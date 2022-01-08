‫CES 2022: Coway تقدم المزيد من منتجات المنزل الذكي للشرق الأوسط

عقب العرض الناجح في CES 2022 ، ترنو Coway حاليًا إلى إدخال منتجات المنزل الذكي إلى الشرق الأوسط من أجل حياة أكثر صحة

سيول، كوريا الجنوبية، 7 يناير 2022 /PRNewswire / — تعرض شركة Coway المحدودة ، “أفضل شركة حلول حياتية”، أحدث ابتكاراتها في مجال الأجهزة الصحية المنزلية في CES 2022 هذا الاسبوع، ويعزز ذلك سنوات من البحث والتطوير الخاص بها. تعتبر مراتب الشركة وأجهزة تنقية المياه وكذلك أجهزة تنقية الهواء والمراحيض من الابتكارات التي ينبغي مشاهدتها خلال هذا الحدث.

صرح كونال لي، نائب الرئيس ورئيس الأعمال العالمية في Coway قائلاً: “كانت مهمتنا متمثلة دائمًا في جعل حياة الناس أفضل وأكثر صحة، كمّا أننا متحمسون لعرض أحدث ابتكاراتنا وتصميماتنا في CES 2022 وعبر الإنترنت”. كمّا أضاف أيضًا “أضحى توفير بيئات منزلية صحية الآن أكثر أهمية من ذي قبل، ويمكن أن يؤدي تحسين جودة الهواء والماء والنوم إلى إحداث تغيير. كمّا نأمل أن تمكّن منتجاتنا المنزلية الذكية المستخدمين من العيش بصحة أفضل”.

لقد توسعت شركة Coway في منطقة الشرق الأوسط وآسيا منذ ما يربو على عقد من الزمان، وعملت مع شركاء موثوقين في المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وقطر وتركيا م أجل توفير أجهزة تنقية الهواء وأجهزة تنقية المياه ومراحيض الشطف الحديثة.

يوفر خدمات البيع وكذلك دعم ما بعد البيع شركاء موثوق بهم، مثل سمنان (Samnan) ، لعملاء المملكة العربية السعودية. تعتبر سمنان من أفضل شركاء المملكة العربية السعودية في مجال الأجهزة المنزلية والمطبخ المتميزة. كمّا أن سمنان، إحدى الشركات الرائدة في مجال معالجة المياه، تدرك أهمية تقنية تنقية المياه ومنافعها. ويُعد هذا التفاهم المتبادل والرؤية المشتركة أساسًا لعلاقة طويلة الأمد ناجحة مع شركة Coway.

توفر شركة Coway أجهزة تنقية المياه الأعلى كفاءة مثل النوع المُضاد: CHP-250R و CHP-08AR ، والنوع القائم: CP-08DR و CHP-671R . تحتوي جميع الموديلات على نظام تنقية المياه بالتناضح العكسي الرائد في المجال والذي توفره شركة Coway . وقد طُورت هذه التكنولوجيا في مركز البحث والتطوير التابع لشركة Coway في سيول، وهو الأكبر من نوعه في قارة آسيا. يعمل نظام التناضح العكسي الذي توفره شركة Coway على تصفية المواد التي يصل حجمها إلى 0.4 نانومتر من أجل تصفية المكونات غير الضرورية وتحويل المياه إلى أنقى شكل ممكن ومع الحفاظ على أفضل طعم لها.

لا تقتصر فائدة استخدام جهاز تنقية المياه على النظافة فحسب، بل تلتزم أيضًا بالمبادرة العالمية لتقليل انبعاثات الكربون باستخدام كميات أقل من البلاستيك. تولي شركة Coway اهتمامًا كبيرًا ببيئة الكوكب، وترنو إلى الوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050.

في تركيا، انطلقت شركة Coway على أمازون في عام 2021، مما منح المستهلكين الراحة من خلال الشراء عبر الإنترنت. ستضع القنوات على الإنترنت للتطوير بشكل أكبر من أجل تغطية المزيد من المناطق.

وفي الوقت الحالي، عندما يكون تلوث الهواء والفيروسات سببًا شائعًا لبث القلق في شتى أنحاء البلاد، توفر Coway لأسرتك بيئة معيشية أكثر أمانًا.

تتميز أجهزة تنقية الهواء التي توفرها شركة Coway بوجود أحدث نظام لتصفية الهواء HyperCaptiveTM. يتم تشغيل جميع أجهزة تنقية الهواء في Coway Airmega باستخدام هذه التقنية، والتي تتميز بوجود مرشح أولى، ومرشح كربون نشط، ومرشح Green HEPA ™. يعمل نظام تنقية الهواء HyperCaptive™ على إزالة جزيئات الجسيمات الدقيقة بما يصل إلى 0.01 ميكرومتر، بما في ذلك مسببات الحساسية والبكتيريا والوبر والغبار والغاز والعفن والفيروسات التي في الهواء لمنع تعرض الهواء الداخلي للتلوث. لقد أثبت النظام فعاليته من خلال مختبرات الأبحاث المستقلة في كوريا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

قال كونال لي، رئيس الأعمال العالمية في Coway “خلال CES 2022 ، شرفنا بعرض ابتكارات Coway من المستوى التالي. “والآن ، يسرنا توسيع مجموعة منتجاتنا لتشمل منطقة الشرق الأوسط”. وأردف قائلاً “يتمثل هدفنا في إحداث ثورة في كل فئة نعمل بها، وتُعد التكنولوجيا المتقدمة وراحة المستهلك هما صميم أعمالنا في Coway.”

لمزيد من المعلومات حول منتجات Coway ، تفضل بالزيارة هنا .

نبذة عن شركة Coway المحدودة

تأسست شركة Coway في كوريا في عام 1989، وهي”أفضل شركة حلول حياتية”، وهى إحدى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية البيئية حيث تجعل حياة الناس صحية ومريحة باستخدام الأجهزة المنزلية المبتكرة مثل أجهزة تنقية المياه وأجهزة تنقية الهواء والمراحيض والمراتب. احتلت شركة Coway تأسيسها الصدارة في صناعة الأجهزة المنزلية البيئية، وذلك من خلال البحث المُكثف والهندسة والتطوير وخدمة العملاء. لقد أثبتت الشركة مدى تفانيها في الابتكار من خلال المنتجات التي تحصد الجوائز، والخبرة الصحية المنزلية، وحصة السوق التي لا مثيل لها، ورضا العملاء، والاعتراف بالعلامة التجارية. كمّا تواصل Coway الابتكار من خلال تنويع خطوط الإنتاج وتسريع وتيرة الأعمال الخارجية في ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند والصين وإندونيسيا وفيتنام واليابان وأوروبا، وذلك بناءً على نجاح أعمالها في كوريا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي: http://www.coway.com أو http://newsroom.coway.com .