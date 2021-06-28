‫Bullard المصنعة لمعدات الوقاية الشخصية تمنح تكريمًا للاستجابة المتميزة للوباء لشركاء القناة

سنغافورة، 28 يونيو 2021 — /PRNewswire/ منحت شركة Bullard المصنعة لمعدات الحماية الشخصية تكريمًا للاستجابة المتميزة للوباء إلى شركائها الكرام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من أجل تفانيهم وكفاءتهم في تقديم معدات الوقاية الشخصية من Bullard أثناء الوباء.

أثناء العرض التقديمي، قَدَّم فينسينت لي، المدير العام لشركة Bullard آسيا والمحيط الهادئ الخاصة المحدودة، الشكر لشركاء الشركة على عملهم الجماعي وطاقتهم في تقديم معدات الوقاية الشخصية، والتي تضمنت أدوات تنفس لتنقية الهواء، وأقنعة واقية للوجه للرعاية الصحية، ونظارات السلامة والنظارات الواقية التي تخدم أطباء الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، وموظفي الجمارك، وأطباء الأسنان، ومقدمي خدمات العيادات الخارجية، و المستجيبين لحالات الطوارئ.

تم منح التكريم للاستجابة المتميزة للوباء بشكل افتراضي.

قال لي، “كانت Bullard وستواصل إعطاء الأولوية لصحة وسلامة موظفينا والموزعيين والمستخدمين النهائيين وجميع الناس في جميع أنحاء العالم”.

تم تكريم Bullard لشراكتها مع شركة تويوتا خلال المراحل الأولى من الوباء.

مع ارتفاع الطلب على منتجاتها المتعلقة بالرعاية الصحية، تعاونت Bullard مع تويوتا من أجل زيادة الإنتاج بسرعة فائقة. وقد أدى النقص في الأقنعة الواقية للوجه وأدوات التنفس وأغطية الرأس – وكلها ضرورية لرعاية مرضى كوفيد-19 – إلى زيادة الطلب على منتجات Bullard التي وصلت إلى ما يصل إلى 30 ضعف الطلبات العادية.

قالت ويلز بولارد في ذلك الوقت، وهي الرئيس التنفيذي لشركة Bullard، “نحن ممتنون للغاية للشراكة مع تويوتا ونفخر بما أنجزناه معًا”. “نحن مدفوعون كل يوم للنهوض بسلامة الإنسان، ومن المذهل أن نرى تويوتا تشترك في نفس المهمة. إنه جزء من البصمة الوراثية لـ Bullard أن نقوم بحماية الناس وإنقاذ الأرواح – لقد فعلنا ذلك لأكثر من 120 عامًا، بدءًا من اختراعنا خوذه السلامه”.

لمزيد من المعلومات حول حلول Bullard للرعاية الصحية، قم بزيارة apac.bullard.com/ healthcare.

حول شركة Bullard

تأسست Bullard عام 1898، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع معدات وأنظمة الحماية الشخصية عالية الجودة، والتي يتم تسويقها في جميع أنحاء العالم. Bullard متأصلة في معدات الوقاية الشخصية عبر العديد من القطاعات بما في ذلك علوم الحياة، والمستجيبين لحالات الطوارئ، والصحة والسلامة الصناعية. وتشمل خطوط الإنتاج أدوات تنفس الهواء، وأدوات التنفس لتنقية الهواء العاملة بالطاقة، ومعدات جودة الهواء، وكاميرات التصوير الحراري، وخوذة السلامه، وخوذات الحريق الإنقاذ لرجال الإطفاء،. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع ويب Bullard على www.bullard. com.

Bullard آسيا والمحيط الهادئ؛ شركة خاصة محدودة.

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