‫Anomali تكشف عن حلول للأمن الإلكتروني تستند إلى المعلومات حول المخاطر أثناء المؤتمر حول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 (MENA Information Security Conference 2019)

تقدّم الشركة معلومات معمّقة من وجهة نظر خبير خلال الندوة المنعقدة حول المعلومات المتعلقة بالمخاطر

الرياض، المملكة العربية السعودية، 9 سبتمبر 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — اليوم، أعلنت Anomali، الشركة الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني المستند إلى المعلومات، عن مشاركتها في المؤتمر حول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 (MENA Information Security Conference 2019) المُنعقد في فندق ومركز المؤتمرات Crowne Plaza RDC Hotel & Convention Center في الرياض.

في إطار المسيرة المستمرة لتوسع الشركة في المنطقة، سيتوفّر ممثلو Anomali في رُكنهم لإظهار كيفية استخدام العملاء حلول الشركة المستندة إلى المعلومات لاتخاذ قرارات فعّالة في ما يتعلّق بالأمن الإلكتروني.

علاوة على ذلك، سيشارك Andrew de Lange، وهو المستشار الأعلى للحلول في Anomali، في الندوة بعنوان “Leveraging Threat & Vulnerability Intelligence to Make Cyber Space Safe” (الاستفادة من المعلومات عن المخاطر والثغرات الأمنية لجعل الفضاء الإلكتروني آمنًا) المتوقّع انعقادها يوم الثلاثاء الواقع في 10 سبتمبر عند الساعة 12:10 ظهرًا.

استنادًا إلى آخر تقرير أصدرته شركة Dark Matter الواقعة في الإمارات، يقع الكثير من الشركات والوكالات الحكومية في المنطقة ضحية هجمات إلكترونية يتزايد عددها يومًا بعد يوم. وكان المهاجمون الذين تم رصدهم يستهدفون بصورة رئيسية المؤسسات بحملات تجسس. وبحسب ما أفاده التقرير، فإن المهاجمين كانوا يحاولون على الأرجح، في إحدى المرات، إلحاق ضرر مادي بشركة سعودية منتجة للنفط باستخدام البرنامج الضار Triton.

جاء على لسان de Lange: “في الفضاء الإلكتروني، يتعرّض القطاعان العام والخاص باستمرار لهجمات من أعداء تدعمهم دولة قومية ومن متسللين مستقلين يسعون لكسب المال السريع من خلال الإنترنت المظلم وبرامج الفدية الضارة… وبفضل المعلومات عن المخاطر، تكتشف المؤسسات هوية أعدائها أثناء تعرّض هذه الأخيرة للجهوم، كما تساعد هذه المعلومات المؤسسات في اتخاذ قرارات ذكية حول طريقة الاستجابة للهجمات. وستطلع Anomali المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على طرق استخدام المعلومات عن المخاطر للحيلولة دون وقوع هجمات وعلى طرق الاستجابة لها.”

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نبذة عن Anomali

تُعدّ Anomali رائدة في مجال الأمن الإلكتروني المستند إلى المعلومات. وتعتمد المؤسسات على Anomali لرصد المخاطر وفهم الأعداء والاستجابة بفعالية. وإن حلولنا المستندة إلى المعلومات عن المخاطر معزّزة بتعلّم الآلة، ما يساعد عملاءنا في اتخاذ قرارات ذكية متعلّقة بالأمن. تمكّن المنصة المؤسسات من التعاون ومشاركة المعلومات عن المخاطر مع المجتمعات الموثوق بها، وهي تُعدّ المنصة الأكثر اعتمادًا من قِبَل مراكز مشاركة المعلومات وتحليلها والشركات الرائدة عالميًا. لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارتنا على www.anomali.com.

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