA.

تقدم Growatt خدمات متكاملة لتقديم تجارب أفضل للعملاء. كما تقدم الشركة الدعم الفني عند التثبيت لإنجاز أسرع. للاستخدام اليومي والصيانة، توفر الشركة ضمانًا لكامل النظام بما في ذلك نظام البطارية ومحولات التخزين. يمكن تحديد موقع أي مشكلة في النظام، في حالة حدوثها، وحلها بشكل أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Growatt للمُثبتين ترقية البرامج الثابتة لنظام البطارية عن بُعد، مما يساعد على تقليل تكلفة التشغيل والصيانة وتحسين كفاءة الخدمة.

نبذة عن Growatt

تأسست شركة Growatt في عام 2010، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول الطاقة الذكية. وفقًا لشركة IHS Markit وشركة Wood Mackenzie ، فإن الشركة هي المورد رقم 1 للعواكس السكنية في العالم، كما أنها مصنفة ضمن أفضل 5 موردي المحولات التجارية على مستوى العالم. بالنسبة لمحولات التخزين الهجينة، فإن Growatt هي ثاني أكبر مورد في العالم وفقًا لشركة Wood Mackenzie.