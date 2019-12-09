‫Braidy Industries تُعيّن مايك أوتيرو رئيساً تنفيذياً للعمليات

يضفي السيد أوتيرو خبرة تنفيذية متعددة في صناعة الألمنيوم إلى Braidy Industries إذ تُنفّذ الشركة مشروع

Braidy Atlas Mill وتبدأ عمليات تصنيع مسحوق البلوري النانوي في أشلاند، كنتاكي

أشلاند، كنتاكي، 9 ديسمبر 2019 / بي آر نيوزواير / — عيّنت شركة Braidy Industries, Inc. (يُشار إليها بـ “Braidy Industries”)، وهي شركة مقرها في أشلاند بولاية كنتاكي متخصصة في تصنيع المعادن لقطاعات النقل، وصناعة الأدوات، والأغذية والمشروبات، مايك أوتيرو رئيساً تنفيذياً للعمليات (COO)، اعتبارًا من 6 يناير 2020. ينضم السيد أوتيرو إلى الفريق التنفيذي لشركة Braidy Industries في منصب رئيس مرفق

Ashland Headquarters. وسيقدم تقاريره مباشرةً إلى كريج بوشار، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Braidy Industries.

في الآونة الأخيرة، شغل السيد أوتيرو منصب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لدرفلة الألومنيوم (أوارك)، وهي مصنع لإنتاج صفائح الألومنيوم المدرفلة بقيمة 500 مليون دولار في ولاية صحار، عمان. خلال فترة عمل السيد أوتيرو في أوارك، حققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والاستهلاك، وإطفاء الدين (EBITDA)، وتدفقاً نقدياً إيجابياً، وكانت قادرة على وضع نفسها بشكل استراتيجي كأكبر مورد خارجي في العالم لمنتجات صفائح الألومنيوم المدرفلة (السبائك والرقائق) إلى الولايات المتحدة. قبل انضمام السيد أوتيرو إلى شركة أوارك، شغل منصب مدير سلسلة التوريد والتجارة في شركة صحار للألومنيوم، مشروع مصهر الألمنيوم ومحطة توليد طاقة بقيمة 2.7 مليار دولار.

شغل السيد أوتيرو أيضاً مناصب سابقة في شركة Rio Tinto Aluminum, Edwards D. Jones & Co., LLP وشركة

Crown Crafts، وخدم في احتياطي قوات مشاة البحرية الأمريكية من عام 1989 إلى عام 1997 كاختصاصي لوجستيات.

قال كريج بوشار، الرئيس التنفيذي لشركة Braidy Industries، “إن خبرة مايك التنفيذية الواسعة في صناعة الألمنيوم ستضفي ميزة فريدة لشركة Braidy Industries ونحن نمضي قدمًا في بناء مرفق لدرفلة الألومنيوم من الطراز العالمي. وإن سجله الحافل في العمليات والتمويل، وخبرته في بناء مرافق درفلة تجارية ناجحة سيكون له دور فعّال في تحقيق هدفنا المتمثل في تطوير سبائك أخف وأقوى من الكربون المنخفض لأمريكا وغيرها من البلدان”.

وفيما يخص منصبه الجديد، قال السيد أوتيرو، “أنا مسرور للانضمام إلى فريق Braidy Industries، الأمر الذي يخلق نقلة نوعية في إنتاج الألومنيوم والمواد خفيفة الوزن الأخرى. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع زملائي الموهوبين بشكل فريد، لدينا هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في أبالاشيا”.

حصل السيد أوتيرو على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة جورجيا الجنوبية، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارولينا الغربية وجامعة مانهايم.

نبذة عن شركة Braidy Industries

أُنشئت شركة Braidy Industries لقيادة عملية تحول وطنية في تصنيع واستخدام سبائك معدنية صديقة للبيئة تتسم بالكفاءة، وأخف وزناً، وأقوى من المعادن المستخدمة حالياً. سيضع المشروع الأول للشركة، وهو بناء مصنع Braidy Atlas لدرفلة الألومنيوم والذي عبارة عن منشأة حديثة لتصنيع الحقول الخضراء منخفضة الانبعاثات في مركز EastPark الصناعي في أشلاند بولاية كنتاكي، شركة Braidy Industries كمصنّع صفائح الألومنيوم من السلسلة 3000، و5000، و6000 منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون بقدرة 300000 طن سنويًا لتكون جاهزة للصناعات السيارات وعلب المشروبات. شركة Veloxint Corporation التابعة لشركة Braidy، هي شركة حلول خفيفة الوزن يحتضنها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقوم بتصنيع الأجزاء بتقنية البلورات النانوية الحائزة على براءة اختراع. تُعد شركة NanoAl LLC التابعة لشركة Braidy شركة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا البلورات النانوية المستخدمة في صناعة الألومنيوم.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.braidy.com.