‫Comviva و SBI Card تفوزان بجوائز Payments & Cards و PayTech و InnTech عن خدمة SBI Card Pay

دبي، الإمارات العربية المتحدة،23 ديسمبر 2020/PRNewswire/ — فازت مؤخرًا شركتي Comviva , الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول الرقمية و SBI Card , الشركة الرائدة في إصدار بطاقات الائتمان في الهند، بثلاث جوائز مرموقة – Payments & Cards Award 2020 و PayTech Award 2020 وInnTech Award 2020 عن خدمة ‘SBI Card Pay’. تم الاعتراف بـ SBI Card و Comviva كفائزين في فئة “جائزة أفضل مبادرة لتكنولوجيا المدفوعات للعام” في Payments & Cards Awards 2020. كما تم منح الشركتين فئة، “أفضل مبادرة للبطاقات” في PayTech Awards 2020 و“أفضل تطبيق للتكنولوجيا من قِبل شركة تعمل في القطاع المالي”، و“أفضل مزود/بائع للتكنولوجيا لخدمات التكنولوجيا المالية (FinTech)” وفئات “أفضل تكامل للتكنولوجيا في واجهة أو تطبيقات مصرفية/مدفوعات/محفظة الهاتف الجوّال” في InnTech Awards 2020.

تقوم خدمة SBI Card Pay بتمكين العملاء من إنشاء بطاقة افتراضية على هواتفهم الجوّالة لبطاقاتهم الائتمانية الحقيقية من نوع Visa SBI أو Mastercard SBI. بعد ذلك، يمكن للعملاء إجراء مدفوعات لدى التجار ببساطة عن طريق فتح شاشة هواتفهم الجوّالة باستخدام بصمات الأصابع أو أداة قفل الشاشة أو رقم التعريف الشخصي للهاتف الجوّال والنقر على الهاتف عند أحد ماكينات نقاط البيع (POS) التي تتوافر بها خاصية الاتصال قريب المدى (NFC). جعلت عملية “انقر وادفع” البسيطة هذه عمليات الدفع بالبطاقات أسرع وأكثر صحة وسلاسة للعملاء.

الخدمة مدعومة بواسطة وحدة (HCE) الخاصة بـ Comviva من مجموعة ®mobiquity المصرفية الخاصة بها، والتي تستفيد من تقنية محاكاة بطاقة المضيف (HCE) والترميز المميز من أجل تقديم مدفوعات سريعة وسلسة وآمنة ومريحة للعملاء بدون تلامس على الأجهزة الجوّالة. يعمل الترميز المميز على تحويل معلومات بطاقة العميل إلى رمز مميز رقمي خاص بالجهاز. ومن ثم، أثناء تنفيذ المعاملة المالية، تتم مشاركة رمز مميز رقمي وإخفاء معلومات بطاقة العميل الفعلية، وبالتالي تأمين المعاملة. في حالة وضع الجهاز الجوّال للعميل بشكل خاطئ، تبقى تفاصيل البطاقة آمنة، حيث يتم تخزينها كرموز مميزة رقمية.

مسرورًا بالفوز بالجوائز، قال أشويني كومار تيواري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة SBI Card، “كانت SBI Card دائمًا في طليعة تبني أحدث التقنيات التي تفيد العملاء مدفوعة بالتركيز على العملاء. SBI Card Pay هي إحدى هذه الخدمات التي تستفيد من الجيل التالي لتقنية HCE، مما يسمح للعملاء بإنشاء نسخة افتراضية من بطاقات الائتمان الفعلية الخاصة بهم على الهاتف الجوّال، ثم النقر على الهاتف الجوّال عند ماكينة NFC POS الخاصة بالتاجر لإجراء المدفوعات. عملية الدفع بدون تلامس “انقر وادفع” هي أسرع وآمنة وأكثر راحة”.

قال مانورانجان “ماو” موهاباترا، الرئيس التنفيذي في Comviva، “نتشرف بالحصول على هذه الجوائز. تُمثِّل الجوائز توكيدًا وتقديرًا لجهود Comviva في تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة وسهلة الاستخدام وتُركِّز على المستهلِك إلى السوق. على الصعيد العالمي، تعمل HCE والرمز المميز على جعل مدفوعات البطاقات آمنة وسلسة، ونعتقد أنه في الهند أيضًا سيعيدون تعريف تجربة الدفع بالبطاقات. ومع تزايد البنية التحتية لماكينات NFC POS في الهند والهواتف الجوّالة التي أصبحت محافظ مالية فعلية للمستهلكين، نتوقع أن تكون خدمات “انقر وادفع” مثل SBI Card Pay هي مستقبل مدفوعات البطاقات في الهند”.

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