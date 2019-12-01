‫ASG Superconductors الولايات المتحدة الأمريكية: ثورة في نظام التصوير المفتوح بالرنين المغناطيسي الخالي من الهيليوم خلال معرض جمعية الإشعاع التشخيصي لأمريكا الشمالية (RSNA) 2019

جنوة، إيطاليا ومورتون جروف، إيلينوس، 1 من ديسمبر 2019 /PRNewswire/ — يسر شركة ASG Superconductors أن تعلن عن الإسم الجديد لشركتها التابعة في الولايات المتحدة “Paramed Medical Systems” ليصبح “ASG Superconductors USA Inc.”.

تمثل العلامة التجارية الجديدة خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط القائمة بين السوق الأمريكية والشركة الأم في إيطاليا وهي شركة رائدة تعمل في مجال تقنيات الموصلات الفائقة مدعومة بخبرة قوامها 60 عامًا في مجالات البحوث والمشروعات الصناعية المرتبطة بالموصلات الفائقة على مستوى العالم.

تعرض ASG Superconductors هذا العام خلال فعالية جمعية الإشعاع التشخيصي لأمريكا الشمالية (RSNA) 2019 نظامها للتصوير المفتوح بالرنين المغناطيسي “EVO”، وهو النسخة الأخيرة من نظامنا الخالي من الهيليوم للتصوير بالرنين المغناطيسي الذي يشمل برنامجًا متطورًا للتشغيل الإلكتروني ومقياس أطياف رقمي جديد وملفات جديدة ومتواليات تصوير جديدة.

نظام “EVO” للتصوير المفتوح بالرنين المغناطيسي هو نظام مخصص لدعم المرضى عن طريق منحهم صلاحية اختيار بديل مختلف وتوفير أفضل وسيلة للتصوير بالرنين المغناطيسي. والمغناطيس مفتوح عن آخره من الجزء العلوي من أمام المريض ومن خلفه ومن ثم لن يعاني أحد بعد اليوم من قيود على حركته داخل حيز ضيق كما هي الحال مع الأجهزة التقليدية للتصوير بالرنين المغناطيسي. كما يتمكن كل مريض من الخضوع لعملية الفحص عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي دون أن يتعرض لأي نوع من أنواع التوتر تقريبًا بفضل إمكانات برنامجنا متعدد الوضعيات الذي يتيح تصوير المريض على الوضع الذي يتيح أقصى إمكانات للتعرف على الأعراض التي يعانيها المريض ومن ثم يتم التوصل إلى التشخيص بشكل أفضل لأمراض معينة. ومن الممكن إجراء عمليات التصوير الإشعاعي بالرنين المغناطيسي من عدة وضعيات: وضعية الوقوف أو وضعية الجلوس أو وضعية الانحناء أو وضعية الاستلقاء.

إضافة إلى ذلك، تتيح تقنيتنا الفريدة المسجلة ببراءة اختراع المعتمدة على شريط ديبورايد المغنيسيوم الذي يتمتع “بخاصية التوصيل الفائق عالي الحرارة“، ومن ثم خاصية التشغيل بدون مادة التبريد: ففي أوقات العجز في المواد وارتفاع أسعار الهيليوم السائل، تصبح عمليات إعادة التعبئة شيئًا من الماضي ولذا فإن النظام صديق للبيئة بشكل أكبر من المواد فائقة التوصيل والمستخدمة في الأجهزة الأخرى للتصوير بالرنين المغناطيسي المتاحة في السوق.

وقد حظيت كل تلك الإمكانات الفريدة باستحسان بعض من أكبر مشغلي مراكز الفحص بالأشعة على مستوى العالم ممن قرروا الاستثمار في تقنيتنا (وهم American Health Imaging في الولايات المتحدة وAffidea وIn Health وAlliance Medical في أوروبا).

وفي هذا الصدد، صرح مراكو بيلاردينيللي، الرئيس التنفيذي لشركة ASG Superconductors الولايات المتحدة، قائلاً: “لقد كان عام 2019 بالنسبة لنا عامًا زاخرًا بالتحديات ومفعمًا بالإثارة. ولم نقم فحسب بإضافة جميع تلك الخصائص والإمكانات إلى نظامنا، بل أتممنا تركيب ثلاثة مختبرات جديدة في أمريكا الشمالية، فضلاً عن إعداد مختبر جديد بحلول مطلع 2020. تفضلوا بزيارتنا في جناحنا رقم 8334 لاستكشاف كل ما هو جديد وكيف استطعنا أن نجعل من أفضل وسيلة للتصوير بالرنين المغناطيسي حقيقة واقعة!”

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1037449/MROpen_EVO.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/1037448/ASGUSA_Logo.jpg

للحصول على مزيد من المعلومات: www.asgsuperconductors.com