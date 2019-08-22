‫86 ٪ من مستخدمي تطبيقات التسوق يتخلون عنها بعد 4 أسابيع: بحث جديد من كليفرتاب

– يسلط تقرير المقارنة المعيارية للتجارة الالكترونية من كليفرتاب “CleverTap” الضوء على استراتيجيات إشراك المستخدم التي يمكن أن تساعد تجار التجزئة على الإنترنت على زيادة نسبة الاستبقاء وقيمة العميل طوال حياته.

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 21 أغسطس، 2019 / PRNewswire/ — أصدرت كليفرتاب ، المنصة الكاملة لاستبقاء العملاء والتي تساعد العلامات التجارية للمستهلكين على زيادة قيمة عمر العميل، اليوم نتيجة المقارنات المعيارية لتطبيقات التجارة الإلكترونية (Industry Benchmarks for Ecommerce Apps ) . بالنسبة للعلامات التجارية الإلكترونية، تؤثر كل من تكاليف اكتساب العملاء المرتفعة (CACs) والمشترين الحساسين للسعر على القيمة الإجمالية لعمر العميل وربحيته بسبب انخفاض نسبة الاحتفاظ به. مع حواجز الدخول والخروج المنخفضة، يتوفر للعملاء مجموعة كبيرة من الخيارات للاختيار من بينها حتى ضمن الفئات المتخصصة.

يقدم تقرير المقارنات، الذي يحلل 3.1 مليار نقطة بيانات عبر 18 مليون جهاز و15 مليون مستخدم فريد، رؤى من شأنها أن تساعد فرق النمو على قياس أداء تطبيقاتهم مقابل بعض من تطبيقات التجارة الإلكترونية الأكثر نجاحًا. يغطي التقرير أيضًا استراتيجيات لمساعدتك على تحسين إشراك المستخدم والاحتفاظ به لمدة أطول.

وصرح الميترا كارنيك “Almitra Karnik”، مدير التسويق في كليفرتاب بالقول: “إنً المنافسة الشديدة في مجال التجارة الإلكترونية تجعل من الضروري بالنسبة للعلامات التجارية تقديم تجربة عملاء متميزة. تشير أبحاثنا إلى أن العلامات التجارية الإلكترونية تفقد العملاء بشكل أسرع من الحصول عليهم. ففي المتوسط تفقد التطبيقات 86٪ من المستخدمين خلال الأسابيع الأربعة الأولى من تنزيلها.”

وأضافت كارنيك قائلًا: “دون التركيز على استبقاء العملاء، ستصبح كل محاولات العلامات التجارية عديمة الجدوى تمامًا مثل محاولة ملء الدلو المثقوب بالماء، مع التركيز على الحصول على المزيد من المستخدمين الذين لا يلتزمون لفترات طويلة. وهذا يؤثر على الخط العلوي وكذلك قيمة حياة عملاء هذه العلامات التجارية.”

يقدم تقرير المقارنات المعيارية رؤى حول كيفية تدفق المستخدمين من مرحلة دورة حياة إلى أخرى، ويقدم توصيات لزيادة معدل الشراء المتكرر وبالتالي الاحتفاظ بالمستخدم. وتشمل بعض النقاط البارزة الأخرى في التقرير ما يلي:

التسجيل: 16 في المائة فقط من المستخدمين الجدد يكملون عملية التسجيل في غضون أسبوع من تثبيت التطبيق

الاحتفاظ بالعميل: 11.6 في المائة فقط من المستخدمين الجدد يظلون نشطين في الأسبوع الأول

إلغاء تثبيت التطبيق: 42 بالمائة من المستخدمين الجدد يقومون بإلغاء تثبيت التطبيق خلال 30 يومًا

عمليات إعادة التثبيت: 5.21 بالمائة فقط من المستخدمين يعيدون تثبيت التطبيق في غضون 30 يومًا من إلغائه

يمكن تحميل التقرير من هنا

نبذة عن كليفرتاب

كليفرتاب هو نظام أساسي للاحتفاظ بالعملاء يساعد العلامات التجارية للمستهلكين على زيادة قيمة حياة العميل إلى الحد الأقصى. تثق فيه أكثر من 8000 علامة تجارية للمستهلكين حول العالم، بما في ذلك فودافون وهوتستار “Hotstar” وكاروسيل “Carousell” وزيلينغو ” Zilingo” وتاتاكليكيو “TataCLiQ” و دومينوس بيتزا “Domino’s Pizza ” وجو-جيت “GO-JEK” وفاندانج “Fandango” وبوكمايشو “BookMyShow”، لتقديم تجارب مخصصة وتحسين تأثير التسويق في جميع أنحاء دورة حياة العملاء بأكملها.

يحظى كليفرتاب بدعم من كبرى شركات رأس المال الاستثماري بما في ذلك سيكويا إنديا “Sequoia India” وتايجر جلوبال مانيجمينت “Tiger Global Management” و اكسيل أند ريكريت هولدينج “Accel and Recruit Holdings”، وتعمل في سان فرانسيسكو وسياتل ولندن وسنغافورة ومومباي.

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كيتان بانديت ” Ketan Pandit”

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