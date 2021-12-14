هونغ كونغ، 14 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة E Fund Management (هونغ كونغ) عن إطلاق مؤشر “E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF” أو “E Fund A50” (رمز السهم 03111) في سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ وإدراجها بتاريخ 14 ديسمبر. تتعقب صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) أداء مؤشر MSCI China A50 Connect الذي يختار 50 سهمًا من الأسهم المكونة في قناة تربط بين بورصة شنغهاي وبورصة هونغ كونغ (Shanghai-Hong Kong Stock Connect ) وقناة تربط بين بورصة شنجن وبورصة هونغ كونغ (Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) مع التركيز على الأصول الأساسية لأسهم الصين أ (China A Shares). في الوقت نفسه، أطلقت شركتان أخريان لإدارة الأصول في هونغ كونغ وهما شركة إدارة الأصول الصينية المحدودة (هونغ كونغ) وCSOP منتجات صناديق المؤشرات المتداولة المماثلة مع الصندوق الإلكتروني (هونغ كونغ) هذا الأسبوع.

رموز العداد الخاصة بـ E Fund A50 هي 03111 لدولار هونغ كونغ و 83111 لرنمينبي على التوالي. كل وحدة تداول 100 وحدة بسعر 2.6 رنمينبي. والحد الأدنى لرسوم الاشتراك لكل وحدة تداول هو 260 رنمينبي. ذكر نيك لي، مدير منتجات وحلول الصندوق الإلكتروني هونغ كونغ، أن الشركات الواردة في مؤشر MSCI China A50 Connect لها خاصيتان مميزتان. أولاً، يركز المؤشر على الشركات الكبرى ذات الأوزان العالية للمؤشر. وثانيًا، يسعى إلى تعرض قطاع عريض لمزيد من التنويع. يختار المؤشر أكبر سندات مالية من كل قطاع من قطاعات GICS® الـ 11 ويتم اختيار الأوراق المالية الـ 28 المتبقية من المؤشر الرئيسي MSCI China A من خلال ترجيح المؤشر حتى يصل العدد الإجمالي إلى 50. لقد أدى المؤشر إلى زيادة نسبة الاقتصاد الجديد ورفع الأوزان المحددة للطاقة الجديدة والإلكترونيات والأدوية وغيرها من القطاعات حيث لا تمثل كل صناعة أكثر من 20٪. في عصر حياد الكربون وذروة الانبعاثات وشيخوخة السكان وترقية الاستهلاك والابتكارات التكنولوجية، يمكن أن يعكس هذا التغيير في ترجيح المؤشر بشكل أفضل الآفاق المستقبلية لتنمية الصين.

مقارنة بمؤشرات مماثلة مثل FTSE A50 وShanghai Stock Exchange Index 50، عزز مؤشر MSCI China A50 نسبة شركة كونتيمبوراري آمبيريكس تكنولوجي (Contemporary Amperex Technology Company)، التي تحتل المرتبة الأولى في المؤشر. تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة كونتيمبوراري آمبيريكس تكنولوجي الرائدة في صناعة الطاقة الجديدة حوالي 1.5 تريليون دولار.

على الرغم من التركيز على الأسهم القيادية الكبيرة، إلا أن المؤشر لديه توزيعات صناعية أكثر توازناً مصممة مع وضع المستقبل في الاعتبار مما يجعله مؤشرًا أكثر فاعلية يعكس تطور سهم الصين أ (China A-). بلغ معدل العائد التراكمي للمؤشر حوالي 170٪ اعتبارًا من 30 نوفمبر 2012 وهو التاريخ الأساسي للمؤشر وخلال تسع سنوات تنتهي في 30 نوفمبر 2021. في 12 يونيو 2015، وصل المؤشر إلى ذروته الأولى بسبب السوق الصاعدة، ووصل إلى ارتفاعات جديدة أخرى منذ ذلك الحين. بحلول نهاية نوفمبر 2021، كان معدل عائد المؤشر يقارب 30٪ مقارنة بذروته في 12 يونيو 2015. (البيانات مجمعة من Wind)

ستقوم ثلاث شركات لإدارة الأصول في هونغ كونغ برئاسة الصندوق الإلكتروني (هونغ كونغ) بإطلاق منتجات صناديق المؤشرات المتداولة التي تتعقب أداء مؤشر MSCI China A50 Connect. المنتجان المتبقيان هما ChinaAMC MSCI China A50 Connect ETF (02839) و CSOP MSCI China A50 Connect ETF (03003).