‫CS Global Partners: السلفادور، الموطن الأمثل لعملة البيتكوين، هي أحدث دولة تنظر في منح الجنسية عن طريق الاستثمار

لندن، 27 فبراير 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – قال الرئيس السلفادوري نجيب بقيلة يوم الأحد إنه سيرسل اقتراحًا إلى الكونجرس لمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، ويأتي ذلك بمثابة خطوة أخرى في خطة الزعيم الشعبي لتعزيز اقتصاد بلاده من خلال جذب رأس المال غير التقليدي.

قال بقيلة على تويتر: “أرسل 52 إصلاحًا قانونيًا إلى الكونغرس للتخلص من الإجراءات الروتينية، والحد من البيروقراطية، وإنشاء حوافز ضريبية، ومنح الجنسية مقابل الاستثمارات، وقوانين أوراق مالية جديدة، وعقود استقرار، وغيرها”.

حازت السلفادور، منذ شهر سبتمبر، على اهتمام دولي متزايد عندما أقرت قانونًا بتبني العملة المشفرة البيتكوين كعملة رسمية. واقترح بقيلة هذا القانون لأول مرة ضمن حزمة إصلاحات جديدة في السلفادور.

في حال تمرير الإصلاح القانوني الجديد المتعلق بمنح الجنسية، ستصبح السلفادور واحدة من البلدان القليلة التي توفر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وبذلك تنضم إلى العديد من البلدان الصغيرة الأخرى، لا سيما في منطقة البحر الكاريبي، وفقًا لشركة الاستشارات والتسويق الحكومية الرائدة في العالم CS Global Partners.

تتطلب برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العادة من مقدم الطلب الذي يخضع للفحص تقديم الحد الأدنى من المساهمة النقدية لصندوق حكومي أو شراء عقارات في البلد للحصول على الجنسية.

زيادة نطاق حرية الاستثمار في العملات المشفرة في ظل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار

تقول ميشا إيميت، الرئيسة التنفيذية لشركة CS Global Partners: “بدأ عدد متزايد من مستثمري العملات المشفرة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في البحث عن جنسية ثانية كوسيلة لتحقيق قدر أكبر من الحرية”. وأضافت أن هذه الفئة المتنامية جمعت بين الاستثمار في أصول مثل العملة المشفرة والحصول على جنسيات إضافية لتمكين الاستقلالية المالية وتنوع الثروة.

وأضافت إيميت: “نظرًا إلى اكتساب العملات المشفرة مزيدًا من الزخم في السنوات القليلة الماضية، بدأنا نشهد زيادة في الاهتمام بالحصول على جنسية ثانية من مجتمع المستثمرين في التكنولوجيا. وتُعد هذه الفئة عالمية بالفعل من الناحية التكنولوجية، لذا فمن المنطقي أن يرغبوا في أن تعكس أصولهم طريقة التفكير هذه”.

توفر الجنسية الثانية مستوى من الأمن والأمان يمكن للمستثمرين الاعتماد عليه أثناء حدوث الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية، حيث دفع ظهور جائحة كوفيد-19 الأسر بشكل خاص إلى الحصول على جنسية ثانية لحماية أنفسهم وأصولهم المالية بشكل أفضل مع زيادة قدرتهم على التنقل على مستوى العالم.

كانت دولة سانت كيتس ونيفيس التي تتشكل من جزيرتين وجهة شهيرة بين الأثرياء، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الخاص بها. وتوفر هذه المبادرة طريقًا موثوقًا به للحصول على جنسية ثانية بمجرد أن يستثمر مقدم الطلب في البلد. وأُطلق برنامج سانت كيتس ونيفيس عام 1984، وهو معروف دوليًا بالعلامة التجارية “Platinum Standard”.

على الرغم من كون سانت كيتس ونيفيس أصغر دولة ذات سيادة في نصف الكرة الغربي، فهي واحدة من أكثر الدول تقدمًا من الناحية التكنولوجية في المنطقة في ما يتعلق بنهجها في تبني العملات المشفرة في الخدمات المصرفية. وأقرت الجزيرتان مؤخرًا مشروع قانون يبسط تجارة الأصول الافتراضية، كما أنها تنفذ حاليًا برنامجًا تجريبيًا للعملات الرقمية يُعرف باسم DCash. ولا تفرض دولة سانت كيتس ونيفيس أيضًا أي ضريبة على الدخل أو الميراث أو أرباح رأس المال، مما يسمح للمواطنين بالشعور بمقدار أكبر من الحرية أثناء تركيزهم على الاستثمارات التي تشغلهم.

المزيد من الدول تدرس اتخاذ مسار منح الجنسية عن طريق الاستثمار

ليست السلفادور هي البلد الوحيد الذي يتبنى فكرة الجنسية عن طريق الاستثمار لتعزيز اقتصاده. ففي الشهر الماضي فقط، قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري إن الحكومة ستعرض الجنسية الباكستانية على المستثمرين الأجانب، لا سيما كوسيلة لجذب استثمارات ضخمة من الأفراد الأثرياء من دولة الصين المجاورة وباكستان.

يتم حث حكومة جامايكا أيضًا للنظر في تبني برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بالأموال المكتسبة من خلال العملية المستخدمة في مختلف مشاريع التنمية.

أصدرت جوليان ديكسون، الرئيسة التنفيذية ووسيطة لدىJamaica Sotheby’s International Realty، الدعوة في أكتوبر 2021. وقالت إن الأموال المكتسبة من المشروع يجب استخدامها للاستثمار في البنية التحتية والعقارات وخلق فرص العمل وتطوير الأعمال في البلد.

علّقت إيميت، التي تعمل لدى CS Global Partner، قائلة: “بالنسبة لعدد من البلدان، لا سيما في منطقة البحر الكاريبي، لا شك أن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار توفر عملية ضخ مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر، تتم في الغالب بطريقة يمكن أن تحدث فرقًا تنمويًا كبيرًا. ويتم توجيه هذه الأموال لخفض المساعدات الدولية والديون، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة فرص العمل، إذ يقوم الأجانب في كثير من الأحيان بتوظيف السكان المحليين عند توسيع المكاتب أو بناء العقارات، بالإضافة إلى مبادرات الاستدامة”.

أشارت ديسكون بشكل خاص إلى أن سانت كيتس ونيفيس، التي كانت سباقة في تطبيق برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار منذ ما يقرب من أربعة عقود واستثمرت ما يزيد على 300 مليون دولار أمريكي من البرنامج في تحديث بنيتها التحتية، وذكرت أن جامايكا يمكنها أن تسير على نفس الدرب.

منتج موثوق

تقدم سانت كيتس ونيفيس منتجًا موثوقًا نال استحسانًا عالميًا من خلال دراسات مستقلة مثل مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار السنوي الذي تنشره مجلة PWM التابعة لـ Financial Times. وفي ظل تدفق برامج المواطنة في السوق، تستمر سانت كيتس ونيفيس في كونها مركزًا قويًا في الصناعة حيث تحظى بأحد أعرق البرامج القائمة.

يحصل الأشخاص الذين يصبحون مواطنين على كم هائل من المزايا، بما في ذلك زيادة التنقل العالمي إلى المراكز المالية في آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتوقعات الأعمال البديلة، والقدرة على نقل الجنسية إلى الأبناء، وبالتالي إنشاء إرث مستقبلي لأسرة الفرد. بالإضافة إلى ذلك، لا تفرض سانت كيتس ونيفيس أي ضرائب على الدخل الشخصي أو الهدايا أو الميراث ولديها عملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يجعلها وجهة مربحة ماليًا للمستثمرين المحنكين.

عادةً ما تصدر وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في البلد، التي تقوم بمعالجة كل طلبات الجنسية الاقتصادية، وتصدر الموافقات أو الرفض في غضون فترة تبلغ ثلاثة أشهر. ولا توجد متطلبات تتعلق بإجراء مقابلات أو اللغات أو التعليم أو الأعمال التجارية.

السفر إلى الجزيرة ليس إلزاميًا، ولا يتم تطبيق حد أدنى لمدة الإقامة سواء قبل الحصول على الجنسية أو بعده. وتظل إجراءات العناية الواجبة من بين أكثر الإجراءات صرامة في الصناعة، وتعمل الدولة على تعزيزها من خلال التركيز على تعزيز البصمات والقياسات الحيوية.

في ما يتعلق بمن يتطلعون إلى التحوط ضد المخاطر المستقبلية، فإن الجمع بين السياسات الموائمة للعملات المشفرة والجنسية الثانية في الدولة ذات الجزيرتين يوفر للمستثمرين وثيقة تأمين نهائية في أوقات عدم القدرة على التنبؤ. وتظل سانت كيتس ونيفيس الوجهة الأفضل لتأمين مستقبلك من خلال قطاع خدمات مالية مزدهر ومركز عملات رقمية آخذ في النمو.

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