‫General Fusion تعمل على بناء مصنع تجريبي للانصهار في المملكة المتحدة، في حرم هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) في كولهام

تُعَد الشراكة الجديدة بين General Fusion وهيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) بمثابة تعاون تاريخي في مجال تطوير تقنية الانصهار لمستقبل عالم منخفض الكربون

فانكوفر، كندا ولندن، المملكة المتحدة، في 16 يونيو 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) وشركة General Fusion عن اتفاقية تقوم بموجبها شركة General Fusion ببناء مصنعها التجريبي للانصهار (FDP) وتشغيله في حرم هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) في كولهام. وسوف تبرم شركة General Fusion عقد إيجار طويل الأجل مع هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) بعد بناء منشأة جديدة في كولهام لاستضافة المصنع التجريبي للانصهار (FDP). سيُثبت المصنع التجريبي للانصهار (FDP) تقنية انصهار الهدف الممغنط (MTF) الخاصة بشركة General Fusion، مما يمهد الطريق أمام مصنع تجريبي تجاري لاحق للشركة. وفي هذا الإطار، ستستفيد شركة General Fusion من مجموعة أنشطة سلسلة التوريد الخاصة بالانصهار في المملكة المتحدة والتي تتمحور حول مكانة هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) وخبرتها المعترف بها عالميًا في هذا المجال.

أفادت Amanda Solloway، وزيرة شؤون العلوم البريطانية: “يُشكّل هذا المصنع الجديد الذي أسسته شركة General Fusion حافزًا كبيرًا لنا لوضع خطط تهدف إلى تطوير مجال الانصهار في المملكة المتحدة. ويسعدني كثيرًا أن تكون كولهام موطنًا لمثل هذا المشروع المتقدم الذي يملك مقومات المشروع التحويلي. تتمتع طاقة الانصهار بإمكانيات هائلة كمصدرٍ للطاقة غير المحدودة والمنخفضة الكربون، ويُعد إعلان اليوم بمثابة تصويت واضح على الثقة في المنطقة ومكانة المملكة المتحدة كقوة علمية عالمية عظمى.”

يُعَدّ المصنع التجريبي للانصهار في كولهام تتويجًا لأكثر من عقدٍ من التقدم في تقنية General Fusion ويمثل معلمًا رئيسيًا على طريق الشركة نحو التسويق التجاري. سيتحقق المصنع التجريبي للانصهار من أن تقنية اندماج الهدف الممغنط (MTF) الخاصة بشركة General Fusion قادرة على خلق ظروف ملائمة للانصهار بطريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة في المقاييس ذات الصلة بمحطة توليد الطاقة. كذلك، سيعمل على تحسين اقتصاديات إنتاج طاقة الانصهار، مما يؤدي إلى تصميم مصنع تجريبي تجاري للانصهار في مرحلة لاحقة. ومن المتوقع أن يبدأ بناء المصنع في عام 2022، على أن تبدأ العمليات بعد ثلاث سنوات تقريبًا.

تعتزم شركة General Fusion وهيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) التعاون في مجموعة من تقنيات توليد طاقة الانصهار لتصميم محطة توليد الطاقة وتشغيلها.

صرّح Christofer Mowry، الرئيس التنفيذي لشركة General Fusion: “إن القدوم إلى كولهام يمنحنا فرصة الاستفادة من خبرة هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA). فمن خلال اتخاذ الشركة من هذا الحرم موقعًا لها، توسّع نطاق وجودنا في السوق خارج أمريكا الشمالية ليمتد إلى أوروبا، مما يوسع شبكتنا العالمية من الشركاء الحكوميين والمؤسسيين والصناعيين. وهذه أخبار مثيرة للغاية، ليس فقط بالنسبة إلى شركة General Fusion، بل أيضًا بالنسبة إلى الجهود العالمية الرامية إلى تطوير طاقة انصهار عملية.”

تملك هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) حرم كولهام وتديره، وهو موطن برنامج أبحاث الانصهار الوطني في المملكة المتحدة، وهو متعارف عليه على نطاقٍ واسعٍ كرائد عالمي في مجال تطوير طاقة الانصهار وابتكارها.

وأضاف Ian Chapman، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) قائلاً: “هذا تطور مذهل بالنسبة إلى هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) يتماشى إلى حدٍ كبيرٍ مع مهمتنا المتمثلة في قيادة تطوير طاقة الانصهار المستدامة ويعتمد على تراثنا العريق في استضافة مرافق الانصهار الرئيسية مثل الحلقة الأوروبية المشتركة.”

نبذة عن General Fusion

تتمثل مهمة General Fusion في متابعة تسويق طاقة الانصهار استنادًا إلى تقنية انصهار الهدف الممغنط التي تمتلكها. ويقع مقر الشركة في فانكوفر في كندا، وتملك فروعًا لها في واشنطن العاصمة ولندن في المملكة المتحدة. تأسست الشركة في عام 2002، ويتم تمويلها من قبل نقابة عالمية من شركات رأس المال الاستثماري الرائدة في مجال الطاقة وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا. إن شراكة General Fusion مع هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) تتزامن مع توسع المقر العالمي للشركة ومنشآت الأبحاث في فانكوفر في كندا وتزايد وجودها في الولايات المتحدة.

Twitter: ‏@GeneralFusion لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.generalfusion.com

جهة الاتصال الإعلامية:

Grace Peach

مديرة التسويق والاتصالات

General Fusion

البريد الإلكتروني: media@generalfusion.com

الهاتف: 1‎-866-904-0995

نبذة عن هيئة الطاقة الذرية البريطانية

تُجري هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) أبحاثًا حول طاقة الانصهار بالنيابة عن حكومة المملكة المتحدة في مركز كولهام للعلوم بالقرب من أكسفورد. وتُشرف هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA) على برنامج الانصهار البريطاني الذي تترأسه تجربة ترقية MAST. وتستضيف أيضًا JET (الحلقة الأوروبية المشتركة)، وهي أكبر منشأة أبحاث للانصهار في العالم، وهي تديرها لصالح العلماء الأوروبيين الذين يعملون بموجب عقد مع المفوضية الأوروبية.

يتم تمويل أبحاث الانصهار في كولهام من قبل مجلس أبحاث العلوم الهندسية والفيزيائية (EPSRC) والاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (EURATOM).

Twitter: ‏@UKAEAofficial لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.gov.uk/ukaea

جهة الاتصال الإعلامية:

Nick Holloway

المدير الإعلامي في هيئة الطاقة الذرية البريطانية (UKAEA)

nick.holloway@ukaea.uk

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