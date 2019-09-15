‫CyberMAK Information Systems تبرم اتفاق تعاون مع Automation Anywhere لتلبيةاحتياجات التشغيل الألي (الأتمتة) عالميًا

مدينة الكويت، التاسع من سبتمبر 2019 – أعلنت شركة CyberMAK Information Systems، الرائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي، عن توقيعها اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة Automation Anywhere يتيح لعملائها تنفيذ عملياتهم على المسار السريع من خلال التشغيل الآلي للعمليات .

من المتوقع أن يتسع نطاق سوق التشغيل الآلي للعمليات الروتينيه (RPA) لتصل مبلغًا قوامه 3,97 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2025 وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة البحوث Grand View Research. وسوف تتمكن CyberMAK Information Systems عن طريق اتفاق التعاون المذكور من تمكين شريحة واسعة النطاق من الكيانات التجارية، التي تمتلك منصات ذكية وتفاعلية للتشغيل الآلي للعمليات المبرمجة، من تخطي المهام المعقدة المهدرة للوقت بما يتيح لها التعامل مع مبادرات العمل الاستراتيجية. كما تضمن CyberMAK Information Systems عن طريق خبراتها في تنفيذ عمليات التطبيق والدمج والدعم محليًا أن يحصل عملاؤها على أقصى قيمة وأعلى فوائد من استثماراتهم في Automation Anywhere.

وقد صرح كولن ميراندا، الرئيس التنفيذي لشركة CyberMAK Information Systems ، قائلاً: “نعيش جوًا مفعمًا بالحماس لإبرامنا اتفاق تعاون مع Automation Anywhere إذ يجمع ذلك التعاون بين الذكاء الاصطناعي والمحاكاه الأليه والتشغيل الآلي للعمليات الروتينيه بغرض رفع كفاءة الأعمال وخفض تكاليف التشغيل وتحسين مستوى عملية اتخاذ القرار ورفع درجة استفادة العميل. ونظرًا لريادة Automation Anywhere في مجال “القوي العاملة الرقمية” وشهرة CyberMAK Information Systems بمنهجيتها التي ترتكز على خدمة العميل، فإننا نعتقد أن هذا التعاون المدفوع بتحقيق القيمة سيحظى بقبول هائل لدى عملائنا وسيشهد على نمو هذه التقنية على مستوى العالم.”

لقد أصبح مفهوم ” القوي العاملة الرقمية ” أحد الجوانب الهامة للتحول الرقمي، ومن ثمَّ يزداد عدد الكيانات التجارية التي تتبنى هذا المفهوم الذي يعمل بوصفه أداة رقمية مساعدة للموظفين ويوفر الدعم المرتبط بالتشغيل الآلي وتشغيل العمليات الروتينيه. وتنهض تلك المنصات بدور بالغ الأهمية في قدرة الشركات على أداء المهام بدون أخطاء. وفي هذا الصدد، تضمن CyberMAK Information Systems سلاسة التطبيق وخدمات دعم عالمية المستوى لمساعدة الشركات في زيادة مستوى كفاءتها والحد من التكاليف ضمن جميع عملياتها وعلى جميع محاور العمل بها.

تم تصميم جميع حلول تقنية التشغيل الآلي للعمليات الروتينيه للتغلب على المشكلات الكبرى التي تواجه الشركات ولمساعدتها في تنفيذ عملياتها على المسار السريع بغرض تحقيق مستويات كفاءة أعلى لخدمة المؤسسة التي تطبق هذه الحلول. كما صرح ميلان شيث، نائب الرئيس التنفيذي لإقليم الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة Automation Anywhere، قائلاً: “نشعر بحماسة بالغة لإبرام اتفاق التعاون المذكور مع CyberMAK Information Systems وتوسيع نطاق انتشار منصتنا للتحول الرقمي الذكي ضمن قطاعات متعددة.”

ومن ثم، فسوف تعمل CyberMAK Information Systems بالتعاون مع Automation Anywhere على تمكين الكيانات التجارية من تسريع العمل على مبادرات التحول الرقمي عن طريق حلول القوي العاملة الرقمية والذكاء الاصطناعي ومحاكاه الأله والتشغيل الآلي للعمليات المبرمجة، ما يسهم في دفع مسيرة نمو الشركات واستقرارها على المدى الطويل.

نبذة عن CyberMAK Information Systems

استطاعت CyberMAK Information Systems أن تطبق حلولها بنجاح ضمن العديد من قطاعات أنشطة الأعمال في أقاليم عديدة. كما استطاعت CyberMAK Information Systems عن طريق التشغيل الآلي للعمليات بالشركات، بما يوفر لها حلول الذكاء الاصطناعي والإمكانات الإدراكية، مساعدة شريحة كبيرة من المؤسسات في تنفيذ عملية التحول الرقمي من خلال الحد من تكاليف التشغيل ورفع مستوى الفكاءة بما ينعكس بتأثير إيجابي مباشر في مدى استفادة عملائها من خدماتها وعلى ما تحققه من صافي أرباح.

تقود الشركة فرق عمل متعددة الجنسيات يتمتع أفرادها بالمعرفة العملية والمتخصصة في مجالات التشغيل الآلي والأمن الإلكتروني وإدارة الأصول الإلكترونية والإدارة السحابية المتعددة والذكاء الاصطناعي والمحاكاه الأليه وإدارة المخاطر وإدارة خدمات تقنية المعلومات وغيرها الكثير. ولذا فقد أسهمت CyberMAK Information Systems فيما حققه عملاؤها من نجاح في ضوء ما يربو على 3000 اتفاق تعاون ناجح في أكثر من 15 دولة.

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