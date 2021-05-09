‫BlockBank تُقدِّم استشارات الذكاء الاصطناعي إلى صناعة العملات الرقمية

لندن، 8 مايو 2021 /PRNewswire/ — تقوم شركة BlockBank بتعزيز الذكاء الاصطناعي، وإضافته إلى النظام المصرفي التقليدي ونظام التمويل اللامركزي ((DeFi، مما يجعل النظام الاقتصادي بأكمله أكثر أمانًا وخصوصية ولامركزية. وستكون المنصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أنها ستراقب وتفهم الذكاء الاجتماعي، وتخفيف المخاطر، والتحليلات، والمعاملات المجمعة، والعقود الذكية.

وتهدف BlockBank إلى توسيع قاعدة المعرفة للمستخدم وإيجابية سلطته في اتخاذ القرار. مجال العملات الرقمية، رغم أنه مليء بالفرص لتحقيق مكاسب كبيرة من حيث الربح، إلا أنه خالي من العيوب الخاصة بها. الاستثمار فيه يعني مخاطر كبيرة، بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة للسوق الخاص بهذا المجال وتعقيده. كمنصة موجهة نحو المستخدم، تهدف BlockBank إلى تزويد المستخدمين بالمجموعة الصحيحة من المعلومات التي تُدار بالتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وممارسات إدارة المخاطر.

تعمل BlockBank حاليًا على توفير بوابة إلكترونية مدمجة جنبًا إلى جنب مع إتاحة الوصول إلى محفظة غير خاضعة للحراسة ومتعددة السلاسل للمستخدمين من أجل الاحتفاظ بعملاتهم الرقمية. كما تشمل بعض الخدمات والإمكانيات التي ستقدمها BlockBank، تحليل السوق في الوقت الحقيقي، والاستشارات الآلية، وتنفيذ الصفقات، والتنبؤ بالأسعار، وتوصيات استراتيجيات الربح، وتتبع التمويل.

أدوات ذكية لمجال العملات الرقمية

BlockBank تأخذ على عاتقها مهمة جعل المستخدِم اليومي متداولاً ذكيًا. يعمل التطبيق على أساس أن المستخدمين العاديين لديهم معرفة أقل بالفروق الدقيقة لمنصات (DeFi) وميزاتها، بما في ذلك العقود الذكية، إلخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى دعم العملاء والرموز المميزة الغير عادلة تجعل قرارات التداول صعبة على المستخدمين البسطاء.

قامت BlockBank بتوقيع عَقد شراكة حصرية مع SKAEL من أجل جلب الذكاء الاصطناعي إلى النظام الاقتصادي للعملات الرقمية. عملت SKAEL مع العديد من الشركات الكبرى من أجل تحقيق الأتمتة الفائقة. ويتمثَّل هدفها في مساعدة المؤسسات على توفير الوقت وتحقيق نتائج فعالة في إطار زمني قصير. في الوقت الحالي، تستخدم جوجل وأوراكل و Asurion والعديد من الشركات المهمة الأخرى خدمات SKAEL.

يهدف التعاون بين BlockBank و SKAEL إلى تقديم نموذج فريد للذكاء الاصطناعي إلى مجال سلاسل الكُتَل. وترغب BlockBank في تقديم منتج ذكاء اصطناعي متميز قادر على حل بعض المشكلات في مجال سلاسل الكُتَل.

أطلقت الشركة مؤخرًا IDO الذي حطم الرقم القياسي، حيث أطلقت الرمز المميز لـ BBANK باعتباره العملة الرقمية الأصلية لمنصة BlockBank. علاوة على ذلك، واعتمادًا على مستوى الطبقة، يمكن للمستخدمين ربح عائد مئوي سنوي إضافي من طريقة الطبقة.

الاتصال الإعلامي

نولفيا سيرانو

بريد إلكتروني – nolvia@blockbank.ai

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