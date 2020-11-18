‫General Fusion تكلّف شركة الهندسة المعمارية المشهورة عالميًا AL_A لتصميم منشأة اندماج نموذجية

شراكة جديدة لإعادة تصور تصميم محطة منشأة الطاقة الصناعية

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 16 نوفمبر 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة General Fusion اليوم عن شراكة مع شركة الهندسة المعمارية المشهورة عالميًا AL_A من أجل المساعدة في تصميم منشأة اندماج نموذجية. منشأة الاندماج النموذجية هي مشروع الشركة لعرض إمكانية طاقة الاندماج في إحداث تغيير جذري لتخفيف تغير المناخ. توفر شركة AL_A القيادة الإبداعية لتخيل أول منشأة من نوعها وتطويرها لمنشأة اندماج نموذجية تكون منفتحة وشفافة وملهمة.

ستقدم منشأة الاندماج النموذجية في شركة General Fusion للعالم تقنية الشركة الفريدة Magnetized Target Fusion (MTF)، وهي نهج عملي يعمل على زيادة استخدام التقنيات الصناعية الحالية إلى أقصى حد من أجل خلق مسار أسرع إلى طاقة الاندماج. عند تشغيلها، ستُظهر منشأة الاندماج النموذجية تقنية MTF في ظل الظروف ذات الصلة بمنشأة الطاقة.

ستعمد مؤسِسة AL_A والحائزة جائزة ستيرلينغ من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (ريبا)، المهندسة المعمارية Amanda Levete، إلى قيادة تصميم منشأة اندماج نموذجية لعرض وعد الاندماج من خلال دمج العلم مع الطبيعة. ستكون آلة الاندماج الخاصة بالشركة موجودة في قلب المبنى، بحيث يمكن للزوار رؤيتها. ستشمل التصميمات البيئية ممرات تعليمية مع عروض تثقيفية تلتقط مخيّلة الزوار وهم يفكرون في مستقبل للطاقة نظيف.

قالت Amanda Levete، مؤسِسة شركة AL_A ومديرتها: “لن يكون مبنى عالي الكفاءة فحسب، بل سيعبّر أيضًا عن التفاؤل التكنولوجي للاندماج من أجل حل مشاكل الطاقة في العالم.” وأضافت: “ستعرض المنشأة رسالة واثقة إلى الجمهور حول إمكانات هذه التكنولوجيا الاستثنائية.”

وصرح الرئيس التنفيذي Christofer Mowry: “إن منشأة الاندماج النموذجية في الشركة ليست مجرد فرصة لعرض تقنيتنا، بل أيضًا لمشاركة الوعد بغدٍ أكثر صداقةً للبيئة. سأدعو العالم إلى تجربة الإمكانات التحويلية لطاقة الاندماج.” وأضاف: “نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا أصحاب الرؤية من أجل تغيير العلاقة بين الطاقة والمجتمع.”

من خلال الشراكة مع AL_A، تعمل شركة General Fusion على تخطي حدود التصميم الصناعي، ما يخلق منشأة تدعو إلى التواصل الاجتماعي بين المستهلكين ومقدمي الطاقة الذين لم يسبق لهم التمتع بالخبرة في قطاع الطاقة. يشمل شركاء المشروع الرئيسين أيضًا شركة الهندسة والبناء Hatchالمعترف بها دوليًا.

حول General Fusion

تسلك شركة General Fusion المسار الأسرع والأكثر عملية للوصول إلى طاقة اندماج تجارية، وقد اتخذت فانكوفر في كندا مقرًا لها، وتنتشر فروعها في كل من واشنطن العاصمة ولندن، المملكة المتحدة. تأسست General Fusion عام 2002 وتحظى بتمويل اتحاد عالمي يضمّ روادًا من شركات رأس مال المخاطر في مجال الطاقة والصناعة والتكنولوجيا. اطّلع على مزيد من المعلومات على www.generalfusion.com.

للحصول على مزيد من المعلومات:

Paul Sullivan

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