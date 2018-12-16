‫ASSET: مساعدة أطفال دبي الموهوبين لصقل مواهبهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 من ديسمبر 2018/PRNewswire/ —

برنامج دبي للطلاب الأكثر موهبة هو برنامج أكاديمي قائم على الدعوات الموجهة، صُمِّم خصيصًا للطلاب الأكثر تميزًا من جميع أنحاء البلاد. ينظم البرنامج فريق ASSET اعتبارًا من 16 من ديسمبر 2018 حتى 3 من يناير 2019 في جيمس مودرن أكاديمي.

ويقدم البرنامج للطلاب المتميزين أكاديميًا فرصًا لتلقي برامج تعليمية من المستوى الجامعي من جانب خبراء عالميين معروفين في هذا المجال. وقد تأهل طلاب من الصفوف 6 إلى 9 لهذا البرنامج بعد أن ظهروا في اختبار برنامج ASSET للبحث عن الموهوبين.

ويقوم فريق ASSET للمرة الأولى بإدخال برنامجه التعليمي للموهوبين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للطلاب التواصل مع أقرانهم والتنسيق معهم واستكشاف نقاط قوتهم. وقد صرح نارجيش خامباتا، مدير جيمس مودرن أكاديمي، قائلاً: “خاطبنا المبادرات التعليمية “EI” لحثها على تنظيم معسكر أكاديمي شتوي في مدرستنا. وقد تم التخطيط جيدًا لوحدات البرنامج حتى يستفيد طلاب البرنامج من الفرصة المتاحة لصقل قدراتهم القيادية واكتساب مهارات متطورة في حل المشكلات.”

ويغطي البرنامج وحدات من بينها “تعلُّم العلوم الموجه بالنقاش” و”قادة علموا أنفسهم بأنفيهم” و”كن واحدًا من صناع إنترنت الأشياء”. وقال شيخار هارديكار، المدير الأكاديمي للبرنامج: “إن دوراتنا هي انعكاس للتوجهات الجارية في العالم، والتي من شأنها تزويد الطلاب باحتياجاتهم حتى يتمكنوا من الخروج بحلول تحتاجها البشرية في الحاضر والشروع في التفكير بشأن المستقبل.”

التعرف على الطلاب الموهوبين من خلال برنامج ASSET للبحث عن الموهوبين

إن اختبار ASSET للبحث عن الموهوبين عبارة عن اختبار رفيع المستوى يتحدى الطلاب من الدارسين في الصفوف من 5 إلى 8 لتطبيق ما فهموه بصورة متكاملة خلال عملية التعلُّم. ويتم توجيه دعوة للطلاب الذين حققوا أعلى أداء في اختبار برنامج ASSET للبحث عن الموهوبين للمشاركة في برنامج دبي للطلاب الأكثر موهبة.

نبذة عن ASSET

تأسست المبادرات التعليمية (EI) في عام 2001 ، وهي شركة متخصصة في توفير المنتجات التعليمية الكفيلة بتطوير عمادين رئيسين في مجال التعليم؛ ألا وهما: البحوث المتطورة والحلول المعتمدة على التقنية. وكان المنتج الأهم لشركة EI هو “ASSET”، وينطوي على التقييم المعتمد على القياس المعياري للأداء لما يربو على 1000 مدرسة في جميع أنحاء دول الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والهند، واستُخدم ذلك البرنامج كمرآة تعكس المعطيات والآراء القابلة للتطبيق خلال عمليتي التدريس والتعلُّم. إن اختبار ASSET للبحث عن الموهوبين وبرنامج دبي للطلاب الأكثر موهبة هما نتاج لخبراتنا التي تراكمت عاى مدى سنوات في تنفيذ برنامج ASSET والخروج بتقارير تشمل رؤى وآراء متعمقة عن إمكانات الطلاب واحتياجاتهم المتصلة بالتعلُّم.

جهة الاتصال:

أديتيا شاه

رئيس قسم التسويق

بريد إلكتروني: a ditya.shah@ei-india.com

هاتف رقم:

987-963-2532

موقع إلكتروني: http://www.assettalentsearch.com

المصدر: Educational Initiatives