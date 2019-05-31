‫ASA Ventures والمجموعة الدولية لاستشارات بلوكتشين (IBC) تدعمان الاستثمار في العقارات الفخمة في الإمارات والبرتغال عبر طرح عملة الصكوك الرمزية “Gallery Sukuk”

دبي، الإمارات العربية المتحدة،2 يونيو/ حزيران 2019 /PRNewswire/ — انضمت شركة ASA Ventures، الكائنة في دبي والتي تستثمر في رأس المال ، إلى المجموعة الدولية لاستشارات بلوكتشين المحدودة (IBC Group) التي تستثمر في تقنية سجل المعاملات العمومي “بلوكتشين” بغرض طرح عملة الصكوك الرمزية (Gallery STO) التي تقوم بتسويقها شركة GST Offering Group المقرر تسجيلها قريبًا ككيان رسمي في مالطة.

وسوف تقوم شركة المقاصة المذكورة بإدارة عمليتي شراء الحصص في الأصول العقارية وإصدار عملات رمزية لها في كل من الإمارات والبرتغال.

كما تقوم المجموعة بإصدار عملات صكوك رقمية تتألف من عملة رقمية قابلة للتداول وعمليتين للمستخدمين بغرض إدارة الأصول وإدارة الأملاك، بحيث تمتثل جميعها امتثالاً كاملاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وسوف يصبح تسجيل التدفقات النقدية وتتبعها أكثر شفافية وأمنًا من خلال بروتوكول بلوكتشين. تمثل العملات الرمزية أصولاً أساسية وتساوي في هذه الحالة محفظة تتكون من 200 شقة من شقق العطلات الإيجارية بمنطقة مرسى دبي التي تصل قيمتها الحالية إلى 100 مليون دولار أمريكي.

وسوف يحق للمستثمرين المشاركين، عن طريق معرض STO، الحصول على مكافآت من عائدات وحدات العطلات المؤجرة في كل من دبي ولشبونة، وهما من كبرى عواصم العالم تشهدان ازدهارًا في قطاع السياحة. وقد وردت في تقارير عوائد 2018 المحصلة من الوحدات الإيجارية قصيرة الأجل، عن طريق العقارات المدرجة على قوائم AirBnB في دبي، زيادة في العوائد بنسبة 69% مقابل ما تحقق في العام الماضي، فتفوقت بذلك على ما حققه قطاع الفنادق من عائدات بواقع 64%. وفي البرتغال، ارتفعت العائدات المحققة من الوحدات الإيجارية قصيرة الأجل إلى 260,000,00 يورو في عام 2015 ثم أظهرت تلك العائدات زيادة مطردة منذ ذلك الحين.

وقد عبر عارف سياد، رئيس ASA Ventures التنفيذي، عن تحمسه الشديد فيما يتصل بشركة المقاصة وقال إنها “تتماهى مع أهداف ASA الرامية إلى تمكين الناس ودعمهم عن طريق جعل الأمور أكثر يسرًا لكل من يرغب في الاستثمار العقاري في دبي وفي البرتغال.” عارف سياد من مدينة لشبونة وقد تمكنت شركة المقاصة التي يديرها من تشغيل ما يربو على 30 شركة ناشئة منذ عام 2003، وظلت الشركة فعالع ومؤثرة في إدخال الشركات الناشئة من مختلف القطاعات الاقتصادية إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأما الطرف الثاني في هذه الشركة فهو السيد/ خورام شروف، رئيس مجلس إدارة مجموعه IBC المحدودة، وهو من كبار مستثمري تقنية بلوكتشين وواحد من أقوى 100 شخصية من الشخصيات المسلمة الأكثر تأثيرًا لعام 2018. وقد صرح قائلاً: “تستطيع عملة معرض STO، عن طريق تقنية بلوكتشين، منح مزيد من المستثمرين الفرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية والمساعدة في نهاية المطاف على دعم القطاع العقاري في دبي.”

ومن المقرر طرح معرض STO خلال قمة بلوكتشين المقرر انعقادها في مالطة هذا العام، وسوف يعقب ذلك الإعلان عن طرح اتفاقيات بسيطة للعملات الرمزية، “SAFT” في تاريخ لاحق، على أن تتوفر بحلول ذلك الموعد 2,000,000 عملة رمزية. كما يتم الإعلان عن مزيد من الفعاليات بشأن المواعيد المتوقع خلالها طرح العملات الرمزية لعموم المستخدمين.

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/891408/GSTO_Logo.jpg