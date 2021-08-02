‫Great Place to Work(R) تُعلِن عن أفضل أماكن العمل في آسيا(TM) لعام 2021 والتي تُمثِّل أكثر من 3.3 مليون تجربة للموظفين 

لكي يتم تصنيفها على أنها الأفضل في آسيا، كانت هذه المنشأت الـ 200 هي الأعلى تصنيفًا في قوائم Great Place to Work® Best Workplaces™ الوطنية عبر المنطقة. ويعتمد هذا الاعتراف على بيانات استطلاع رأي سرية لتقييم تجارب الموظفين في الثقة والابتكار وقِيَم المنشأة والقيادة. يتم تقييم المنشأت أيضًا بناءً على مدى نجاحها في إنشاء تجربة مكان عمل للجميع™، بما في ذلك جميع الموظفين بغض النظر عن هويتهم أو ما يفعلونه.

وفي المتوسط، سجلت المنشأت المصنفة في أفضل أماكن العمل في آسيا™ نقاطًا أفضل بنسبة 10٪ من تلك التي وصلت إلى مستوى القائمة الوطنية — وهو رقم مرتفع بشكل لا يصدق لأن أماكن العمل هذه هي الأفضل من بين أفضل أماكن العمل في بلدهم. كما تتميز أفضل أماكن العمل في آسيا™ أيضًا بزيادة بنسبة 15٪ في تقرير الموظفين:

الشعور بأن الإدارة تقوم بإشراك الناس في صنع القرار

الحصول على مزايا خاصة وفريدة من نوعها

الحصول على نصيب عادل من الأرباح التي حققتها المؤسسة

بالنسبة للشركات المدرَجة في القوائم الوطنية في جميع أنحاء آسيا، قال 70٪ من الموظفين أنهم ينعمون بالعافية في العمل (يتم تحديدها من خلال عوامل مثل الشعور بالرعاية والاعتقاد بأن مكان عملهم مكان صحي نفسيًا وعاطفيًا للعمل). ولكن هذا الرقم يقفز أعلى من ذلك إلى 81٪ في أفضل أماكن العمل في آسيا™.

يقول مايكل سي بوش، الرئيس التنفيذي العالمي لمؤسسة Great Place to Work® “ وضعت أفضل أماكن العمل في آسيا TM معايير ثقافة المنشأة من خلال تعزيز رفاهية الموظفين وإقامة أماكن عمل حصرية تلائم الجميع. وهذا يثبت مدى تقديرها لأهم مواردها المتمثل في الموظفين. وبفضل هذه المنشأت، يستفيد أكثر من 3.3 مليون موظف من أفضل ظروف العمل في مختلف الصناعات في جميع أنحاء آسيا.”

أبرز النقاط من “أفضل أماكن العمل في آسيا™ 2021”

تتصدر القائمة للعام الثاني على التوالي في الفئة متعددة الجنسيات منشأة الشحن “دي إتش إل إكسبريس” وفندق هيلتون – وكلاهما يحتفظان بتصنيفهما في المركزين الأول والثاني لعام 2020، على التوالي.

في الفئة الكبيرة، احتلت مؤسسة PAP Community Foundation (سنغافورة) و Talawakelle Tea Estates (سريلانكا) و KB Kookmin Card (كوريا الجنوبية) المراكز الثلاثة الأولى.

تصدرت منشأة كانفا (الفلبين) القائمة في فئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة (SMB)، تليها اللجنة الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) (المملكة العربية السعودية)، وذا ون (الإمارات العربية المتحدة).

تم إدراج العديد من الإدخالات الجديدة في القائمة هذا العام، بما في ذلك مجموعة متاجر التجزئة الفاخرة “مجموعة شلهوب”، ومنشأة الاتصالات إريكسون، ومُورِّد الأجهزة الطبية ميدترونيك، والعلامات التجارية للخدمات المالية أمريكان إكسبريس وسينكروني. كل هذه العلامات التجارية جعلتها في أفضل 15 مكان عمل متعدد الجنسيات في آسيا.

هذا العام، وضع فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 الصحة البدنية والعقلية في مقدمة أذهان أصحاب العمل والموظفين على حد سواء. وفي الصين، قدمت هيلتون محاضرة مباشرة حول سلامة العودة إلى العمل مع كبير الأطباء في مركز شانغهاي لمكافحة الأمراض ومدير الأمراض المعدية في مستشفى هواشان.

وفي الهند، قدمت منشأة ميدترونيك برنامج تطعيم للموظفين وعائلاتهم. ولدى منشأة الإضاءة “سيجنفاي” أطباء داخليون متاحون 2-3 أيام في الأسبوع. وفي الفلبين، تُقدِّم منشأة كانفا لقاحات كوفيد مجانًا لجميع الموظفين وعائلاتهم.

في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كان الهدف الرئيسي يتمثل في الحفاظ على رفاهية الموظفين، حيث أعطت ذا ون ومجموعة شلهوب الأولوية للتواصل الداخلي والشفافية المستمرين. فبدءًا من الجلسات المجانية مع الأخصائيين النفسيين والمدربين الحياتيين في مجموعة شلهوب ووصولًا إلى الاستشارات الجماعية اليومية في ذا ون، نجحت المؤسستان في رعاية موظفيهما من حيث السلامة، بل تمكنتا أيضًا من تحقيق الازدهار الملموس خلال هذه الفترات العصيبة. ورفعت اللجنة الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) مستواها التنافسي خلال العام الجاري من خلال إطلاق مسابقات يمكن للموظفين المشاركة فيها مع أفراد أسرهم، مما ساعد على الحد من الضغوط التي شكلها فيروس كوفيد وأتاح للموظفين الأمن اللازم لإنجاز مهامهم.

أفضل 30 في فئة المنشأت متعددة الجنسيات:

1. دي إتش إل إكسبريس 16. باي بال 2. هيلتون 17. ساب 3. سيسكو 18. فيديكس 4. مجموعة شلهوب 19. مجموعة أباريل 5. مجموعة لاندمارك 20. ديسكو كوربوريشن 6. ماريوت 21. أب في 7. إريكسون 22. ساس 8. سيلز فورس 23. أمجين 9. أمريكان إكسبريس 24. ميرسك 10. كيدانس 25. ستاندرد آند بورز جلوبال 11. ميدترونيك 26. سيمنس هيلثاينرز 12. جنرال ميلز 27. مجموعة الدباغ 13. سينكروني 28. إرنست ويونغ 14. سترايكر 29. روش 15. ميكرون 30. سيجنفاي

كيف تُحدِّد How Great Place to Work® “ أفضل أماكن العمل في آسيا™

تُحدِّد ®Great Place to Work أفضل أماكن العمل في آسيا™ من خلال تحليل برامج أماكن العمل الخاصة بالمنشأت واستطلاع آراء الموظفين في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط حول العوامل الرئيسية التي تَخلِق أماكن عمل رائعة للجميع(TM).

ولكي يتم أخذها بعين الاعتبار، يجب أولاً الاعتراف بالمنشأت على أنها متميزة في منطقتها المحلية من خلال الظهور في واحدة أو أكثر من قوائم أفضل أماكن العمل لدينا في الصين الكبرى (بما في ذلك البر الرئيسي للصين وهونج كونج وتايوان) أو الهند أو اليابان أو الفلبين أو قطر أو المملكة العربية السعودية أو سنغافورة أو كوريا الجنوبية أو سريلانكا أو الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2020 أو أوائل عام 2021.

كما يتم تصنيف المنشأت في ثلاث فئات من حيث الحجم: الصغيرة والمتوسطة (10-499 موظفًا)؛ والكبيرة (أكثر من 500)؛ ومتعددة الجنسيات. ويتم أيضًا تقييم المؤسسات متعددة الجنسيات بناءً على جهودها لإنشاء أماكن عمل رائعة في العديد من البلدان في المنطقة. ويجب أن يظهروا في قائمتين وطنيتين على الأقل في آسيا والشرق الأوسط وأن يكون لديهم ما لا يقل عن 1000 موظف في جميع أنحاء العالم مع 40٪ على الأقل (أو 5000) من هؤلاء الموظفين الموجودين خارج البلد الذي تتواجد فيه المقرات الرئيسية.

حول ® Great Place to Work

® Great Place to Work هي الهيئة العالمية المختصة بثقافة مكان العمل. منذ عام 1992، قاموا باستطلاع رأي أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، واستخدموا تلك الرؤى العميقة لتحديد ما الذي يجعل مكان العمل رائعًا: الثقة. وتعمل منصة استطلاع رأي الموظفين الخاصة بهم على تمكين القادة من خلال التعليقات والتقارير في الوقت الحقيقي والرؤى التي يحتاجون إليها من أجل اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الأشخاص. كل ما يفعلونه مدفوع بمهمة بناء عالم أفضل من خلال مساعدة كل مؤسسة على أن تصبح مكانًا رائعًا للعمل للجميعTM.

تعرف على المزيد عبر الموقع الإلكتروني www. greatplacetowork.me وعلى Linke dIn وFacebook وInstagram وTwit ter.

للتواصل الإعلامي:

لوفر سينسوا، [email protected] greatplacetowork.com‏، 65-6338-2031+

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