‫700 ألف منتج تعرض لأول مرة في معرض كانتون في نسخته 128، هو نتيجة للاستفادة من الطفرات التكنولوجية

قوانغتشو، الصين، 23 أكتوبر 2020 /شبكة بي آر نيوزواير الإخبارية PRNewswire / شهدت المنصة الرقمية المطورة لمعرض كانتون إطلاق ما يقرب من 700 ألف منتج جديد في معرضها الافتراضي لتوسيع السوق العالمية، وذلك بفضل مشاركة 26000 عارض اجتمعوا خلال العرض الرقمي عبر الإنترنت في معرض الصين للاستيراد والتصدير في نسخته 128 (معرض كانتون)

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في هذا الصدد صرحت السيدة/ ماجيا بو نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون، قائلة: “لا يزال البث المباشر هذا العام نهجًا رئيسيًا لعرض المنتجات والبحث عن فرص عمل، حيث بات العارضون يستخدمون ببراعة صالات عرض البث المباشر في معرض كانتون لتقديم منتجاتهم الجديدة التي تم تصميمها بناءً على التطور الاقتصادي الحالي باستخدام أحدث التقنيات”.

تقنية البث المباشر الغامرة تعمل على إجراء وتمكين عرض تقديمي مبتكر

ومن الجدير بالذكر أن قسم الأجهزة الكهربائية المنزلية من أبرز ما يميز المعرض حيث يعرض منتجات تبدأ من الثلاجات وحتى الأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة. يغتنم ما يقرب من 2600 عارض للأجهزة الإلكترونية والمنزلية في معرض كانتون النسخة 128 فرص إجراء الأعمال دون اختلافات زمنية، حيث لا يقدمون منتجات ومشغلات جديدة فحسب، بل يقدمون أيضًا سيناريوهات استخدام المنتجات في غرف البث المباشر الخاصة بهم.

· تقدم شركة Galanz Group العملاقة لتصنيع الأجهزة المنزلية الإلكترونية أكثر من 100 جهاز ذكي إلى معرض كانتون، بما في ذلك أفران Toastwave وSpeedwave التي تجمع بين المقلاة الهوائية والميكروويف والحمل الحراري في محيط واحد، بالإضافة إلى الجيل الثاني من ثلاجات إنترنت الأشياء. طبقت بعض منتجاتها أول شريحة مفتوحة المصدر مستقلة للشركة. يمنح استوديو البث الذي تم تقديمه حديثًا تجربة منقطعة النظير للعملاء، وذلك بفضل استخدام الشاشات الخضراء الإبداعية لإنشاء سيناريوهات منتجات حقيقية في الوقت الفعلي.

· اعتمد معرض هاير الافتراضي تقنيات الواقع الافتراضي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتقديم منتجات وخدمات جديدة مع منح المشترين العالميين الفرصة للتفاعل الافتراضي ومعرفة المزيد. ومن أبرز ما يميز معرض هاير الافتراضي هو منظومة إنترنت الأشياء للمطابخ المنزلية.

اقتصاد البقاء في المنزل يعزز الابتكار التكنولوجي في الأجهزة المنزلية

لا تؤدي بيئة السوق المتغيرة إلى تحسين الابتكار في معرض كانتون باعتباره منصة تجارية فحسب، بل تعمل أيضًا على تغيير اتجاهات تطوير المنتجات للعارضين المشاركين في المعرض الذين يقومون بصنع الأجهزة الصغيرة وأدوات المطبخ والمنتجات المنزلية. ولتحقيق الفوز بالطلبات يراعى معرفة أن المنتجات الذكية والتكنولوجيا هي العامل المحدد الرئيسي للفوز.

· تقدم Positec Group، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الأدوات الكهربائية، منتجاتها الحائزة على جائزة ريدوت (Red Dot) إلى معرض كانتون، بما في ذلك جزازة العشب اللاسلكي، وروبوت التشذيب، ومكنسة السيارات اللاسلكية بكفاءة أعلى وعمر تشغيلي أطول.

· تشمل المزايا الأخرى لمعرض كانتون لهذا العام طاولة قهوة مزودة بوظيفة صوتية بتقنية البلوتوث، وأصيص زهور ذكي يرسل تذكيرًا لمالكه لري النبات، بالإضافة إلى صندوق صغير يمكنه تنظيف الهواتف الذكية والملحقات مثل القلائد والأقراط والساعات.

وتعليقًا على معرض كانتون في نسخته 128، أشار السيد/ مايك بوك، مدير The Warehouse Group، مجموعة البيع بالتجزئة الرائدة في نيوزيلندا، إلى أن المعرض الذي يعمل بالتكنولوجيا الرقمية يُسمح له بممارسة الأعمال التجارية مع الصين دون انقطاع، كما أنه يعتقد أن معرض كانتون لا يزال أحد أكبر وأنجح المعارض التجارية في الصين.

صورة –https://mma.prnewswire.com/ media/1318071/700_Thousand_ Products_Debut_128th_Canton_ Fair.jpg