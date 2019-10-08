‫Adjust تصدر خريطة النمو عبر الإنترنت: والتي توفر للمسوقين القدرة على استهداف مستخدمي التطبيقات من أصحاب القيمة العالية والاحتفاظ بهم

مقياس جديد للاحتفاظ بالمستخدمين توفره Adjust يتجاوز التركيز على مجرد عمليات التثبيت

سان فرانسيسكو / برلين 8 اكتوبر، 2019–أطلقت شركة Adjust، الشركة الرائدة في مجال قياس معلومات التسويق في الأجهزة المحمولة ومنع الاحتيال والأمن السيبراني ، اليوم عن خريطة نمو الهواتف المحمولة. يقدم التقرير العالمي – الذي يعتمد على بيانات من حوالي 3500 تطبيق تم إصدارها في عام 2018 – مخططات نمو واستبقاء ومقاييس أساسية أخرى. كما أنه يقطع البيانات في 31 دولة وأربعة قطاعات صناعية (التجارة الإلكترونية والترفيه والألعاب والأدوات المساعدة) للكشف عن مدى جودة أداء التطبيقات.

أسواق التطبيقات الأسرع نموًا حسب المنطقة والصناعة

تستخدم Adjust خريطة النمو عبر الإنترنت “درجة النمو”، وهي عبارة عن مقياس جديد تم تطويره على يد Adjust لتوضيح مدى ارتقاء التطبيقات في الأسواق العالمية. يتم حساب مقياسه الفريد من خلال قسمة إجمالي عمليات تثبيت التطبيق شهريًا على عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) لكل رأس وعمود للكشف عن معدل النمو من عمليات التثبيت نسبة إلى قاعدة MAU.

تقود دول آسيا والمحيط الهادي الطريق من خلال النمو القوي، وهي على أهبة الاستعداد للارتقاء.وتعد فيتنام وتايلاند وميانمار ثلاثة من الدول الأسرع نموًا. وتأتي دول أمريكا اللاتينية في المكانة الثانية، وذلك بفضل النمو السريع لدولتي البرازيل وكولومبيا

الطلب على تطبيقات الألعاب والتجارة الإلكترونية في أعلى مستوياتها في دول أمريكا اللاتينية.وفي الواقع، فإن أربع دول من أعلى خمس دول نموا في مجال تطبيقات الألعاب والتجارة الإلكترونية موجودة في أمريكا اللاتينية.. وبصفة عامة، فإن الألعاب تسيطر على عدد عمليات التحميل (بنسبة 33%)، والوقت الذي يقضيه المستخدمون في التطبيقات (بنسبة 10%) ومقدار الإنفاق الإعلاني (بنسبة 74%). وبشكل كبير، فإن دول أمريكا اللاتينية تسيطر كذلك على الطلب على تطبيقات التجارة الإلكترونية، حيث تحقق المكسيك وتشيلي وكولومبيا أعلى مستويات النمو في هذا المجال.

تكتسب تطبيقات الترفيه شعبية كبيرة.ففيتنام وروسيا وتايلاند تحتل أول ثلاثة مراكز في “درجة النمو”. وعلى الأرجح فإن هذا النموناجم عن زيادة الطلب على خدمات بث الفيديو، والمتوقع أن يستمر في اكتساب المزيد من القوة مع سعي العمالقة في هذا المجال مثل ديزني نحو جذب عيون المشاهدين.

وتحتل تطبيقات الخدمات مكانها كواحدة من أكثر المجالات نموًا في إندونيسيا.وتعد إندونيسيا سوقًا قويًا بفعل شعبية تطبيقات الفيديو وخدمات البث. ويتوافق ذلك مع النتائج التي تم التوصل إليها في تقرير اتجاهات التطبيقات العالمية لشركة Adjust لعام 2019 الذي تم إصداره في شهر مايو، والذي حدد إندونيسيا على أنها “السوق الأسرع نموًا”. وبالإضافة إلى الترفيه والألعاب، تعد تطبيقات الخدمات قطاعًا سريع النمو في هذه الدولة. ومن الجدير بالذكر أن أداء تطبيقات الخدمات يعتمد على الاستخدام النشط لتطبيقات الطقس.

“عامل الاحتفاظ بالمستخدمين”

بالإضافة إلى “درجة النمو”، قامت شركة Adjust بتطوير المقياس الخاص بها من أجل قياس تأثير الاحتفاظ بالعملاء، وأطلقت عليه اسم “عامل الاحتفاظ بالمستخدمين”. يتم احتساب “عامل الاحتفاظ بالمستخدمين” من خلال قسمة معدل الاحتفاظ العضوي على معدل الاحتفاظ مدفوع الأجر، بما يؤدي إلى توفير الفاصل الحقيقي بين نوعي المستخدمين للقراء.

ومن خلال أعلى مستويات الاحتفاظ بالمستخدمين في أي قطاع من القطاعات، فإن متوسط الألعاب يصل إلى 34% في اليوم الأول ثم 15% في اليوم السابع. ومع ذلك، فإن قاعدة المستخدمين الإجمالية للألعاب تنخفض إلى 19% بين اليوم الأول واليوم السابع — وهو ما يعد الانخفاض الأشد في أي قطاع من القطاعات. ورغم أن هذا الانخفاض يبدو شديدًا، إلا أنه يمكن أن يتم ربطه كذلك بتأثير الألعاب العرضية للغاية. وتعد هذه الفئة الفرعية عالية المستوى السبب وراء حصة كبيرة من عمليات التنزيل، إلا أنها حتى هذه اللحظة تفشل في تعزيز الولاء الدائم والمستمر بين اللاعبين. ومن المثير للاهتمام أن المهتمين بالألعاب من أمريكا الشمالية يحافظون على التزامهم بأفضل شكل ممكن، حيث إنهم حققوا أعلى مستويات للاحتفاظ بالمستخدمين في اليوم الأول بين كل الدول التي خضعت للدراسة.

يقول بول إتش مولر، المؤسس المشترك والمدير التقني لشركة Adjust، “إن تنمية قاعدة المستخدمين للتطبيق الخاص بك جزء في غاية الأهمية من معادلة النمو لديك، إلا أنه في سوق تكون فيه أغلب التطبيقات نوع من التاريخ بعد 24 ساعة فقط من تثبيتها، يحتاج المسوقون إلى التركيز بشكل أكبر على إشراك هؤلاء المستخدمين والاحتفاظ بهم”. وقد شرح الأمر قائلاً “لتعزيز المشاركة وتوسيع نطاق التطبيق، يجب على المسوقين بناء قدرات معتمدة على البيانات من أجل استهداف المستخدمين الذين يسعون نحو التغيير واستهدافهم في النقاط الحرجة قبل أن تبدأ معدلات الاحتفاظ بهم في الانخفاض بشكل حتمي بفترة طويلة”.

ومن خلال الاستعانة بالرؤى التي توفرها خريطة النمو، يمكن للمسوقين في مختلف القطاعات بناء إستراتيجية فعالة للاحتفاظ بالمستخدمين. والأمر الأكثر أهمية هنا أنهم يمكنهم مراقبة الإجراءات التي يقوم بها المتابعون من أجل تحديد المستخدمين الأعلى قيمة لديهم وتحسين الإنفاق على الإعلانات من أجل زيادة مستوى نمو التطبيق.

للحصول على المزيد من الرؤى بشأن النمو والاحتفاظ بالمستخدمين عبر مختلف الصناعات والمناطق، بالإضافة إلى أبرز النقاط المتعلقة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي بشأن سنغافورة والهند، قم بتنزيل التقرير الكامل هنا.

المنهجية

يعتمد تقرير خريطة النمو عبر الإنترنت الصادر عن شركة Adjust على البيانات الواردة من حوالي 3500 تطبيق تم إصدارها عبر متجر التطبيقات جوجل بلاي في عام 2018، عبر 31 دولة و4 قطاعات صناعية. تحدد خريطة النمو عبر الإنترنت المقاييس الرئيسية التي تشتمل على النمو والاحتفاظ بالمستخدمين والاحتفاظ العضوي ومدفوع الأجر. كما أنها تقدم كذلك مقياسًا جديدًا ومهمًأ للغاية — ألا وهو “عامل الاحتفاظ” — الذي تم تطويره من خلال شركة Adjust من أجل قياس الفروق بين الاحتفاظ مدفوع الأجر والاحتفاظ العضوي من أجل مساعدة المسوقين على تقدير الأداء بشكل تقريبي على قنوات مختلفة. ويوضح التقرير لمسوقي التطبيقات قدرات النمو المتاحة في الأسواق العالمية من أجل مساعدتهم على توسيع نطاق انتشارهم و لضمان قدرتهم على توسيع نطاق أعمالهم بشكل ناجح.

وقد تم الحصول على كل البيانات من منصة شركة Adjust.

معلومات حول Adjust

تعد شركة Adjust الرائد العالمي في مجال قياس معلومات التسويق في الأجهزة الجوالة ومنع الاحتيال والأمان عبر الإنترنت. وهذه الشركة التي تعمل في مختلف أرجاء العالم، والتي وُلدت في قلب اقتصاد الأجهزة الجوالة ونمت بفضل شغفها بالتقنيات، تمتلك الآن 15 مكتبًا في مختلف أرجاء العالم.

ومن خلال جعل التسويق أكثر سهولة وذكاءً وأمانًا، تمكّن شركة Adjust المسوقين المعتمدين على البيانات من بناء التطبيقات الأكثر نجاحًا في العالم. تعد شركة Adjust شريكًا تسويقيًا لكل منصات التسويق الرئيسية، وبشكل إجمالي، قام أكثر من 28000 تطبيق باستعمال خدمات شركة Adjust فيما يتعلق بتأمين الميزانيات الخاصة بها وتحسين أداء تلك التطبيقات.

معلومات الاتصال

Adjust

جوشوا جراندي

مدير العلاقات العامة والاتصالات (الولايات المتحدة)

عنوان البريد الإلكتروني: pr@adjust.com

الهاتف: 5929 683 484 1+

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