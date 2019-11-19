‫Desperados تعيد إحياء تجربة جعة التيكيلا بلاس في حفل “What the Fusion” لتدشين المنتج في جنوب أفريقيا

تم طرح Desperados، أول جعة في العالم بنكهة التكيلا، في جنوب أفريقيا خلال حفل أسطوري أُطِلق عليه وسم (What the Fusion) أو “ياله من مزيج”.

وقد توافد على مجمع “1 Fox” في جوهانسبيرج آلاف من محبي ارتياد الحفلات لحضور الاحتفال بتجربة طرح Desperados الحماسية حيث اجتمعت الأضداد خلال حفل لا يتكرر.

وقد قام تسع فنانين بتقديم عروض فنية خلال الحفل من بينهم روج وبلاك موشن وشيزما ومس كوزمو.

جوهانسبيرج، 18 نوفمبر 2019 /PRNewswire/ — ظهرت Desperados، أول جعة في العالم بنكهة التكيلا للمرة الأولى منذ 20 عامًا وأصبحت متاحة في 87 بلدًا، ثم عادت إلى الظهور تارة أخرى في جنوب أفريقيا كمشروب دسبيرادوس الأصلي في احتفال “What The Fusion” الذي أُقيم لطرحها.

وقد أشعلت Desperados أجواء الحفل الذي أُقيم في جنوب أفريقيا مع انطلاقة لا تُنسى لأول جعة بنكهة التكيلا في العالم.

أُزيح الستار عن هذه الجعة الفريدة في احتفال مشهود أُقيم بمجمع 1 Fox في جوهانسبيرج – وهي فعالية أسطورية لتجربة مثيرة شهدها مرتادو الحفل.

استحق الحفل مسمى “What The Fusion”، أي “يا له من مزيج” حيث اجتذب آلاف الحضور الذين تم استقبالهم بمزيج رائع من المكونات المتناقضة التي أبرزت نكهة التيكيلا المتوقدة داخل جعة مثلجة – أذهلت مرتادي الحفل وأعطتهم شعور السائر على سيقان خشبية – حيث تسقط في حلقه قطع من الحمم الممتزجة بكرة عملاقة منتفخة من الجليد مع شرائح من الثلج.

وقد شهد العرض الكبير المكونات المتضادة وهي تصطدم ببعضها البعض في إطار تجربة ديسبيرادوس حقيقية فاشتعل الحفل بأحاسيس حماسية مثيرة للمشاعر.

وقد اعتلى المسرح لإحياء الحفل أشهر الفنانين ومشغلي الموسيقى في جنوب أفريقيا ممن يتصدرون قوائم أصحاب الأعمال الناجحة ومن بينهم أديليكس ومايجور ليج وموزي وويلي كاردياك وروج وكرايزي وايت بوي وبلاك موشن ومس كوزمو وشيزما مع ظهور ريكي ريك المفاجئ والحماسي، فاشتعل الحفل بالحماس ولم يهدأ مرتادوه لبرهة.

وقالت رابر روج إن الطاقة التي اكتنفت الحفل كانت أسطورية بحق. “لقد كانت مشاهدة الحضور وهم يستكشفون مختلف مكونات الحفل تجربة مميزة. “لقد كان أداء الأغاني لهم أكثر روعة حيث مزجت بين الأداء الراقص مع أغاني الراب التي أؤديها وضرباتي الحماسية – وهو مزيج يدير الرؤوس مثل جعة التكيلا!”

وشهد الحفل عروضًا فنية مثيرة وتجربة فريدة من نوعها كان أهمها الترفيه عن الحضور لآخر لحظة مع عروض حية – بدءًا بالكرات العاكسة الملونة وألعاب السلانكي المثيرة وفناني السير على السيقان الخشبية، وقد اسهم كل ذلك في إضفاء أجواء حماسية على الحفل فضلاً عن الموسيقى والراقصين الذين ارتدوا أقنعة مضيئة تتأثر بالأصوات.

وفي هذا المقام، صرح دييديريك فوس، المدير العالمي لعلامة Desperados التجارية، قائلاً: “نشعر ببالغ الحماس لمواصلة توسع علامة Desperados على مستوى العالم مع تدشين المنتج في جنوب أفريقيا، وهي فعالية تمثل حجر زاوية في مسار علامتنا التجارية. وهو منتج يوفر لأهل جنوب أفريقيا مشروبًا جديدًا ومثيرًا يمكنهم احتساؤه خلال جميع أنواع المناسبات. كما نطمح إلى أن يصبح Desperados مشروب الحفلات الأكثر شهرة، ومن ثم نلتزم بإحداث نقلة في عالم الاحتفال من خلال الإبداع والتجربة الجامحة.

مشروب Desperados متاح للمشترين في جميع منافذ التجزئة الكبرى والمحلية كما أنه متوافر في جميع الحانات والمطاعم. انضموا إلى دردشة الاحتفال عبر الإنترنت باستخدام هاشتاج #WeAreTheParty.

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