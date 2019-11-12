‫ARROW تحضر منتدى التعاون الاقتصادي العربي الصيني

أقام كلا من مجلس المعرض الصيني الدولي لتشجيع التجارة الدولية والوفد التجاري والاقتصادي مراسيم تأسيس جناح الصين بمعرض دبي الدولي 2020م، وألقى كلا من تشانغ شين فنغ: الممثل العام للحكومة الصينية ونائب رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، لي شوهانغ: القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، ونجيب علي: المدير التنفيذي لمكتب دبي إكسبو، خطابًا في الحفل الافتتاحي لافتتاح جناح الصين في دبي وورلد إكسبو، وأعلنوا دخول المرحلة الأساسية من بدء العمل الشامل في البنية الأساسية لمقر الصين بمعرض دبي الدولي “إكسبو” 2020م.

وفي ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والإمارات العربية المتحدة التي عقدت في نفس اليوم، أجرى ممثلو الصين والدول العربية اتصالات متعمقة حول التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي الصيني – الإماراتي. وبوصف ARROW المندوب الحاضر عن الصناعات الذكية الصينية تم الكشف عن أنها المزود الرسمي لدول الشرق الأوسط والمؤسسات للأدوات الصحية في جناح الصين بمعرض دبي الدولي 2020م.

ووفقاً للتفاصيل فإن الجانب الإماراتي سوف يتعاون مع الصين، وفي هذا العام، حيث سيتم بناء 600 محطة 5G في الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التغطية في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تبني دبي إنترنت الأشياء مع 5G حاملة تكنولوجية لتحقيق تخطيط مدينة دبي الذكية. وفي ظل هذا الوضع، ولدت سوق المعدات الذكية في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط بأكمله إمكانات كبيرة. وبصفتها ممثلاً عن الأدوات الصحية الوطنية في الصين ، ستأخذ ARROW على عاتقها هذه كتجربة أساسية؛ وتقتنص فرصة وجود فجوة في الأدوات الصحية الذكية لتوسيع العلامة التجارية في الإطار الاستراتيجي للعمليات في الشرق الأوسط، وتسريع التخطيط الاستراتيجي لتدويل العلامة التجارية.



كيف يخرج الإبداع الفكري في الصين؟ تعتمد ARROW في استراتيجيتها الدولية لعلامتها التجارية في الأدوات الصحية على ثلاثة محاور أساسية لتستمر في التقدم وهي:

إيجاد احتياطيات تكنولوجيا ذكية وريادة الترقية الصناعية





في عام 2015 وبدخول ARROW السوق الأوربية والأمريكية من خلال مشاركتها في معرض ميلان تكون قد دشنت طريقاً لماركة دولية. وفي السنوات القليلة الماضية، ومن أجل وضع السوق الدولي للأدوات الصحية الذكية وتحسين القدرة التنافسية الدولية للعلامة التجارية، التزمت شركة ARROW دائمًا بالترقية الصناعية الموجهة نحو الابتكار، من خلال إدخال تقنية التجصيص الإيطالية ذات الضغط العالي وخط التجصيص عالي الضغط، والزجاج الآلي الأوتوماتيكي المتقدم ذو التكنولوجيا الأجنبية، إلى جانب التطوير المستقل، شكلت شركة ARROW ميزة تكنولوجية فريدة من نوعها ، وأوجدت قاعدة إنتاج حديثة وذكية. وبفضل التصاميم الممتازة والحرفية الرائعة، فقد فازت على جوائز عدة أهمها: ” جائزة IF للتصميم الألمانية، وجائزة النجمة الحمراء الألمانية، والجائز الصينية الكبرى في التصميم الإبداعي “جائزة النجمة الحمراء”، وجائزة العشر الأوائل في العلامات التجارية الرائدة في الابتكار والتكنولوجيا، وغيرها من الجوائز والتكريمات، وغنى احتياطي التكنولوجيا الذكية بالكامل من خلال المجالات المهنية في الداخل والخارج.

تمكين المنتج المبتكر ، تسليط الضوء على روح الإنسان





في ضوء خلفية عصر إنترنت الأشياء في ظل تقنية 5G، يحتاج المستخدمون إلى احتياجات مختلفة من منتجات الحمام الذكية ، حيث تعتبر أدواتARROW الصحية صحية ذكية وشخصية كقاعدة لإدخال المراحيض الذكية وأحواض الاستحمام الدوامة ودش درجات الحرارة الثابتة ومجففات الملابس الذكية والتخصيص. مجموعة كاملة من منتجات الحمام مساحة ذكية مثل الحمام. في شهر مارس من هذا العام ، تم تقديمARROW إلى الأسواق المحلية والدولية ، وتستخدم المراحيض الذكية لسلسلة أقراص V7 في مجال الاستكشاف الميداني الذكي: يسمح النواة المدمجة فائقة الذكاء للمستخدمين بالعمل عن طريق الصوت ، ويمكن لقرص V7 أيضًا تحليل البراز راقب حالة الصحة البدنية والعقلية للمستخدم واعط تحذيرات ذكية لتزويد المستهلكين بمساحة أكثر راحة وآمنة وصحية للحمام ، مما يؤدي إلى العلوم الإنسانية والاتجاهات في هذه الصناعة. بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد قرص V7 صمام التنظيف الميكانيكي المتكامل والمتكامل بالمياه الرائد في الصناعة ، حيث يتحكم القلب الذكي في حجم الماء ويدخل تلقائيًا في وضع توفير الطاقة بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام ، مع تنفيذ مفهوم التنمية المستدامة بشكل كامل.

تخطيط استراتيجي معقول، الاختيار العالمي المفضل

في السوق المحلية وتزامنا مع الانتعاش الكبير في تصاميم الأثاثات المنزلية الخاصة والحمامات الذكية، فقد اخترقت ARROW النمط التقليدي في التسويق حيث إنها تقف على مدخل عصر المعلومات والتكنولوجيا الذكية والبيانات الضخمة وتستعمل انترنت الأشياء لإيجاد طرق صناعية جديدة ووضع خطط جديدة للتجزئة. وفي الوقت الحالي، دخلت منافذ بيع التجزئة التجريبية الخاصة بها للأدوات الصحية في مناطق فوشان وخه فيي ومستعملة بيانات ضخمة ودقيقة لتلبي احتياجات المستخدمين للتحليل الدقيق والتي تجعل من المستخدم يحصل على خدمات تجريبية دقيقة وواقعية ولتحقيق “ما تتمناه هو ما تراه عيناك” وتساعد المستخدمين على بناء البيت الذي يحلمون به.

وفي السوق الدولية، استغلت فرصتها في اقتناص الفرصة في عام 2015م للاشتراك في إكسبو ميلان الدولي للدخول إلى إوربا وأمريكا، وحاليا تصدر منتجاتها لأكثر من 50 دولة ومنطقة في كل من أمريكا وكندا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها. وفي السنوات الأخيرة فتحت أمامها الأسواق الدولية في كل من جنوب شرق آسيا وأفريقيا وغيرها وشاركت في كثير من المشاريع الأجنبية الهامة. وفي العام الحالي، قامت ARROW باستغلال الفرصة للاشتراك في إكسبو دبي 2020 وانتهزت الفرصة في الظهور لأول مرة في الشرق الأوسط لاكتشاف السوق هنا لتأسيس قاعدة مناسبة للتخطيط الاستراتيجي الدولي لسوقها في الشرق الأوسط.

في محطتها الأولى هذه لاكتشاف الشرق الأوسط ، واستناداً للخبرة الفنية الذكية الخاصة التي تعتمد عليها ظهرت لأول مرة بحلتها البهية في الشرق الأوسط لتصبح في الطليعة، ودشنت صفحة جديدة من الاستراتيجية الدولية للعلامة التجارية، ومن أجل السير قدماً في الصناعة الذكية الصينية خرجت بمنتجاتها في الخارج لتعطي مجال الأدوات الصحية الصينية والمؤسسات الرائدة في المجال تأثيرا مهماً واقعيا. ونتطلع خلال اكتشافنا وإنشائنا قاعدة قاعة الصين في إكسبو دبي أن تجذب ARROW إعجاب للصناعة الذكية الصينية وقطاع صناعة الأدوات الصحية في الصين.