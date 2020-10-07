‫Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ومجموعة REYL يدخلان في شراكة استراتيجية طويلة الأجل

– بعد هذه الصفقة، سيظل المقر الرئيسي للبنك المشترك في جنيف وسيكون بها ما يقرب من 400 موظف، وتزيد الأصول المدارة عن 18 مليار فرنك سويسري وحقوق المساهمين التنظيميين بنحو 250 مليون فرنك سويسري

– تنفيذ خطة استراتيجية مشتركة طويلة الأجل تشمل جميع خطوط أعمال مجموعة REYL

ميلانو وجنيف، 7 أكتوبر 2020 / PRNewswire / — Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram – ISP PB)، قسم البنك الخاص لمجموعة بنك اينتيسا سانباولو (Intesa Sanpaolo Group) ومجموعة REYL (REYL & Cie SA (REYL))، وهي مؤسسة مصرفية مستقلة ومتنوعة أعلنت المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف، عن موافقتها على شروط الشراكة الاستراتيجية التي سيحصل بموجبها Fideuram – ISP PB على حصة بنسبة 69 ٪ من مجموعة REYL وستساهم في مجموعة REYL التابعة للبنك السويسري المملوك بالكامل للبنك السويسري Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (ISPBM).

بعد إغلاق الصفقة، التي تخضع لموافقات تنظيمية عرفية ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الأول من عام 2021، سيتم دمج بنك ISPBM في مجموعة REYL، مما أدى إلى إنشاء مجموعة مصرفية خاصة دولية كبيرة مقرها في جنيف بوجود ما يقرب من 400 موظف، وأصول مدارة أكثر من 18 مليار فرنك سويسري وحقوق المساهمين التنظيميين تبلغ حوالي 250 مليون فرنك سويسري. وبالإضافة إلى سويسرا، سيكون البنك له وجود في الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

ستمكّن الشراكة Fideuram – ISP PB من تعزيز أنشطتها المصرفية الخاصة الدولية، لا سيما في مجالات النمو الواعدة ومواصلة لعب دور قيادي في التعزيز المستمر للقطاع المالي السويسري. كما تؤكد هذه الشراكة على اختيار سويسرا كمقر للأنشطة المصرفية الدولية الخاصة لشركة Fideuram – ISP PB وتضيف نطاقًا كبيرًا إلى وجودها الحالي في البلاد. وبفضل سجلها المميز، وبصمتها المصرفية الخاصة المحلية الرائدة والقوة المالية الشاملة، تقدم Fideuram – ISP PB لمجموعة REYL ملاءمة ثقافية قوية ومحفزات نمو متعددة مع الحفاظ على الحمض النووي الريادي ونموذج الأعمال المبتكر

كما ستواصل مجموعة REYL قيادة استراتيجيتها الناجحة للنمو العضوي 360 درجة، والتي تركز على تقديم حلول مبتكرة لعملائها بشكل عرضي عبر خطوط أعمالها الخمسة: إدارة الثروات، وخدمات رجال الأعمال والمكاتب العائلية، واستشارات الشركات وهيكلتها، وخدمات الأصول وإدارة الأصول. سيتم الحفاظ على المبادرات الأخيرة مثل Asteria Investment Managers (إدارة الصناديق المنظمة السويسرية المتخصصة في الاستثمار المؤثر) و Alpian (البنك الرقمي السويسري الجديد للعملاء الأثرياء) وستستفيد بشكل كبير من الشراكة الاستراتيجية.

حددت إدارة Fideuram – ISP PB ومجموعة REYL بشكل مشترك خطة استراتيجية طويلة الأجل ومتفق عليها بشكل مشترك، والتي ستوفر أساسًا قويًا لبناء شركة رائدة في السنوات القادمة. كم ستحقق هذه الصفقة فوائد، بما في ذلك الإطار المؤسسي المعزز والميزانية العمومية، والإحالات المتقاطعة عبر جميع قطاعات الأعمال، وتوفير رأس المال لمبادرات المنتجات الجديدة، والتوظيف، والفرص المشتركة والاستشارات المشتركة، بالإضافة إلى شبكة توزيع موسعة بشكل كبير.

سيحتفظ شركاء مجموعة REYL وهم فرانسوا ريل وباشا بختيار ونيكولاس دوتشين، وتوماس فونتين، وكريستيان فرينجيان، ولورنزو روكو دي توريبادولا بحصص كبيرة في البنك الذي يتخذ من سويسرا مقراً له، وسيظلون ملتزمين بتطويره واستراتيجيته على المدى الطويل وكذلك على مدار الإدارة اليومية.

وقد علق توماسو كوركوس، الرئيس التنفيذي لبنك Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking : “إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة REYL تؤكد استراتيجية مجموعة بنك اينتيسا سانباولو، التي تركز منذ فترة طويلة على بناء شركة لإدارة الثروات وحمايتها. كما أنه يتناسب مع العملية الأوسع لتعزيز الأنشطة الخارجية وإعادة تنظيمها لقسم الخدمات المصرفية الخاصة لدينا، لا سيما في سويسرا، التي تُعد السوق الرائدة للأنشطة الدولية. بعد الاستحواذ على Morval Group في عام 2018، تتيح لنا هذه الصفقة التركيز بشكل أكثر حسماً على هذا القطاع المتنامي، والذي يُعد قطاعًا مرنًا في مواجهة الأزمات ويخضع لعملية دمج مستمرة.

كما يص رح فرانسوا ريل، الرئيس التنفيذي لمجموعة REYL ، “نحن متحمسون جدًا لهذه الاتفاقية، التي تمثل فصلًا جديدًا في تاريخ مجموعة REYL. يُعد Fideuram ISP-PB هو الشريك المثالي لمجموعة REYL ولا يسعني التعبير عن سعادتي بإتاحة هذه الفرصة لبناء شركة مصرفية دولية جديدة رائدة، تعمل من سويسرا ولكن بطموحات عالمية. كما أننا نتطلع إلى بناء علاقات دائمة مع زملائنا الجدد ومواجهة جميع التحديات والفرص المستقبلية من خلال العمل كفريق متكامل تمامًا. فقد وجدنا في Fideuram – ISP PB ليس فقط توافقًا استراتيجيًا قويًا، بل أيضًا شريكًا له فهم عميق لعالم ريادة الأعمال ويتمتع بالقيم المتوافقة للغاية تضع الاعتبارات الإنسانية في قلب جميع مبادرات الشركات. إن الجمع بين النشاط والحجم المدفوع برؤية ريادية مشتركة يخلق الظروف المثالية لتحقيق النجاح في البيئة الحالية”.

أُخطرت مجموعة REYL بشأن هذه الصفقة من قبل Deloitte SA و Schellenberg Wittmer Ltd. قُدمت المشورة لـ Fideuram من قِبَل Studio Pedersoli و PwC Strategy& و CFM.

نبذة عن Fideuram – ISP PB و ISPBM

يقع المقر الرئيسي لشركة Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking في ميلانو، وهي الشركة الإيطالية المحلية الأولى في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وهي إحدى الشركات التابعة الرئيسية لمجموعة بنك اينتيسا سانباولو (Intesa Sanpaolo Group)، حيث تعمل على توحيد جميع الأنشطة المصرفية الخاصة للمجموعة. واعتبارًا من 30 يونيو 2020، كان لدى Fideuram – ISP PB 3,171 موظفًا، و 5,801 مصرفيًا خاصًا، و 259 مليار فرنك سويسري من الأصول المدارة وصافي تدفقات تزيد عن 6.0 مليار فرنك سويسري تم إيداعها من قبل أكثر من 793,000 عميل. تأسست ISPBM من قبل عائلة زانون فالجوراتا، ومقرها في جنيف ولها مكاتب في لوجانو ولندن وموناكو والبحرين وجزر الكايمان وبوينس آيرس ومونتيفيديو، ويعود تأسيسها إلى عام 1974 وتم دمجها في Fideuram في عام 2018. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019، أدارت ISPBM أصولًا تزيد عن 5.1 مليار فرنك سويسري ويعمل بها 176 متخصصًا.

نبذة عن مجموعة REYL

تأسست مجموعة REYL في عام 1973، وهي مجموعة مصرفية مستقلة ومتنوعة لها مكاتب في سويسرا (جنيف وزيورخ ولوجانو) وأوروبا (لندن ولوكسمبورج ومالطا) وبقية العالم (سنغافورة ودبي). اعتبارًا من 30 يونيو 2020، كانت مجموعة REYL تدير أصولًا تزيد عن 13 مليار فرنك سويسري وتوظف أكثر من 220 متخصصًا. ومن خلال تطوير نهج مبتكر للخدمات المصرفية، تخدم مجموعة REYL عملاء من رواد الأعمال الدوليين والمستثمرين المؤسسيين من خلال خدمات إدارة الثروات ورجال الأعمال والمكاتب العائلية والاستشارات والهيكلة المؤسسية وخدمات الأصول وخطوط إدارة الأصول.