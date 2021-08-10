‫Dante Labs تعلن عن تعيين الخبير في مجال الرعاية الصحية ونائب الرئيس الأول في GRAIL، ‏Mark Morgan، كعضو في مجلس الإدارة لدعم تطوير علم الجينوم والطب الدقيق في الولايات المتحدة

كامبريدج، المملكة المتحدة بتاريخ 9 أغسطس 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت اليوم شركة Dante Labs التي تُعدّ رائدةً على الصعيد العالمي في علم الجينوم والطب الدقيق عن تعيين Mark Morgan كعضو في مجلس إدارتها. يشغل Mark منصب نائب الرئيس الكبير في GRAIL التي طوّرت اختبار دم يُعدّ ابتكاريًا بدرجة عالية ويهدف إلى اكتشاف أنواع عدّة من مرض السرطان في مرحلة باكرة.

أفادت Andrea Riposati، الرئيسة التنفيذية في Dante Labs في هذا الموضوع قائلة: “يسعدنا الترحيب بـ Mark Morgan في مجلس إدارة Dante Labs. أنجز Mark عملاً رائعًا في مجال الرعاية الصحية. وستكون خبرته العميقة في مجال خطط الرعاية الصحية، إلى جانب خبرته في الوصول إلى الأسواق في كل من مجال الأدوية الحيوية والتشخيص، بالغة القيمة والأهمية بالنسبة إلى Dante Labs فيما نستمر في الاستناد إلى نجاحنا العالمي وتوسعنا في الولايات المتحدة”.

قال السيد Morgan: “إنَّني متشوّق جدًا لاغتنام هذه الفرصة والعمل مع Dante Labs بهدف تسريع تبني تسلسل الجينوم الكامل في الولايات المتحدة للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة وأمراض الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض.”

يتسلّح السيد Morgan بخبرة عميقة في التعامل مع شركات التأمين في السوق الأمريكية، فضلاً عن خبرته في الوصول إلى الأسواق في كل من المجال التشخيصي والصيدلاني. علاوة على ذلك، ركّز عمله في GRAIL وAmgen بشكل كبير على مجال أمراض الأورام، وشغل أيضًا منصب عضو في مجلس الإدارة لعدّة مؤسسات أخرى تركّز على الرعاية الصحية. قبل GRAIL، شغل السيد Morgan مناصب قيادية رفيعة المستوى في أسواق المستهلكين وإدارة الشبكات في Blue Shield في كاليفورنيا. وقبل ذلك، اضطلع بأدوار قيادية في Amgen ‏(NASDAQ:AMGN)، بما في ذلك الوصول إلى السوق وبناء الشراكات القائمة على القيم. شغل أيضًا السيد Morgan منصب رئيس شركة Anthem‏(NYSE: ANTM) في كاليفورنيا، وتولّى العديد من المناصب القيادية الإضافية في مجال الرعاية الصحية في مسيرته المهنية التي تمتدّ على مدى 30 عامًا تقريبًا. سينضم السيد Morgan إلى مدير العمليات التنفيذي في Illumina‏ (NASDAQ:ILMN)، ‏Bob Ragusa، في مجلس إدارة Dante Labs.

نبذة عن Dante Labs

إنَّ Dante Labs هي شركة بيانات جينومية عالمية تختص ببناء فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر تستند إلى تسلسل الجينوم الكامل والذكاء الاصطناعي والتجارة بهذه التطبيقات. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية التي تم جمعها بموجب موافقات على إجراء الدراسات البحثية، ومنصة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع، وعمليات مسجلة الملكية تتيح لنا اتباع نهج صناعي في التسلسل الجيني.

يقع مقر شركة Dante Labs في كامبريدج في المملكة المتحدة، ولها مختبر بحثي في مدينة ولفرهامبتون، وقد دعمت الشركةُ طلب حكومة المملكة المتحدة المُلحّ والعاجل لتوسيع نطاق حل الاختبارات عالية السعة والمؤتمتة للغاية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتشمل المرضى المصابين فضلاً عن المرضى الذين يحملون أجسامًا مضادة لهذا الفيروس. وقد تمكَّنت شركة Dante Labs من تحقيق ذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحالية التي تم تطويرها لأبحاث تسلسل الجينوم الكامل.

جهات الاتصال

Giorgio Lodi

[email protected]

‎+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com

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