‫Fortem Technologies تفوز بجائزة “منتج الأمن المبتكر لهذا العام” من Future Security Awards للعام 2019

بليزانت غروف، يوتا، 24 سبتمبر 2019 ‏(GLOBE NEWSWIRE) — تعلن Fortem Technologies، وهي شركة رائدة في تقديم التوعية بشأن المجال الجوي وحلول السلامة والأمن ذات الصلة في عالم الطائرات من دون طيار، عن فوزها بجائزة “منتج الأمن المبتكر لهذا العام” من Future Security Awards للعام 2019، وهي جائزة تقدّر أفضل العقول والمشاريع في المجال الأمني في الشرق الأوسط. توسّع Fortem حضورها في الشرق الأوسط من خلال عمليات نشر حلولها الأمنية في المجال الجوي عبر مجموعة متنوعة من المواقع.

صرّح Tim Bean، الرئيس التنفيذي لشركة Fortem Technologies بما يلي: “لقد تفتحت أعين الرأي العام على نقاط الضعف الأمنية الحيوية التي تواجه البنية التحتية في العالم التي تتخطى الحدود والتي تقع ضمن نطاق أنظمة الدفاع الجوي الحالية، وذلك عقب الهجوم المدمر الذي وقع هذا الأسبوع على مصافي النفط في المملكة العربية السعودية”. وأضاف: “قمنا بإنشاء Fortem لمنع الأشخاص المستهترين والجاهلين والخطيرين من إساءة استخدام الطائرات من دون طيار لنتمكن من جني منافعها على المجتمع. يشرّفنا أنه تم الاعتراف بالحل الذي نقدمه في الشرق الأوسط وتقديره، وسنستمر بجد في تطبيق تقنيتنا في كل أنحاء العالم”.

إن الجائزة Future Security Awards التي تقدّمها tahawultech.com وهي مجموعة وسائط معنية بالأمن رائدة في الشرق الأوسط، تقدّر الأفراد والشركات والمورّدين الذين قد أضافوا على عالم الأعمال قيمة لا مثيل لها من خلال تطبيق تقنيات الأمان على نحو مبتكر. تلقت Future Security Awards أكثر من 150 ترشيحًا، وتم تكريم 23 منظمة وشركة رائدة في مجال أمن تقنية المعلومات في حفل توزيع الجوائز الذي حضرته 200 شركة رائدة في المجال. يمكن إيجاد صور من حفل توزيع الجوائز هنا.

أخبر Jim Housinger، قائد الدفاع الجوي السابق للمجموعة الهجومية من حاملات الطائرات والمخطط الرئيسي لعمليات حلف شمال الأطلسي: “تم تصميم معظم الأنظمة الدفاعية التي تم إنشاؤها ونشرها في كل أنحاء العالم لمواجهة التهديدات الخطيرة السريعة الحركة، وليس الطائرات من دون طيار الأصغر حجمًا والتي تحلّق على مستوى منخفض وتتوفر بسهولة اليوم. لذا تأتي Fortem لسدّ هذه الفجوة الخطيرة من حيث القدرة من خلال توفير الاكتشاف والاستحواذ، بالإضافة إلى طريقة لتحديد الخطر وإزالته بأمان، حتى في الأماكن المكتظة بالسكان”.

تشتمل مجموعة الحلول من Fortem على رادار TrueView، وهو الرادار الأصغر في العالم والأكثر دقة وفعالية في فئته من حيث التكلفة، بالإضافة إلى SkyDome®‎، وهي منصة الذكاء الاصطناعي القابلة للتكيف التي تنضم إلى رادار TrueView ومخرجات استشعار أخرى لمراقبة أي بيئة بشكل ثلاثي الأبعاد ومستقل. من خلال تحديد التهديدات الجوية وتقييمها، تتوقّع SkyDome نقاط الضعف ويمكن أن تحذر طاقم العمل أو تحثّ على اتخاذ تدابير دفاعية أو تطلق DroneHunter لإبطال الطائرات من دون طيار الخطيرة أو المسببة للأذى بشكل مستقل. تُعتبر SkyDome المنصة الوحيدة التي تحقق توعية وأمنًا وسلامة تامة في المجال الجوي.

حول Fortem Technologies, Inc.‎

تُعتبر Fortem Technologies الشركة الرائدة في تحقيق التوعية والسلامة والأمن في المجال الجوي. ومن خلال نظام بيئي متقدم من الرادارات الموزّعة، وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكامل عميق مع أجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى إمكانية التقاط الطائرات من دون طيار المستقلة، تراقب Fortem أروقة العالم وساحاته والبنى التحتية فيه وحدوده ومناطقه، وتحميها وتدافع عنها من تهديدات الطائرات من دون طيار الخطيرة أو المسببة للأذى. ويسرّع النظام البيئي عينه سلامة المجال الجوي في العالم بهدف ضمان التنقل جوًا. إن الشركة الواقعة في بليزانت غروف، يوتا مملوكة ومدعومة بشكل خاص من شركات Boeing وSignia Venture Partners وDCVC وMubadala Investment Company وغيرها من الشركات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.fortemtech.com.

جهة الاتصال:

Natalie Schoen

Fortem Technologies

616-799-5151

natalie@bamcommunications.biz‬‬