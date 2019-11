‫Certifer تؤكد أنّ Virgin Hyperloop One Technology جاهزة لتقييم مستقلّ للسلامة من طرف ثالث

تعمل Certifer، بصفتها جهة مستقلة لتقييم السلامة، يدًا بيد مع Virgin Hyperloop One للمضيّ قدمًا في عملية إصدار الشهادات الأولى من نوعها

فالنسيان، فرنسا، 27 نوفمبر 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت Certifer اليوم أنها وضعت يدها بيد Virgin Hyperloop One ‏(VHO) لتحقيق هدفها بتخطي سلامة أنظمة النقل القائمة كلّها. وقد تتبّعت Certifer تقدّم VHO في مراحل البحث والتطوير، وتصميم النماذج والاختبار، كما أنها أجرت مراجعة كاملة لوضع تصميم الحل الخاص بها. وقد صادق مقيّمو السلامة المستقلون ذوو الخبرة في Certifer على جهوزية تقنية شركة Virgin Hyperloop One وتنظيم هذه الشركة التي ستخضع للتقييم في ما يتعلق بالسلامة. علاوة على ذلك، أكّدوا أنّ الشركة جاهزة لحذو هذه الخطوة التاريخية الأولى من نوعها في مجال الهايبرلوب.

وقال Pierre Kadziola، المدير التنفيذي لـ Certifer: “تُشكّل الشراكة مع Virgin Hyperloop One علامة بارزة في تاريخ Certifer وتتناسق مع رسالتنا الهادفة إلى دعم العملاء الذين يبحثون عن الحلول المبتكرة، وذلك لوضع الأسس المستقبلية لوسائل النقل الذكية والموثوقة والآمنة التي من شأنها تحسين تجربة المستخدم”. وأضاف: “نحن واثقون بأنّ Virgin Hyperloop One قادرة على أن تكون على قدر التحدي التقني بدرجة عالية من السلامة”.

وأشار Jay Walder، المدير التنفيذي لـ Virgin Hyperloop One: “تضمين السلامة في مستويات شركتنا كلّها هو أمر بالغ الأهمية”. مضيفًا: “نحن جاهزون لحذو هذه الخطوة التالية واستقبال جهة مستقلّة مثل Certifer لتقييم عملياتنا وضمان أنّنا نبني نظام نقل عام آمن يمكن للركّاب استخدامه في غضون سنوات، وليس عقود”.

عبر بناء أوّل نظام هايبرلوب في العالم، تكون VHO تحدث نقلة نوعية في النهج التقليدي للنقل. وعلى غرار مشاريع سكك الحديد والنقل الحضري، مثل القطارات العالية السرعة، وأنظمة النقل بالسكك الحديدية الخفيفة، وعربات المترو، تخضع تقنية VHO إلى الإجراءات والقيود نفسها التي تتمّ مراجعتها على وسائل النقل “التقليدية”.

ولقد اختارت VHO وضع ثقتها في Certifer، وهي جهة مستقلة لتقييم السلامة (ISA)‏، لإجراء تقييم من جانب طرف ثالث للعمليات التي تُجريها الشركة في مجالَي الهندسة والسلامة. علاوة على ذلك، ستعمل Certifer كجهة تقييم مستقلة لضمان امتثال VHO للمبادئ التوجيهية للنقل ذات الصلة. وستدعم Certifer شركة VHO بفضل خبرتها العالية المستوى في مختلف مجالات سكك الحديد ومجالاتها الفرعية، فضلاً عن مجالات مختلفة عدّة، على غرار سلامة النظام، وتطوير الأجهزة، وتطوير البرامج، والأعمال المدنية والميكانيكية، والحزات، وأمر التحكّم والإشارات، والدفع المغناطيسي، وغيرها. وستعمل Certifer عن كثب مع فريق VHO المختصّ بشهادات السلامة وضمان الجودة.

وقال Aryldo Russo، مدير الابتكار في Certifer: “بإقامة شراكة مع VHO، تصبح Certifer جزءًا من الثورة الحاصلة في مجال النقل العام المتغيّر”. وأضاف: “في إطار هذا المشروع، تقدم Certifer، على الأساس نفسه كما لمشاريعنا كلّها، أعلى مستوى جودة يعكس قيمنا الأساسية الخاصة بالابتكار، والاستقلالية، والنزاهة، والالتزام، والخبرة، والامتياز عبر تعزيز التحديات لتوفير مستقبل آمن.”

وأعلن Benjamin Pasquier، مدير شهادات السلامة وضمان الجودة في Virgin Hyperloop One: “بصفتنا روادًا في القطاع، تنظر إلينا الحكومات كشريك موثوق به لتقديم المشورة في قطاع التقنية هذا، والتوصية بمجموعة جديدة من المعايير العالمية. ونحن نأخذ هذه العملية على محمل بالغ الجدية ونعمل مع Certifer لضمان أنّ عمليات الهندسة والسلامة تلبي أعلى مستويات الدقة، وتؤمن منتجًا آمنًا.”

وتقيّم Certifer سواء أكانت خطة إدارة سلامة الهندسة التي طورتها VHO كافية لتحقيق الأهداف المحددة وما إذا كانت لائحة المعايير واللوائح المحددة المُشار إليها من قبل VHO لهذا البرنامج سليمة من منظور السلامة. وفي هذا الإطار، تعاين Certifer نظام النقل بكامله، بما في ذلك الحجرات (الآليات)، والهياكل المدنية والإرشادية، والآليات الفراغية والإرشادية، والأرصفة، وأدوات التحكم والتواصل، والصيانة، والأنظمة.

التقدم التنظيمي لـ Virgin Hyperloop One

باتت الحكومات حول العالم تعترف بنظام الهايبرلوب كوسيلة جديدة للنقل. وفي وقت سابق من هذه السنة، أنشأت وزيرة النقل في الولايات المتحدة، Elaine Chao، مجلس Non-Traditional and Emerging Transportation Technology (NETT) Council للنظر في اللائحة والسماح لتقنية الهايبرلوب بجلب هذا النوع الجديد من وسائل النقل العام إلى الولايات المتحدة. وقادت أيضًا المديرية العامة Directorate-General for Mobility and Transport ‏(DGMOVE) في المفوضية الأوروبية النقاشات مع شركات تقنية الهايبرلوب لتطوير المعايير التنظيمية. وفي الهند، أنشأ المستشار العلمي الأساسي، البروفيسور Vijayraghavan، لجنة مستقلة تسمىConsultative Group on Future of Transportation ‏(CGFT)‏ لاستكشاف المسار التنظيمي لتقنية الهايبرلوب.

نبذة حول Certifer

يقع مقرها في فالنسيان، وهي رائد عالمي يلعب دورًا في مجال النقل عبر سكك الحديد والنقل الحضري. ومنذ تأسيس Certifier في العام 1997، طوّرت الشركة خبرتها عبر تأمين خدمات المعاينة ومنح الشهادات واختبار المؤسسات في أكثر من 40 بلدًا من حول العالم. وبفضل وجود Certifer في 11 بلدًا وتوافر أكثر من 550 خبيرًا، تقدم الشركة خدمات تقييم السلامة المستقل، والتحقق المستقل من خلال مهندسة، وهيئة تقييم، وتقييم مستقل للأمن عبر الإنترنت، واختبار المؤسسات، وغيرها. للمزيد حول Certifer انقر هنا .

نبذة حول VHO

إن Virgin Hyperloop One هي شركة تقنية الهايبرلوب الوحيدة التي بنت سكة تجريبية بالقياس الطبيعي للهايبرلوب وقد قامت بمئات الاختبارات حتى اليوم. وقد شغّلت الشركة بنجاح آلية الهايبرلوب بالقياس الطبيعي باستخدام الدفع الكهربائي والرفع الكهرومغناطيسي في ظروف شبه فراغ، متوصّلة إلى وسيلة نقل جديدة في أساسها وهي أكثر سرعة وأمانًا، وأقل كلفة، وأكثر استدامة من الوسائل الموجودة حاليًا. وتعمل الشركة حاليًا مع حكومات، وشركاء، ومستثمرين حول العالم لجعل الهايبرلوب حقيقة في غضون سنوات وليس عقود. حاليًا، لديها مشاريع قيد التنفيذ في الهند، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات حول تقنية شركة Virgin Hyperloop One ورؤيتها، ومشاريعها الحالية انقر هنا .

للاتصال بقسم الإعلام

Virgin Hyperloop One

Ryan Kelly

رئيس قسم التسويق والتواصل

press@hyperloop-one.com

‎+1 (610) 442-1896

Certifer

Selda Biyikli

Group Communication

communication@certifer.eu

‎+33 3 27 28 35 00