‫CR2 تتيح خدمات تشغيل ماكينات الصراف الآلي وبطاقات الخصم المباشر ل  Access Bank  عن طريق حلول BankWorld

يوفر هذا المشروع فرصًا لزيادة عوائد البنك واحكام الرقابة وتقليل التكاليف على المدى الطويل مع قيام البنك بتحويل ماكينات الصراف الآلي على نظام BankWorld.

لاجوس، نيجيريا، 01 أغسطس 2019 /PRNewswire/ — استكمل مصرف Access Bank بنجاح عملية تشغيل ماكينات الصراف الآلي للعمل علي نظام CR2 وتفعيل استخدام بطاقات الخصم المباشر، وذلك عقب تفعيل حل BankWorld الذي تقدمه CR2 بوصفها الشركة الرائدة في أفريقيا لتشغيل قنوات الخدمات المصرفية.يمتلك Access Bank أكبر قاعدة عملاء في نيجيريا، ومن ثم فهو أكبر جهة مُصدِرة لبطاقات الخصم المباشر . يمتلك البنك ما يربو على 3000 ماكينة صراف آلي، ما يجعل من نظام CR2 مسؤول عن أكبر شبكة من ماكينات صراف الآلي في البلاد.

يهدف هذا المشروع، الذي يشمل كذلك استحداث نظام إدارة البطاقات المتبعة لديه، إلى تحقيق فوائد للبنك تشمل توفير فرص جديدة لتحقيق زيادة في العائدات وتحقيق مستوى رقابي أعلى وتوفير هائل في التكاليف.

برامج BankWorld تتوافق تماما مع متطلبات سوق الدفع المحلية النيجيرية وحاصلة على التصديق الكامل لإصدار بطاقة Verve وكذلك قبولها. وشركة CR2 واحدة من إحدى الجهتين التي تقدم برامج تشغل ماكينات الصراف الآلي للبنوك في نيجيريا. وقد أصبح Access Bank يمتلك أكثر الحلول اقتصادية وأكثرها قابلية للتوسع فيما يتعلق بتفعيل استخدام البطاقات وتشغيل ماكينات الصراف الآلي.

وفي هذا المضمار، يتمتع البنك بمركز بالغ التميز في السوق. وقد أصبح Access Bank أكبر البنوك المقدمة للخدمات المصرفية للأفراد منذ اندماجه مع مصرف Diamond Bank في أبريل من عام 2019.

نبذة عن CR2

شركة CR2 هي شركة خاصة تعمل في مجال البرمجيات المصرفية على مستوى العالم لتوفير منتجات متخصصة لقطاع الأعمال المصرفية في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم. تأسست الشركة في أيرلندا في عام 1997 لتوفير قنوات رقمية وقنوات لتشغيل ماكينات الصراف الآلي التي توفر لمستخدميها خدمات شخصية مخصصة تعتمد على قناة متكاملة ومدمجة في شكل منصة رقيمة للخدمات المصرفية تُعرف بمسمى BankWorld. يقع مقر CR2 في مدينة دبلن بجمهورية أيرلندا، وتمتلك شبكة من المقرات الدولية في كل من لندن ولاجوس والقاهرة وعمَّان ودبي وبنجالور وبيرث.

مسؤول الاتصال:

لوريان فاهي، مدير التسويق، CR2،

هاتف: 143-392-41(0) 353+، بريد إلكتروني:

lorraine.fahy@cr2.com

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