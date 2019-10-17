‫Bankmed يطلق خدمات- متقدمة لأجهزة الصراف الآلي باستخدام DN SERIES للمرة الأولى في لبنان

التجهيزات الأولى لشركة Diebold Nixdorf الحديثة، هي حل متكامل لأجهزة الصراف الآلي وذلك من خلال تدوير الأوراق المالية في البلاد مانحةً المزيد من الفعالية، والأداء المتكامل والأمان

بيروت ونورث كانتون أوهايو, 17 تشرين الأول، 2019 /PRNewswire/ – أعلنت Diebold Nixdorf (NYSE:DBD)، الشركة الرائدة عالمياً في قيادة التجارة المرتبطة للصناعات المصرفية وتجارة التجزئة، بأن Bankmed هو المصرف الأول في لبنان الذي يقوم بنشر خدمة DN Series الذاتية والحديثة. كما أنه المصرف الأول الذي يقوم بإعادة التدوير النقدي وسيعمل على إقامة أجهزة الصراف الآلي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بهدف تسهيل عمليات الصيرفة وتبديل العملات. وستتواجد هذه التجهيزات الجديدة صالات الانتظار وأجهزة الصراف الآلي من خلال الحائط، مانحةً بالتالي شاشة لمس- متعددة المزايا بطول 19 إنش لعمليات التدوير النقدي وإيداع الشيكات.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1012282/Bankmed_and_DN.jpg

لشعار : https://mma.prnewswire.com/media/1012283/Bankmed_Diebold_Nixdorf_Logo.jpg

إن DN Series، الحائزة على جائزة Red Dot Award: Product Design 2019 القيّمة، هي عبارة عن خط متصل رقميّاً لخدمات الصراف الآلي قائم على نموذج يستند إلى البرامج والخدمات التي تقدم أحدث تكنولوجيا في الصناعة النقدية من خلال بصمة مدمجة هي الأكثر ثقة في الصناعة المصرفية.

وبهدف تسهيل التعامل النقدي، سيستخدم Bankmed خدمة إعادة التدوير النقدي التي تقدمها DN Series، وهي جزء أساسي من تصميم الحل الجديد. إن أجهزة الصراف الآلي قادرة على قبول النقود والتحقق منها وتخزينها وإعادة تدويرها بأمان وبدقة، ما يزيد فعالية هذه الأجهزة ويقلل من وتيرة الحاجة إلى شركات النقد العابر لإعادة تعبئة الآلات.

كما سيقوم Bankmed بدمج مجموعة برامج DN Vynamic في محطات DN Series والمجموعة الحالية لأجهزة الصراف الآلي. إن هذا التحديث سيعزز استراتيجية البنك في تحديث تجربة المستهلك للخدمة الذاتية وزيادة القدرات الرقمية والمادية العامة. إن هذا الحل المتكامل يتضمن التالي:

القدرة على نشر تطبيق واحد سلس عبر شبكة الخدمة الذاتية للبنك بأكمله، وتعزيز تجربة المستخدم المصرفية من خلال تطبيق برنامج Vynamic Connection Points.

القدرة على إدارة مجموعة شاملة من الخدمات المتقدمة والمكالمات بالفيديو عبر الصراف الآلي من خلال الولوج إلى نظام Bankmed الأساسي مع خدمة Vynamic Transaction.

الدعم التشغيلي لمجموعة أجهزة الصراف الآلي، بما فيها رصد التوافر النقدي، والابلاغ عن الحوادث، ومراقبة الحماية، والأعمال الذكية.

حماية البيانات، والتهديدات السيبرانية مع مجموعة برامج Vynamic Security.

وقد علّق فوأد بعلبكي، رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات، على هذه الخطوة بالقول، “إن قدرات DN Series سوف تسمح لنا تحسين التعامل النقدي في فروعنا كما ستضمن إن يتفاعل عملائنا مع التكنولوجيا الأكثر مستقبلية واستيعاباً. ومع تقدم الابتكارات، نفخر أن نكون المؤسسة المالية الأولى في لبنان التي سوف تطبق التدوير النقدي، كما نفخر أن نكون البنك الأول الذي يستخدم خدمات DN Series.”

وبدوره قال حبيب حنا، المدير العام لشركة DN Series في الشرق الأوسط،: “إن DN Series تمنح المؤسسات المالية القدرة على تطوير استراتيجيتهم الرقمية من خلال رفع أداء قناة الخدمة الذاتية، والأجهزة والخدمات ، والسماح الأمثل لخفض التكاليف. سيساعد هذا التحول في شبكة Bankmed لأجهزة الصراف الآلي البنك على مواصلة أداء دوره الريادي في المنطقة. يسرنا أن يوسع Bankmed علاقته معنا من خلال نشر خط DN Series الجديد مع إمكانيات أثبتت كفاءتها في التعامل مع النقد وإطلاق إعادة التدوير النقدي “.

سيبادر Bankmed بإدخال هذه الخدمات الجديدة في السوق اللبنانية في الربع الأول من سنة 2020. إن خدمات هذا المشروع وتطبيقاته يتم توفيرها عبر شركة QuanTech.

نبذة عن Bankmed

تأسس Bankmed عام 1944 ومقره الرئيسي في بيروت. وهو واحدٌ من أكبر المصارف في لبنان. يخضع البنك لرقابة البنك المركزي اللبناني كما يخضع لإشراف هيئة الرقابة على المصارف. إضافةً إلى الإطار التنظيمي الصارم، يعمل البنك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. Bankmed هو عبارة عن مجموعة إقليمية تمنح سلسلة واسعة من الخدمات المصرفية التي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والتجارية والاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطوير الأعمال، وخدمات الاستثمار والوساطة، وإدارة الأصول، والخزينة وخدمات الاستثمار، بالإضافة إلى المؤسسات المالية ، والتمويل التجاري ، والتمويل الأصغر من خلال 61 فرعاً في لبنان، ثلاثة في العراق، فرع في قبرص، وفرع في مركز دبي المالي العالمي. كما يعمل البنك أيضاً في سويسرا من خلال مصرف BankMed (Suisse) الذي يؤمن الخدمات المصرفية الخاصة، وفي تركيا من خلال مصرف تجاري Turkland Bank (T-Bank)؛ وفي المملكة العربية السعودية من خلال شركة SaudiMed Investment Company (SaudiMed). لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة: www.bankmed.com.lb

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نبذة عن ’ديبولد نيكسدورف‘

’ديبولد نيكسدورف‘ (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DBD) هي شركة رائدة عالمياً في تمكين التجارة المتصلة بالإنترنت. وتقوم الشركة بأتمتة ورقمنة وتحويل الطرق والأساليب التي يستخدمها المستهلكون للتسوق والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية. وباعتبارها شريكاً لأفضل 100 مؤسسة مالية رائدة وأكبر 25 شركة تجزئة في العالم، تسهم الحلول المتكاملة للشركة في الربط بين القنوات الرقمية والمادية بشكل مريح وآمن وفعال لملايين المستهلكين يومياً. وتتمتع الشركة بحضورٍ مميز في أكثر من 100 دولة، ويعمل لديها حوالي 23 ألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.DieboldNixdorf.com.

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