‫CGTN تعلن المرشحين النهائيين الـ24 في مسابقة “منافسي وسائل الإعلام” الدولية

بكين, 20 أيلول/سبتمبر، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) الجمعة الماضية أسماء المرشحين النهائيين الـ24 في حملة منافسي وسائل الإعلام “Media Challengers” – التي تنظمها CGTN. بعد عدة جولات متكررة لاختيار المرشحين، أسفرت عملية الاختيار عن 24 مرشح من الشباب من مختلف أنحاء العالم، تم انتقائهم من بين آلاف المتقدمين المميزين مما يزيد عن 130 دولة ومنطقة، والذين نجحوا في الوصول إلى النهائيات.

تجمع المرشحون الـ24 الجمعة الماضية في حديقة شوغانغ وصالة هوكي الجليد بمركز التدريب الوطني (National Winter Training Center) للاستعداد للانطلاق إلى مدينة شيان ووهان وشنغهاي ويونان، للانتقال إلى المرحلة النهائية من المسابقة بالمشاركة في أحد برامج تلفزيون الواقع.

انطلقت حملة “منافسي وسائل الإعلام” في 8 أبريل 2021، بهدف استقطاب مزيد من الإعلاميين الموهوبين من جميع أنحاء العالم، وتقديم أفكار جديدة في مجال التواصل الدولي في إطار تحقيق التقارب الإعلامي.

كما عكست أنشطة جمع الأصوات إلكترونيًا بالضغط على زر “الإعجاب” بوضوح حب الجماهير للمشاركين في عصر الإعلام الجديد. جاء اختيار المرشحين الـ24 النهائيين بناءً على عدد النقاط التي حصلوا عليها من خلال مجموعة من منصات الاختيار الاحترافية، بالإضافة إلى عدد “الإعجابات” على المنصات الإلكترونية المختلفة. للانتقال إلى المرحلة التالية، سيدخل المتنافسون المدرجون في القائمة المختصرة في منافسة جديدة خلال إحدى برامج “التلفزيون الواقعي”، إذا سيُطلَّب منهم التعامل مع سلسلة من التحديات. ومن المقرر أن تبث شبكة CGTN عملية الاختيار في فيلم تسجيلي.

توفر هذه الفعالية منصة للصحفيين من الشباب الطامحين لعرض مهاراتهم والسعي لتحقيق أحلامهم، كما تسمح لهم بالتعبير عن آراء الشباب من أبناء جيلهم. كما توفر الفعالية فرصة للإعلاميين من الشباب لاستعراض بعض التجارب الصينية.

لم تنته الجائحة العالمية بالكامل بعد. وفي ضوء الاحتياجات الفعلية لمكافحة الوباء والوقاية منه، يتعذر حضور المشاركين في حملة “منافسي وسائل الإعلام” إلى الصين. رغم ذلك، فإن هذه الجائحة تضعنا أمام تحد جديد مع استعداد الجيل الجديد من الصحفيين لاستعراض قدراتهم التقنية بجدارة. في عصر الإعلام المتكامل والاتصال متعدد الشاشات، لن تتراجع وتيرة تقدم العولمة بسبب عائق الزمن والمكان.

كما سيُتاح للمشاركين زيارة مجمع المواهب العالمي الخاص بشبكة CGTN للحصول على فرص عمل بنظام الدوام الكامل والجزئي في مقرات شركة CGTN المختلفة بالعاصمة بكين أو في أحد مراكز الإنتاج الإقليمي الثلاثة القائمة في واشنطن ولندن ونيروبي. إلى جانب استعراض قوة تأثير وسائل الإعلام، يتمتع المرشحون من الشباب بفرصة فتح صفحة جديدة من الحوار بين شباب الصحفيين من جميع أنحاء العالم.

https://news.cgtn.com/news/ 2021-09-17/24-hopefuls-in- CGTN-Media-Challengers- campaign-face-final- competition-13DjCBkikDK/index. html

مقطع فيديو- https://www.youtube. com/watch?v=TNPZB4aIZGo

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1629485/CGTN_24_Media_ Challengers.jpg