المنصة أول كيان من نوعه في المنطقة توفر خيارات للشركات بالسماح للموظفين بالوصول إلى رواتبهم عند الحاجة

“FlexxPay”تحصل على تمويل جديد لدعم استثمارات منصتها المالية للشركات في الإمارات

– منصة FlexxPay تجنب الموظفين القروض الشخصية المكلفة وتساعدهم في التغلب على تحديات وأعباء الحياة

– تتعاون FlexxPay مع بنك أبوظبي التجاري (ADCB) لتقديم حلولها المالية بطريقة آلية بالكامل



دبي – 2 يوليو 2019:

أعلنت شركة FlexxPay.com التي تعمل في مجالات التأثير الاجتماعي أنها حصلت على خط تمويلي جديد من مجموعة من المستثمرين الأفراد والشركات لدعم استثماراتها في منصتها المالية المتطورة التي تمكن الشركات من توفير خيار مرن للموظفين بالوصول إلى رواتبهم أو جزء منها في وقت مبكر من يوم الاستحقاق الشهري.

وكشفت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها أن إطلاق أعمال هذه المنصة سيكون في السوق الإماراتية كبداية حقيقية لأعمالها ( وفي السوق السعودية مع نهاية العام الجاري) لتوفير هذه الخيارات المرنة للشركات، خصوصا وأن المنصات المماثلة حققت نجاحات كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتعد شركة FlexxPay أول كيان من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي لتمكين أصحاب الأعمال من توفير نظام دفع فوري وديناميكي لدفع الرواتب، وتعمل FlexxPay كوكيل بين أصحاب العمل وقاعدة الموظفين، حيث تقدم جزءا من الرواتب المستحقة بالفعل نيابة عن صاحب العمل من خلال بنك أبوظبي التجاري.

الجدير بالذكر أن في دورة دفع الأجور التقليدية، يتلقى الموظف راتبا في نهاية كل شهر عن عمله، ومن الممكن أن لا تسهم طريقة الدفع التقليدية للأجور المستحقة في مساعدة الموظفين في حياتهم الاجتماعية في بعض الأوقات، حيث يعيش أكثر من 50٪ من القوى العاملة في جميع أنحاء المنطقة، وهي غير قادرة على تغطية النفقات المالية غير المتوقعة والطارئة، التي قد تنشأ خلال شهر واحد، أو بالأحرى حتى يوم الاستحقاق الشهري للراتب، وبالنسبة للكثيرين، فإن هذه المنصة وبما توفره من خيارات دفع مرنة تعني إبعاد الموظف عن التفكير في التصرف أو بيع أي ممتلكات أو القيام بعمل إضافي أو التفكير في اتخاذ تدابير مرهقة أخرى لاستيفاء احتياجاته.

وتعتمد شركة FlexxPay على الحلول القائمة على آلية عمل السحابة، حيث يمكن لأصحاب العمل تقديم هذه الحلول لموظفيهم للمساعدة في التغلب على النقص المالي لاحتياجاتهم حتى يوم استحقاق الراتب، فهذه المنصة المالية ستمكن أصحاب العمل من الاستثمار مباشرة في أصولهم الأكثر قيمة وهم موظفيهم، خصوصا وأن هذه الحلول لا تأتي بأي تكلفة لصاحب العمل، كما أنه ليس هناك حاجة إلى أي عمليات دمج مع النظام.

وأكدت الشركة أن استخدام منصة FlexxPay سيمكن الموظفين من الوصول بسهولة إلى جزء من رواتبهم التي يستحقونها بالفعل آخر الشهر بسعر فائدة صفر، ودفع رسوم معاملة رمزية ثابتة، كما يمكنهم إجراء التحويلات البنكية وبدء خطة الادخار والمزيد في بيئة آمنة، علما أن الشركة صاحبة العمل ستقوم بدفع السلفة التي أخذها الموظف والرسوم بعد ذلك إلى FlexxPay خلال دورة الرواتب مع نهاية الشهر، بينما يتلقى الموظفين رواتبهم مخصوما منها مبلغ السلفة والرسوم التي دفعوها بالفعل في وقت سابق من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أن FlexxPay أسسها رجل الأعمال الناجح مايكل تروشلر الذي سبق له إطلاق citrussTV ، وهي القناة الرائدة في مجال التسوق التلفزيوني الإقليمي، وشربل نصر الذي شغل منصب مدير العمليات في citrussTV لعدة سنوات قبل الانضمام إلى FlexxPay .

وقال مايكل تروشلر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ FlexxPay ” هذه المنصة تقدم حلا عمليا للمشاكل التي قد تعتري حياة الموظفين الذين ينتظرون يوم اسستحقاق الراتب آخر الشهر، وهم يعانون من صعوبة النفقات المالية أثناء الطورائ والأزمات”.

وأضاف تروشلر قائلا ” هذا هو السبب الرئيسي لإطلاقنا هذه المنصة المالية المتطورة، فمهمتنا هي تقديم حلول جذرية لهذه النوعية من التحديات التي يواجهها الموظفين في حياتهم، فهي تقدم منصة دفع فورية تمكن الموظفين الذين يحتاجون إلى المال من الوصول إلى جزء من رواتبهم المستحقة بالفعل كلما احتاجوا إليها”.

وأوضح تروشلر قائلا “هذه المنصة تقدم خيارات مرنة دون أي تكلفة ودون أي خطورة على الشركات، حيث ستستفيد الشركات التي تصل إلى منصة FlexxPay من زيادة الإنتاجية بشكل أفضل والمشاركة الفاعلة والاحتفاظ بمواردها البشرية، حيث يتم تحفيز الموظفين على التركيز في مهام أعمالهم اليومية، كما أنهم سيرحبون بهذا الحل المالي، لأنه سيوفر إمكانية الوصول الفوري إلى الأموال التي يستحقونها آخر الشهر، وتجنب القروض الشخصية المكلفة أو مستويات المديونية المجهدة “.

وكشف تروشلر بقوله “رؤيتنا هي استخدام التكنولوجيا بشكل مبسط لتوفير الأمن المالي والكرامة والادخار لملايين الموظفين الذين يعانون من الضغوط المالية في حياتهم، وذلك من أموالهم التي يستحقونها بالفعل، فنحن نتطلع إلى الترحيب بالشركات بالشركات تشاركنا هذه الأهداف، والباحثة عن الحلول العملية التي تساعد موظفيها في التغلب على تحديات وأعباء الحياة”.

وأفادر تروشلر قائلا “إن العمل مع بنك أبوظبي التجاري كأحد أكثر البنوك شهرة في أسواق المنطقة قد مكننا كثيرا من تقديم الخدمات بطريقة آلية بالكامل”.

يذكر أن هذه المنصة المالية تشمل مزايا عديدة: حيث أنها تقدم حلولها بدون تكلفة، بدون خطورة، كما أنها لا تحتاج لعمليات دمج مع النظام، كما أنه لا توجد تغييرات في دورة الرواتب أو التأثير على التدفق النقدي، فهي تعمل على زيادة إنتاجية القوى العاملة والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى دورها في تخفيض عبء العمل على الموارد البشرية والإدارات المالية.

وتقدم منصة FlexxPay العديد من المزايا والفوائد للموظفين: فهي تمنحهم القدرة على الوصول إلى جزء من الراتب المستحق على الفور، كلما لزم الأمر، حيث تحد في هذه الحالة اللجوء إلى القرض، وهي تقدم حلولها المالية بدون فائدة مع رسوم رمزية، ويمكن الحصول عليها في غضون دقائق، الموظف ليس بحاجة لشيكات الائتمان اللازمة، كما أن كل موظف بإمكانه الاستفادة من هذه الحلول بمجر تسجيل الشركة صاحبة العمل مع هذه الخدمات، ومن مزايا هذه المنصة أيضا أنها تقدم خطة ادخار مجانية للموظف، مع إمكانية الاستفادة من بطاقات الهدايا، وبراممج نقاط الولاء.

ومن جهته قال إدريس الرفاعي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Fetchr التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في أعمال التسليم، وهي من أوائل الشركات التي استفادت من الحلول المالية التي تقدمها منصة FlexxPay ” نسعى دائمًا لتقديم مزايا ذات مغزى ومفيدة لموظفينا من خلال تقديم الحلول التي توفرها منصة FlexxPay ، حيث نقوم بإزالة الضغوط والأعباء المالية من على كاهل موظفينا ، وتمكين أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الوصول إلى جزء من رواتبهم المستحقة بالفعل كلما احتاجوا إليها”.