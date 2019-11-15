‫CleanEquity® Monaco 2020 – التسجيل والتعاون

لندن ، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تأسست CleanEquity® منذ 13 عامًا من قبل صاحب السمو ألبرت الثاني أمير موناكو ومونجو بارك، رئيس مجلس إدارة Innovator Capital. في 26 و27من آذار (مارس) 2020، ستواصل مهمتها المتمثلة في تمكين وتسريع شركات التكنولوجيا المستدامة ذات الصلة على مستوى العالم.

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ستنظر وحدة CleanEquity® التابعة لشركة Innovator Capital في أمر أكثر من 600 شركة وتقنية، وسيتم اختيار 30 شركة لتقديمها في هذا الحدث. وسيشمل الحضور مستثمرين ماليين واستراتيجيين وسياديين ومستثمرين من الشركات والأسرة وممثلين عن الصناعة وموظفي الحكومة والمستخدمين النهائيين ووسائل الإعلام التجارية الدولية. يجب أن تفي الشركات المختارة بمعايير عالية من القدرة الإدارية والنزاهة، والتمايز التكنولوجي الفريد الذي تحميه الملكية الفكرية والإيرادات العالمية العالية المحتملة.

خلال الـ 12 سنة الماضية، قدمت 300 شركة مختلفة أفكارها ومنتجاتها. وقد تمكنت تلك الشركات منذ ذلك الحين من جمع أكثر من ملياري دولار.

يوفر المؤتمر بالدعوة فقط، بيئة حميمة وجامعية للمخترعين ورجال الأعمال لتبادل قصصهم مع المندوبين – صانعي القرار الرئيسيين الذين يتطلعون إلى مساعدتهم في الوصول إلى أهدافهم التجارية والاستراتيجية. يعمل فريق CleanEquity المجرب بكفاءة لتسهيل التقديمات والاجتماعات قبل وأثناء وبعد المؤتمر.

يسعدنا كوننا نتشارك مع Covington & Burling LLP لعامهم الحادي عشر. علق أندرو جاك، الشريك والرئيس المشارك لمجموعة Covington & Burling’s Energy Industry Group، قائلاً:

“في التقويم المزدحم لمؤتمرات الاستدامة ومنتديات المستثمرين، تبرز CleanEquity كحدث مميز يجمع كبار رواد الأعمال والمستثمرين والمستشارين في بيئة خاصة للتعاون في الجهود المبذولة لتسويق التقنيات التحويلية وتوسيع نطاق فكر الاستدامة.

نحن في Covington فخورون بدعم ومساعدة كلا الجانبين لـ CleanEquity. الآن في عامنا الحادي عشر من الرعاية، نلتزم بمشاركة مجموعة مخصصة من كبار محامي التكنولوجيا والسياسة والمعاملات لدينا على مدار السنة لتقديم المشورة لمستثمري CleanEquity وشركات تقديم العروض. في المؤتمر، نقوم بتطوير وتعميق العلاقات مع هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال من خلال ورش العمل المصممة خصيصًا والعروض التقديمية العامة والمناقشات غير الرسمية حول القضايا الحرجة التي تواجه نشر التكنولوجيا المستدامة والنظيفة وتسويقها.

في عالم يزداد تعقيدًا وتنظيماً للغاية، قامت Covington & Burling ببناء قدرة قوية على مستوى الشركة لمساعدة عملائنا على اجتياز تقاطع القانون والسياسة، وهي قدرة تتوافق تمامًا مع التطور الديناميكي للتكنولوجيا المستدامة العالمية والفعاليات التي تركز عليها مثل CleanEquity موناكو. إن خبرة الشركة في مجال المعاملات والتكنولوجيا إلى جانب قدرتنا على تقديم المشورة بشأن أصعب التحديات القانونية والسياساتية والتجارية تؤدي إلى نتائج متسقة لأعمال عملائنا. “

لمزيد من المعلومات حول حضور CleanEquity® Monaco 2020، استخدم تفاصيل الاتصال أدناه أو تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بالمؤتمر: www.cleanequitymonaco.com

جهة الاتصال:

Conor Barrett

Innovator Capital

conor.barrett@innovator-capital.com

تويتر: CleanEquity@

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